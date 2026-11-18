Casi se nos había olvidado de lo que es capaz Joe Burrow cuando se mantiene sano. No es que sea uno de los mejores QBs de la NFL, que lo es, sino que tiene una capacidad inigualable de controlar partidos con su talento; una especie de don único para congelar el momento como si fuera Neo en Matrix y, de repente, para él todo sucede en cámara lenta para después acelerarlo a su antojo cuando pone el balón en las manos de Ja'Marr Chase.

El nivel al que está jugando el QB de los Bengals esta temporada es directamente para darle el MVP como sea capaz de mantenerlo. Y toda la NFL debería estar sobre aviso, los Bengals muy probablemente van a ganar la división y son un firme candidato a Super Bowl. Sé que son afirmaciones muy rotundas pero es que pocas veces hemos visto una exhibición como la del domingo por la noche en el Paycor Stadium, en un duelo que además era capital para saber quién acabaría haciéndose con el liderato de la durísima AFC Norte. Un duelo frente a unos Pittsburgh Steelers que esta temporada nos venían demostrando que son un equipo a tomar mucho más en serio que las últimas temporadas y que tiene una rotundidad y equilibrio del que careció durante años y que esta temporada invita a pensar que pueden avanzar en los playoffs por primera vez en más de una década. Pero nada de eso se vió en Cincinnati en el pasado Sunday Night Football.

Que una defensa como la de Pittsburgh, que estaba devorando ofensivas como si fueran caramelos, fuera dominada de la manera en la que Joe Burrow y el ataque de los Bengals lo hizo, dimensiona la importancia de la victoria y la manera en la que Cincinnati la consiguió.

Los Bengals juegan de una manera que va por un camino muy distinto a las tendencias que marca la liga esta temporada. Mientras la mayoría de equipos construyen su ataque sobre el juego bajo center, la carrera y el play action, los Bengals viven en shotgun y dejan todo el peso en las manos de un Burrow que disfruta situado entre cinco y siete pasos por detrás de la línea de scrimmage. Desde ahí lo ve todo y lo controla todo. La carrera está condicionada a ese estilo que saca lo mejor de su QB, pero eso no significa que carezcan de ese juego terrestre, simplemente está al servicio de su Quarterback, que no tiene problema alguno en asumir entre 40 y 50 pases para sostener el ataque.

Esta manera de jugar implica que la Línea Ofensiva sufra un estrés enorme porque cuando vives en shotgun la presión desde la defensa va a ser mucho más evidente e insistente pero creo que estamos ante la mejor versión de la protección a Joe Burrow que hemos visto desde que está en la NFL. La irrupción de Amarius Mims lo ha cambiado todo y la manera en la que fue capaz de sujetar a TJ Watt como pocos Tackles Derechos lo han hecho (pocos o ninguno…) demuestra que los tiempos han cambiado para bien en Cinci en lo que tiene que ver con dar tiempo a Burrow. Yo no le recuerdo tan cómodo en el pocket como el pasado domingo frente a Steelers. Su presencia en el pocket, su paciencia, esa capacidad de congelar el tiempo de la que hablábamos antes le convierten en un QB realmente especial. Es capaz de discernir cuándo disparar en profundo y cuándo tomar los pases sencillos a la zona underneath (frente a los ojos de los Linebackers) para hacerse así dueño por completo del tempo de juego. Y es precisamente esa capacidad y ese buen juicio los que ofrecen un juego complementario donde la carrera es una herramienta a su servicio y no una necesidad acuciante, como les sucede a otros QBs.