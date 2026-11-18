Casi se nos había olvidado de lo que es capaz Joe Burrow cuando se mantiene sano. No es que sea uno de los mejores QBs de la NFL, que lo es, sino que tiene una capacidad inigualable de controlar partidos con su talento; una especie de don único para congelar el momento como si fuera Neo en Matrix y, de repente, para él todo sucede en cámara lenta para después acelerarlo a su antojo cuando pone el balón en las manos de Ja'Marr Chase.
El nivel al que está jugando el QB de los Bengals esta temporada es directamente para darle el MVP como sea capaz de mantenerlo. Y toda la NFL debería estar sobre aviso, los Bengals muy probablemente van a ganar la división y son un firme candidato a Super Bowl. Sé que son afirmaciones muy rotundas pero es que pocas veces hemos visto una exhibición como la del domingo por la noche en el Paycor Stadium, en un duelo que además era capital para saber quién acabaría haciéndose con el liderato de la durísima AFC Norte. Un duelo frente a unos Pittsburgh Steelers que esta temporada nos venían demostrando que son un equipo a tomar mucho más en serio que las últimas temporadas y que tiene una rotundidad y equilibrio del que careció durante años y que esta temporada invita a pensar que pueden avanzar en los playoffs por primera vez en más de una década. Pero nada de eso se vió en Cincinnati en el pasado Sunday Night Football.
Que una defensa como la de Pittsburgh, que estaba devorando ofensivas como si fueran caramelos, fuera dominada de la manera en la que Joe Burrow y el ataque de los Bengals lo hizo, dimensiona la importancia de la victoria y la manera en la que Cincinnati la consiguió.
Los Bengals juegan de una manera que va por un camino muy distinto a las tendencias que marca la liga esta temporada. Mientras la mayoría de equipos construyen su ataque sobre el juego bajo center, la carrera y el play action, los Bengals viven en shotgun y dejan todo el peso en las manos de un Burrow que disfruta situado entre cinco y siete pasos por detrás de la línea de scrimmage. Desde ahí lo ve todo y lo controla todo. La carrera está condicionada a ese estilo que saca lo mejor de su QB, pero eso no significa que carezcan de ese juego terrestre, simplemente está al servicio de su Quarterback, que no tiene problema alguno en asumir entre 40 y 50 pases para sostener el ataque.
Esta manera de jugar implica que la Línea Ofensiva sufra un estrés enorme porque cuando vives en shotgun la presión desde la defensa va a ser mucho más evidente e insistente pero creo que estamos ante la mejor versión de la protección a Joe Burrow que hemos visto desde que está en la NFL. La irrupción de Amarius Mims lo ha cambiado todo y la manera en la que fue capaz de sujetar a TJ Watt como pocos Tackles Derechos lo han hecho (pocos o ninguno…) demuestra que los tiempos han cambiado para bien en Cinci en lo que tiene que ver con dar tiempo a Burrow. Yo no le recuerdo tan cómodo en el pocket como el pasado domingo frente a Steelers. Su presencia en el pocket, su paciencia, esa capacidad de congelar el tiempo de la que hablábamos antes le convierten en un QB realmente especial. Es capaz de discernir cuándo disparar en profundo y cuándo tomar los pases sencillos a la zona underneath (frente a los ojos de los Linebackers) para hacerse así dueño por completo del tempo de juego. Y es precisamente esa capacidad y ese buen juicio los que ofrecen un juego complementario donde la carrera es una herramienta a su servicio y no una necesidad acuciante, como les sucede a otros QBs.
Al mismo tiempo, sucede que Burrow cuenta con Ja'Marr Chase y Tee Higgins. Esta dupla no es que sea la mejor pareja de receptores de la NFL, es que son directamente dos WR1 jugando en el mismo equipo. Higgins empezó la temporada siendo incluso más protagonista que Chase pero las dos últimas semanas el ex compañero de universidad de Burrow en LSU ha dejado dos exhibiciones dignas del mejor receptor de la liga (con permiso de JSN).
Así, Burrow está firmando números históricos: Ahora mismo tiene una media de 3,33 pases de touchdown por partido, sólo superado en la historia de la NFL por Payton Manning en 2013 y por delante de Brady en 2007, de Mahomes en 2018 y de Rodgers en 2011 –por cierto, todos estos jugadores fueron MVPs en las respectivas temporadas en las que firmaron esas cifras–; al mismo tiempo Burrow acumula hasta ahora el mejor porcentaje de pases completados en una temporada de toda la historia de la NFL con el 74,7%, con una media de 310 yardas de pase por encuentro.
Se acaban los calificativos para alabar la temporada de Joe Burrow pero es que, quizá, la mayor diferencia en el nivel de los Bengals y el principal argumento para que puedan soñar con un nuevo asalto al Super Bowl pasa por la mejoría de su defensa. Esa Línea Defensiva lo ha cambiado todo y, de nuevo, en el partido del domingo por la noche frente a Steelers quedó demostrado. Una OL de Pittsburgh, muy mejorada y destacada durante la primera mitad de temporada, no tuvo argumentos para frenar por dentro a Dexter Lawrence y Jonathan Allen, que eliminaron el factor más importante del ataque de Steelers: Jaylen Warren. Y sin carrera, la ofensiva acerera quedó cortocircuitada. Aaron Rodgers sufrió más que en toda la temporada y durante un tramo muy largo del partido (hasta que el marcador estuvo resuelto) no pudo producir prácticamente nada por vía aérea. Myles Murphy y Boye Mafe le afectaban constantemente y –aquí uno de los argumentos más importantes para explicar el cambio de esta unidad– Demetrius Knight, que el año pasado fue uno de los peores LBs de toda la NFL, jugó probablemente el mejor partido de toda su carrera (sin el probablemente). Knight estaba volando por el campo, anticipándose a todo lo iba a suceder, pronosticando por dónde iría cada jugada y adelantándose. Su partido fue un espectáculo.
Y con todo esto, los Bengals dependen de sí mismos para ganar una división en la que ahora tienen la ventaja e incluso pueden soñar con un Seed 1 de la Americana que tienen a tiro. Pero más allá de eso, es una delicia ver a Joe Burrow jugando con esa suficiencia, con ese control sobre todo lo que pasa y yendo un paso por delante de las defensas en todo momento.
Kirk Cousins cambia el ataque de los Vikings y les vuelve a convertir en candidatos
Llevamos todo el año diciendo que Minnesota tiene una defensa calibre Super Bowl pero que con ese ataque era imposible competir con los mejores. Los Lions y los Bills les dieron un golpe de realidad donde se constató que ni con Kyler Murray ni con Carson Wentz iban a poder aguantar el tirón cuando las cosas se pusieran serias de verdad. Y desde la franquicia se reaccionó a tiempo ante esos dos jarros de agua fría. Traspaso por un QB que fuera capaz de elevar el nivel, ¿y a quién buscaron? Al que ya demostró hace un par de años que es capaz de manejar ese sistema ofensivo. Sólo cuatro días de vuelta a casa y un partido han servido para demostrar que Kirk Cousins supone un salto de calidad enorme respecto a lo que se tenía.
En el Lambeau Field se jugaba un partido en el que había muchísimo en juego respecto a la división y la lucha por los Playoffs y los Vikings dieron el Do de pecho. La defensa siguió por su fueros y le hizo encajar a Jordan Love más sacks que nunca –lograr eso contra un QB especialista en evitar capturas ya es de por sí un logro– pero es que además les demostraron a los Packers que sin juego de carrera van a tener muy difícil llegar lejos esta temporada. Green Bay nos estaba encantando las últimas semanas, pero aquí se toparon con un muro púrpura que detuvo por completo sus aspiraciones.
Y si de la defensa de Vikings ya teníamos constancia, fue su actuación ofensiva la que nos ha insuflado renovadas esperanzas en que puedan ser un equipo que pelee por el anillo. Cousins ejecutó pases que Murray no había sido capaz de incorporar en todo el año, jugó en ritmo, alimentó a Justin Jefferson… un cambio evidente en el juego aéreo, que llevó de la mano una mejoría también llamativa en el juego terrestre, porque el estilo de Cousins casa perfectamente con lo que O'Connell quiere de este ataque y permite casar el pase con la carrera y que sean vasos comunicantes.
Los Lions están enrachados y muestran su mejor versión desde la marcha de Ben Johnson
Es que lo de la NFC Norte es una barbaridad. Los cuatro equipos son creíbles, los cuatro aspirantes y los cuatro llevan semanas en puestos de playoff en la Nacional –ojo, porque la derrota de Packers hace peligrar esa condición para ellos con Seahawks y Rams apretando–. Pero dentro de esa división tan sólida el equipo más enrachado y en mayor progresión son unos Lions que llevan cinco victorias consecutivas y que han vuelto a encontrar la fórmula de que todos en su ataque brillen pero con uno destacando por encima de todos los demás: Jahmir Gibbs está jugando una temporada digna de Jugador Ofensivo del Año y no hay semana que afloje.
En ésta, con Detroit jugando en Alemania, dejó una exhibición al alcance sólo de los elegidos: 252 yardas totales y 2 touchdowns. Sucede que al mismo tiempo, la defensa ha dado un paso al frente aunque se llevó la pésima noticia de perder a Aidan Hutchinson por una grave lesión de rodilla mientras celebraba un sack. Sin Hutchinson ni Jack Campbell esa unidad defensiva pierde a sus dos jugadores más importantes pero también es cierto que colectivamente han mejorado lo suficiente para pensar que puedan aguantar.
Mahomes recuerda sus mejores días
Tras perder por lesión a Tayquan Thornton, la ofensiva de los Kansas City Chiefs venía penando las últimas semanas. La falta de amenaza profunda la había desequilibrado y Mahomes lo estaba notando en sus números y también en unas sensaciones que no eran las mejores. Por ello, la franquicia de Missouri reaccionó antes de que se cerrara el mercado de traspasos esta temporada e incorporó a Josh Downs. Y no ha hecho falta más que un partido para darse cuenta que es el mejor WR con el que ha contado Mahomes desde la marcha de Tyreek Hill. Sólo jugó diez snaps, corrió ocho rutas, de las que Mahomes le envió el balón en cinco, atrapó cuatro y se fue con su primer touchdown como miembro de los Chiefs.
El mayor aporte que Downs ofrece a esta ofensiva es su capacidad de separación y unas manos seguras en rutas de más de diez yardas, sólo con eso Mahomes tuvo su partido con más pases de más de quince yardas en varios años. Y el resultado se explica fácilmente en los números del QB de los Chiefs: 348 yardas de pase y… ¡5 touchdowns!
Todo esto sin el que ha sido el factor más diferencial de esta ofensiva en todo el año, un lesionado Kenneth Walker III al que no se le echó de menos gracias a la irrupción de Emmett Johnson, que se ha convertido en una pieza muy especial en este ataque y se nota que se ha ganado la confianza de Mahomes y Andy Reid. Así los Chiefs, después de algún tropezón, vuelven a estar en primera línea de la Americana con Bills, Bengals y Jaguars. La lucha va a ser preciosa porque todos estos equipos tienen argumentos para pensar que pueden alcanzar el Super Bowl de Los Ángeles.