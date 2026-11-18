Los Detroit Lions son uno de los equipos más en forma de la competición. Su triunfo por 35-10 en el partido de Alemania supuso el quinto en sucesión para los hombres de Dan Campbell, que arrancaron el curso con dudas, pero que se han repuesto para mantenerse en la cabeza de la ultra competitiva NFC Norte. Los Lions vivieron la temporada pasada un año de transición, la pérdida de sus dos coordinadores principales seguro que influyó en el devenir de los acontecimientos, especialmente la de Ben Johnson en ataque. Campbell mantuvo al nuevo coordinador defensivo, pero realizó un movimiento en el otro lado del balón. Los servicios de John Morton fueron prescindidos y en su lugar contrató a Drew Petzing, quien en sus tres años en Arizona había demostrado cosas muy interesantes al mando de una unidad sin talento élite en la liga. Ciertamente talento no falta en Detroit, especialmente en el plano ofensivo, donde destacan estrellas del calibre de Jared Goff, Penei Sewell, Amon-Ra St. Brown y nuestro protagonista hoy, Jahmyr Gibbs.
Petzing es discípulo de Kevin Stefanski, para quien trabajó como asistente varios años en Minnesota Vikings primero y Cleveland Browns después. Su sistema otorga papel protagonista al juego terrestre, algo que ya vimos en unos Cardinals que en su primera temporada como OC en 2023 pasaron del puesto 22 al número 4 de la NFL en yardas de carrera. La tónica se mantuvo en 2024 y solo se rompió en 2025 cuando la tempranera lesión de James Conner modificó completamente los equilibrios del equipo en ofensiva. Petzing está ahora aprovechando al máximo en los Lions las habilidades de Gibbs, al que ha convertido en la pieza central del equipo. La campaña pasada Detroit bajó al puesto 21 de la competición en intentos de carrera, convirtiéndose claramente en un conjunto pasador. Sin embargo, en 2026 las ratios han vuelto a inclinarse hacia el juego terrestre como en la época de Ben Johnson. La diferencia es que entonces Gibbs compartía backfield con David Montgomery y ahora es de forma indiscutible el runningback 1 de la franquicia. Tras diez semanas de liga, Gibbs lidera la NFL en intentos de carrera (199), yardas terrestres (1000) y touchdowns (tanto de carrera como totales). En sus tres primeros años como profesional el número 0 registró seis partidos con 20+ carreras, solamente en lo que llevamos de temporada 2026 ya son siete encuentros. Los Lions están 7-0 en esos choques, 0-2 cuando no ha alcanzado la cifra mágica.
Campbell no es un head coach al uso. Sus estrategias han sido discutidas sin fin durante todo su mandato. De carácter muy fuerte, no tiene ningún problema en estirar los márgenes de lo convencional y en más de una ocasión se ha desviado de la opinión mayoritaria buscando siempre lo mejor para su equipo. Sus decisiones de cuarto down parecían una locura al principio, pero ahora han sido adoptadas casi por el resto de la liga. La temporada pasada se le vio un poco huérfano sin la colaboración de Ben Johnson, pero con Petzing parece haber encontrado una versión, menos histriónica, pero igual de atípica, que encaja muy bien con él. El coordinador está explorando ideas de college, importadas a su vez de otras competiciones con reglas diferentes. Hace un par de semanas, en su duelo ante Minnesota Vikings, puso en liza el "running start", una acción que había visto a primeros de campaña en la NCAA, en la que un jugador se alinea inusualmente por detrás de la línea de scrimmage. Fijaros en Amon-Ra St. Brown a 15 yardas de la línea de acción.
La idea es que una vez la pelota se ponga en marcha pueda atrapar el envío de pantalla en carrera y tenga un punto extra de velocidad para batir a la defensa. En competiciones como la American Indoor Football o la Canadian Football League un jugador puede avanzar hacia la línea de scrimmage antes del snap, pero en la NFL eso está prohibido. La regla es idéntica en college, pero ya en septiembre de este año se empezó a ver este concepto en algunas universidades y los Lions han sido el primer equipo en ponerlo en juego en los profesionales.
Volviendo a Gibbs, Petzing está sacando todo el jugo de su estrella. Más allá de conceptos tácticos que abordaremos a continuación, no descubrimos nada cuando decimos que su éxito reside en unas capacidades atléticas fuera de lo común. Su velocidad le permite llegar al perímetro de la defensa en un tiempo mínimo, es muy habitual verle incluso pasar por delante de bloqueos que se supone debe seguir. Su aceleración es élite y es capaz de detenerse y volver a arrancar en un palmo de campo. Además, es un runningback mucho más físico de lo que cabe esperar cuando ves su cuerpo. Finaliza sus jugadas siempre ganando una o dos yardas extra, no es reacio al contacto y está siendo igual de efectivo en acciones interiores o de potencia como en exteriores o zonales. Por si fuera poco, sus buenas manos le convierten en una válvula de seguridad saliendo del backfield y en jugadas de 'screen', aunque creo que se le podría involucrar más en conceptos de ruta con sus compañeros. Finalmente, es un bloqueador adecuado como demostró en más de una ocasión en el choque ante Minnesota Vikings, los reyes del blitz en la NFL.
Una de las claves del esquema terrestre de Petzing es lo variado que resulta. Mezcla conceptos "gap" de bloqueos individuales con otros zonales, atacando indistintamente ambos lados de la defensa. A principios de temporada tuvo que lidiar con varias dificultades en la línea ofensiva. Penei Sewell se movió de su habitual puesto de tackle derecho All-Pro al lado izquierdo. Su lugar lo ocupó un novato, Blake Miller, con la adaptación pertinente necesaria. La lesión del center fichado en agencia libre, Cade Mays, fue otro obstáculo que también ralentizó la unidad. Con el transcurso de las semanas el grupo ha ido jugando mejor y mejor. Juice Scruggs ha hecho un gran trabajo en sustitución del lesionado Mays. Su llegada a Detroit en el traspaso de David Montgomery a Houston pasó desapercibida, pero de los dos está siendo claramente el que mejor rendimiento está dando a su nuevo equipo. Los jóvenes guards de segundo y tercer año, Tate Ratledge y Christian Mahogany, están rindiendo cada jornada a un nivel alto. Y por supuesto Penei Sewell continúa siendo Penei Sewell, aunque haya cambiado su ubicación en la línea ofensiva. Ante los Patriots, en Munich, probablemente vimos la mejor versión de estos chicos este año, algo que en combinación con Jahmyr Gibbs es un arma de destrucción masiva.
Los Lions son también difíciles de defender en el juego terrestre por el buen uso que realizan de los tight ends, la posición de moda en la actual NFL. Juegan más del 60% de snaps en ofensiva con al menos dos en el campo. Sam LaPorta está casi en el 90% de snaps, Brock Wright aparece en más del 50% y el tercero en discordia, Tyler Conklin, disputa casi el 20%. Petzing los alinea en posiciones muy diversas que nada tienen que ver con la alineación habitual en un extremo de la línea ofensiva o en el backfield como H-back. Mirad esta colocación de LaPorta y Wright tan curiosa en el partido contra Minnesota Vikings.
De manera muy similar en concepto, que no ejecución, a lo que hace Kyle Shanahan con Kyle Jusczcyk, Petzing mueve a sus tight ends antes del snap con 'motions' que buscan dar falsas pistas y descolocar a la defensa rival. Fijaros este ejemplo del choque de nuevo contra Minnesota. Tenemos una jugada de 'lead counter' con un 'trap block' y un 'crack block' del wide receiver exterior. LaPorta (en verde) es el que lidera la carrera como si fuera un fullback, pero en lugar de salir por delante de Gibbs, se va a mover desde el lado izquierdo hacia el derecho, para post-snap volver a atacar el flanco contrario. El otro tight end, Wright (en azul), ejecuta el bloqueo 'trap'. Gibbs, en rojo, da un primer paso hacia la derecha antes de seguir la estela de LaPorta, es el concepto 'counter' de la carrera.
Cuando Gibbs tiene la pelota en sus manos el plan de Detroit funciona. No solo los bloqueos se están ejecutando bien, los defensores rivales llevan un 'momentum' claro hacia el lado contrario que va a atacar la jugada. Es la trampa de estos movimientos pre-snap, que permiten al ataque variar los ángulos y puntos de bloqueo, aprovechando una defensa que va a quedar descolocada después del snap.
La explosividad de Gibbs hace el resto, llevando hasta la end zone una pelota que la mayoría de runningbacks de la liga no habría podido hacer. No es casualidad que nadie en la historia de la NFL haya anotado más touchdowns en sus primeros cuatro años como profesional, y eso que todavía le quedan ocho potenciales partidos más por jugar.
Jahmyr lidera la NFL con 1384 yardas desde la línea de scrimmage, lo que supone el 39,2% del acumulado de Detroit en ataque en toda la campaña. Es el mayor porcentaje de un jugador en la liga, superando incluso a Jaxon Smith-Njigba en Seattle Seahawks. Gibbs está en proyección de 376 carreras en la temporada, una cifra que puede ser inquietante de cara al año que viene. Sin embargo, los Lions viven y se preocupan del presente y éste nos dice que mientras que su runningback estrella produzca no conocen la derrota en 2026. Dan Campbell no se va a desviar de un plan que le garantice el triunfo.