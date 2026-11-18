Los Detroit Lions son uno de los equipos más en forma de la competición. Su triunfo por 35-10 en el partido de Alemania supuso el quinto en sucesión para los hombres de Dan Campbell, que arrancaron el curso con dudas, pero que se han repuesto para mantenerse en la cabeza de la ultra competitiva NFC Norte. Los Lions vivieron la temporada pasada un año de transición, la pérdida de sus dos coordinadores principales seguro que influyó en el devenir de los acontecimientos, especialmente la de Ben Johnson en ataque. Campbell mantuvo al nuevo coordinador defensivo, pero realizó un movimiento en el otro lado del balón. Los servicios de John Morton fueron prescindidos y en su lugar contrató a Drew Petzing, quien en sus tres años en Arizona había demostrado cosas muy interesantes al mando de una unidad sin talento élite en la liga. Ciertamente talento no falta en Detroit, especialmente en el plano ofensivo, donde destacan estrellas del calibre de Jared Goff, Penei Sewell, Amon-Ra St. Brown y nuestro protagonista hoy, Jahmyr Gibbs.

Petzing es discípulo de Kevin Stefanski, para quien trabajó como asistente varios años en Minnesota Vikings primero y Cleveland Browns después. Su sistema otorga papel protagonista al juego terrestre, algo que ya vimos en unos Cardinals que en su primera temporada como OC en 2023 pasaron del puesto 22 al número 4 de la NFL en yardas de carrera. La tónica se mantuvo en 2024 y solo se rompió en 2025 cuando la tempranera lesión de James Conner modificó completamente los equilibrios del equipo en ofensiva. Petzing está ahora aprovechando al máximo en los Lions las habilidades de Gibbs, al que ha convertido en la pieza central del equipo. La campaña pasada Detroit bajó al puesto 21 de la competición en intentos de carrera, convirtiéndose claramente en un conjunto pasador. Sin embargo, en 2026 las ratios han vuelto a inclinarse hacia el juego terrestre como en la época de Ben Johnson. La diferencia es que entonces Gibbs compartía backfield con David Montgomery y ahora es de forma indiscutible el runningback 1 de la franquicia. Tras diez semanas de liga, Gibbs lidera la NFL en intentos de carrera (199), yardas terrestres (1000) y touchdowns (tanto de carrera como totales). En sus tres primeros años como profesional el número 0 registró seis partidos con 20+ carreras, solamente en lo que llevamos de temporada 2026 ya son siete encuentros. Los Lions están 7-0 en esos choques, 0-2 cuando no ha alcanzado la cifra mágica.