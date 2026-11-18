Uno de los partidos más atractivos de la Semana 11 se disputará en East Rutherford, New Jersey. Los Jaguars lideran la AFC Sur y buscan consolidarse entre los equipos más fuertes en su conferencia, mientras que los Giants intentarán aprovechar su localía para mantenerse en el primer lugar de la NFC Este, en una sorpresiva campaña bajo la dirección de John Harbaugh.
Ambos equipos llegan con motivaciones particulares. Jacksonville (7-2) buscará su cuarto triunfo consecutivo luego de haber derrotado a los Tennessee Titans el domingo anterior. New York (5-3-1), por su parte, volverá a jugar en casa tras caer ante los Washington Commanders, resultado que impidió ampliar su ventaja en la división.
La evolución de Lawrence y la ofensiva de los Jaguars
Cinco de las siete victorias de los Jaguars han sido por al menos 17 puntos de diferencia. Su ofensiva es la cuarta mejor de la liga, con un promedio de 29.9 puntos por partido y tiene en Trevor Lawrence a uno de los quarterbacks más consistentes de la temporada. Su mejoría ha sido fundamental en el rendimiento del equipo.
Hasta el momento, Lawrence se destaca entre los diez mejores de la NFL en porcentaje de pases completos, con un 66.0%; pases de touchdown, con 21; y QB Rating, con un 112.8. Estos registros reflejan una evolución progresiva de su lectura en el pocket. Identifica con mayor rapidez los duelos favorables y resuelve las jugadas sin tener que prolongarlas. También ha mejorado su mecánica: planta correctamente los pies antes de lanzar, un aspecto que favorece la precisión de sus envíos.
Lawrence aprovecha la velocidad y las condiciones de Parker Washington, uno de sus principales receptores, para buscarlo en situaciones de uno contra uno. Washington ha sido confiable como primera opción en el juego aéreo, tal como demostró en la Semana 10 ante los Titans, cuando consiguió 152 yardas en 7 recepciones y anotó un touchdown. Lawrence suele buscarlo con envíos elevados, que le permiten aprovechar su capacidad para asegurar el balón.
Los Jaguars han desarrollado una ofensiva versátil que les permite variar sus alternativas por aire. Desde la formación shotgun, pueden alinear con tres o cuatro receptores y distribuirlos en distintos sectores de la cancha, ya sea para cubrir los espacios de la zona media o atacar en profundidad mediante duelos individuales.
De igual manera, la presencia de Bhayshul Tuten aporta equilibrio a la selección de jugadas. En la Semana 10, tuvo 29 toques, 26 de ellos mediante acarreos, y sumó 113 yardas totales, además de un touchdown por tierra. Desde su posición como running back, puede ser utilizado para correr por el centro o por fuera de los tackles y, en ocasiones, como un receptor adicional cuando los Jaguars utilizan formaciones abiertas.
Este equilibrio ofensivo se refleja en el control del tiempo de posesión. Frente a los Titans, Jacksonville tuvo el balón por 38:10. En lo que va de temporada, registra el quinto mejor promedio de la liga, con 31:46 por partido.
Likely y Skattebo, dos armas importantes para los Giants
En medio de sucesivos cambios en el puesto de quarterback, los Giants han conseguido mantenerse en el primer lugar de su división al potenciar las cualidades de sus playmakers. Isaiah Likely y Cam Skattebo son piezas fundamentales del esquema ofensivo, concentrando una parte importante de su producción.
Aunque no destaca por su tamaño, Skattebo puede desempeñarse en diferentes funciones, además de su habitual posición en el backfield. Es quien acumula la mayor cantidad de primeros downs entre los jugadores de New York, con 33, y lleva el peso del juego terrestre, con 496 yardas y 4 touchdowns. Según las circunstancias, también puede asumir funciones como bloqueador adicional.
Parte de esas cualidades quedó en evidencia ante los Commanders, cuando Skattebo anotó dos veces por tierra. En su segundo touchdown, contó con un impecable bloqueo de Likely, quien se abrió hacia la derecha para sellar el espacio y dejar el camino libre al corredor hasta la zona de anotación.
En el cuarto período de ese mismo partido se produjo una situación inversa. Esta vez, Skattebo se quedó bloqueando en el backfield y le dio a J.J. McCarthy el tiempo necesario para encontrar a Likely. El tight end salió en ruta hacia adentro y, sin perder la concentración, aseguró el balón para completar una jugada de 66 yardas que terminó en touchdown.
Likely, quien jugó bajo la dirección de Harbaugh en sus cuatro temporadas con los Baltimore Ravens, es un tight end que puede alternar entre distintas posiciones, incluso alineándose como receptor abierto o en el slot. Su confiabilidad para mover las cadenas también se refleja en su capacidad para llegar al end zone: lidera a los Giants con 7 touchdowns por recepción, compartiendo la tercera mejor marca de la NFL con Amon-Ra St. Brown, Ja'Marr Chase y Christian Watson.
Defensivas: refuerzos para Jacksonville, un rookie sensación en New York
Se espera que Jordan Davis, Jessie Bates III y Davon Godchaux debuten con los Jaguars en este partido, luego de llegar mediante traspasos antes de la fecha límite del pasado 10 de noviembre. Con el liderato divisional como objetivo y la expectativa de competir en los playoffs, Jacksonville busca aprovechar su ventana competitiva incorporando jugadores de trayectoria comprobada, especialmente Davis y Bates.
Davis llega después de cuatro temporadas con los Philadelphia Eagles, donde integró el equipo campeón del Super Bowl LIX. Su incorporación apunta a cubrir el lugar que dejó DaVon Hamilton en la línea defensiva, quien quedó fuera por el resto de la temporada por un desgarro en el cuádriceps. Bates, por su parte, cuenta con ocho años de experiencia en la liga y llega después de destacar durante las últimas tres temporadas en la secundaria de los Atlanta Falcons. Su presencia busca cubrir la baja de Eric Murray, quien se perderá el resto de la campaña por una lesión en el codo.
Los Jaguars cuentan con la segunda mejor defensiva de la liga, permitiendo un promedio de 16.0 puntos por partido. Estas incorporaciones apuntan a fortalecer una unidad que ya ha sido determinante en su campaña y que será importante en las aspiraciones del equipo de competir en la AFC.
Por parte de los Giants, la defensiva tiene en Arvell Reese a uno de los novatos más sobresalientes de la liga. El linebacker ha justificado su elección en la quinta posición del pasado Draft. Surgido en Ohio State y con apenas nueve partidos como profesional, se ha establecido como una pieza importante de la unidad, destacando por su presencia física, sentido de ubicación e instinto para anticipar las jugadas.
En la Semana 10, Reese registró 13 tackleadas y en la temporada acumula 81, además de 4.5 capturas. Lidera la defensiva de New York en ambas categorías. Su combinación de condiciones físicas, lectura del juego y versatilidad táctica lo convierte en una pieza indispensable para los Giants y en una de los jugadores sobre los que pueden construir su defensiva para las próximas temporadas.
La liga modificó el horario de este encuentro, que pasó de las 13:00 a las 16:25 ET del domingo, para ubicarlo en una de las principales ventanas de transmisión de la jornada. La decisión refleja el interés que ha despertado el rendimiento de ambos equipos durante la temporada.
Mientras los Jaguars buscan dar otro paso para consolidarse como uno de los equipos más fuertes de la AFC, los Giants necesitan volver a ganar para llegar al último tramo de la temporada con opciones de quedarse con su división. En el MetLife Stadium, dos equipos con alto potencial se enfrentarán en un duelo que puede comenzar a marcar sus respectivos caminos hacia los playoffs.