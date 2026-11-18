Defensivas: refuerzos para Jacksonville, un rookie sensación en New York

Se espera que Jordan Davis, Jessie Bates III y Davon Godchaux debuten con los Jaguars en este partido, luego de llegar mediante traspasos antes de la fecha límite del pasado 10 de noviembre. Con el liderato divisional como objetivo y la expectativa de competir en los playoffs, Jacksonville busca aprovechar su ventana competitiva incorporando jugadores de trayectoria comprobada, especialmente Davis y Bates.

Davis llega después de cuatro temporadas con los Philadelphia Eagles, donde integró el equipo campeón del Super Bowl LIX. Su incorporación apunta a cubrir el lugar que dejó DaVon Hamilton en la línea defensiva, quien quedó fuera por el resto de la temporada por un desgarro en el cuádriceps. Bates, por su parte, cuenta con ocho años de experiencia en la liga y llega después de destacar durante las últimas tres temporadas en la secundaria de los Atlanta Falcons. Su presencia busca cubrir la baja de Eric Murray, quien se perderá el resto de la campaña por una lesión en el codo.

Los Jaguars cuentan con la segunda mejor defensiva de la liga, permitiendo un promedio de 16.0 puntos por partido. Estas incorporaciones apuntan a fortalecer una unidad que ya ha sido determinante en su campaña y que será importante en las aspiraciones del equipo de competir en la AFC.

Por parte de los Giants, la defensiva tiene en Arvell Reese a uno de los novatos más sobresalientes de la liga. El linebacker ha justificado su elección en la quinta posición del pasado Draft. Surgido en Ohio State y con apenas nueve partidos como profesional, se ha establecido como una pieza importante de la unidad, destacando por su presencia física, sentido de ubicación e instinto para anticipar las jugadas.

En la Semana 10, Reese registró 13 tackleadas y en la temporada acumula 81, además de 4.5 capturas. Lidera la defensiva de New York en ambas categorías. Su combinación de condiciones físicas, lectura del juego y versatilidad táctica lo convierte en una pieza indispensable para los Giants y en una de los jugadores sobre los que pueden construir su defensiva para las próximas temporadas.

La liga modificó el horario de este encuentro, que pasó de las 13:00 a las 16:25 ET del domingo, para ubicarlo en una de las principales ventanas de transmisión de la jornada. La decisión refleja el interés que ha despertado el rendimiento de ambos equipos durante la temporada.