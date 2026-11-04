Ja'Marr Chase y Tee Higgins, el dúo dinámico de los Bengals

Los Bengals están en un tramo muy importante de su campaña. Marchan medio encuentro por detrás de los Pittsburgh Steelers en la AFC Norte. Una victoria en Madrid y otra la semana siguiente en casa contra Aaron Rodgers y compañía les pondrían en el asiento del conductor de su división de cara al tramo decisivo de liga. Es por esto por lo que seguro que no se tomarán el viaje a España como uno de turismo.

Chase y Higgins no son precisamente unos iniciados en esto de la NFL. Ambos salieron de college con alto pedrigrí y un campeonato de football universitario bajo el brazo. Tee llegó a los Bengals en el draft virtual de la pandemia en 2020 y Ja'Marr lo hizo la siguiente temporada. Desde entonces no solo se han convertido en uno de los dúos de receptores más dinámicos de la liga, también han forjado una amistad que trasciende el terreno de juego. Cincinnati ha apostado completamente por ellos, ambos firmaron sendas extensiones multimillonarias de cuatro años durante 2025.

Una temporada más, los Bengals están basando su juego en ofensiva en las combinaciones entre su trío de estrellas: Burrow, Chase y Higgins. Tras el bye de la semana 6, el head coach Zac Taylor intentó reactivar el anémico juego terrestre del equipo en el inicio del duelo ante Baltimore Ravens, pero el plan no pudo salir peor, Cincinnati se fue al descanso perdiendo 13-0 y sin apenas haber arrancado en ataque. A la vuelta de vestuarios Taylor puso el partido en manos de su quarterback y wide receivers y el resultado fue un vendaval de anotaciones que concluyó con triunfo Bengal por 35-13. Burrow agradeció en rueda de prensa el cambio de filosofía: "Tenemos demasiados jugadores geniales en la ofensiva para ser conservadores. Crédito a nuestro cuerpo técnico por dejarnos hacerlo, y darnos la libertad de ir y hacer esas jugadas. Creo que eso es lo que tenemos que ser".