Ja'Marr Chase y Tee Higgins, el dúo dinámico de los Bengals

Por segundo año consecutivo Madrid acogerá un partido de temporada regular de la NFL. Al contrario que la temporada pasada, cuando Miami Dolphins y Washington Commanders llegaron con pocas esperanzas de meterse en playoffs, España acoge ahora a dos conjuntos que están en plena lucha por ganar su división. Además, los espectadores que acudan al Estadio Santiago Bernabéu tendrán la fortuna de ver en directo a varios de los jugadores más determinantes de la liga en el plano ofensivo. Por los Atlanta Falcons, Bijan Robinson es el corredor número 1 de la NFL en yardas vía terrestre y en opinión de servidor el mejor running back de la competición. En el lado de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow está liderando todos los quarterbacks en yardas de pase por encuentro, porcentaje de pases completados y envíos de anotación. Su pareja de wide receivers, Tee Higgins y Ja'Marr Chase, es una de las más productivas de la liga. Precisamente en ellos quería centrar mi columna táctica semanal, muy especial para mí al jugarse el encuentro en mi país.
Los Bengals están en un tramo muy importante de su campaña. Marchan medio encuentro por detrás de los Pittsburgh Steelers en la AFC Norte. Una victoria en Madrid y otra la semana siguiente en casa contra Aaron Rodgers y compañía les pondrían en el asiento del conductor de su división de cara al tramo decisivo de liga. Es por esto por lo que seguro que no se tomarán el viaje a España como uno de turismo.
Chase y Higgins no son precisamente unos iniciados en esto de la NFL. Ambos salieron de college con alto pedrigrí y un campeonato de football universitario bajo el brazo. Tee llegó a los Bengals en el draft virtual de la pandemia en 2020 y Ja'Marr lo hizo la siguiente temporada. Desde entonces no solo se han convertido en uno de los dúos de receptores más dinámicos de la liga, también han forjado una amistad que trasciende el terreno de juego. Cincinnati ha apostado completamente por ellos, ambos firmaron sendas extensiones multimillonarias de cuatro años durante 2025.
Una temporada más, los Bengals están basando su juego en ofensiva en las combinaciones entre su trío de estrellas: Burrow, Chase y Higgins. Tras el bye de la semana 6, el head coach Zac Taylor intentó reactivar el anémico juego terrestre del equipo en el inicio del duelo ante Baltimore Ravens, pero el plan no pudo salir peor, Cincinnati se fue al descanso perdiendo 13-0 y sin apenas haber arrancado en ataque. A la vuelta de vestuarios Taylor puso el partido en manos de su quarterback y wide receivers y el resultado fue un vendaval de anotaciones que concluyó con triunfo Bengal por 35-13. Burrow agradeció en rueda de prensa el cambio de filosofía: "Tenemos demasiados jugadores geniales en la ofensiva para ser conservadores. Crédito a nuestro cuerpo técnico por dejarnos hacerlo, y darnos la libertad de ir y hacer esas jugadas. Creo que eso es lo que tenemos que ser".
Burrow es un auténtico pistolero que nunca va a renunciar a un pase si ve la ventana. Su juego explota lo que es la verdadera fortaleza de la franquicia, dos receptores que son capaces de batir una cobertura individual en el exterior. En cuanto el quarterback ve un 1x1 claro, inmediatamente va a forzar la pelota a uno de sus compañeros. Ambos tienen cualidades para atrapar balones incluso en situaciones muy disputadas.
Os voy a ser sinceros, cuando ves la cinta de los Bengals en ataque no descubres cosas que te lleven las manos a la cabeza desde el punto de vista táctico. Taylor pone en marcha un plan de juego con conceptos que sabe que funcionan con los jugadores que dispone y no trata casi nunca de confundir demasiado al oponente. Cuando algo se ejecuta con la brillantez que hace Cincinnati poco importan los adornos y distracciones. El uso del 'motion' es limitado, siendo Chase el que más veces lo protagoniza, partiendo incluso en ocasiones desde el backfield para intentar liberarle de la situación que más sufre, la doble cobertura. En cuanto avanza diez yardas de la línea de scrimmage, el ex rookie del año tiene un safety por encima suya apoyando al cornerback de turno. Esto está provocando que su número de 'targets', recepciones y yardas haya bajado este año. Aún así, ves momentos como el que os enseño a continuación en los que Burrow y Chase encuentran la ventana para superar el dos contra uno.
Lo normal eso sí es lo que vamos a ver a continuación en esta jugada de zona roja. Los Bengals aíslan a Chase en el lado individual de un 3x1 en ataque. Jugará una ruta 'comeback' a la altura de la zona de goal. En el lado contrario Cincinnati dispone tres rutas: una 'quick-out' (en verde), una ruta cruzada (en amarillo) y una 'skinny-post" (en rojo) que llevará a cabo Higgins.
Nada más iniciarse el down vemos la doble cobertura de Baltimore sobre Chase. Burrow lo identifica de inmediato, de hecho creo que ya lo había anticipado y sabía que su compañero no sería ahí más que un "espantapájaros". La ventana clara de pase es hacia Tee Higgins, cuya ruta ante un safety, Kyle Hamilton, presenta un emparejamiento favorable.
En el vídeo vemos dos cosas, por un lado la fantástica anticipación de Burrow en el envío, y por otro, la perfecta ruta de Higgins, que vende un 'stem' exterior para inmediatamente cortar hacia los postes cuando su oponente abre caderas. Id a la toma desde la end zone para verlo con total claridad.
Burrow, Chase y Higgins están en su sexta temporada jugando juntos y eso se nota, mucho. Las situaciones de 'scramble drill', en las que la llamada original no funciona y deben recurrir a la improvisación son bastante ocasionales y hacen mucho daño a las defensas rivales. Mirad aquí como Baltimore sobrecarga la línea con ocho hombres amenazando al blitz. Los Bengals se protegen colocando al tight end casi detrás de la línea ofensiva, en una estrategia que más y más equipos están usando contra estos patrones que Brian Flores está expandiendo por toda la liga.
El plan de los Ravens ha funcionado, mandando solo cuatro hombres a presionar han logrado un 'rusher' impedido hacia el quarterback. Aquí es donde entra la habilidad de Burrow, que lo esquiva escalando en el pocket. La mayoría de pasadores, especialmente jóvenes, tienden a huir de la presión saliendo del bolsillo de protección. Burrow hace algo mucho más valioso y que Tom Brady ejecutaba a las mil maravillas, subir en el pocket para ganar tiempo sin comprometer la postura de pase.
El quarterback deja atrás el posible sack y solo con una mirada Tee Higgins sabe perfectamente cómo proceder, va a rodear al cornerback y cambiar 180 grados el sentido de su ruta.
Baltimore sufre un golpe casi mortal en una jugada que desde el inicio tenía casi ganada.
Podríamos estar todo el día enseñando esta enorme virtud del trío mágico de los Bengals. Esta jugada del pasado domingo ante Tennessee es auténtica poesía. De nuevo podéis deleitaros con el quarterback escalando en el pocket y, en este caso es Chase, quien ajusta su ruta perfectamente para darle una oportunidad a Burrow de lograr un touchdown que dudo que esté hoy día a tiro de otra pareja en toda la NFL.
Por lo que os comentaba antes de la excesiva atención que genera Chase, algo que también sufre su buen amigo Justin Jefferson en Minnesota, los números de Higgins se han incrementado en 2026. El ex de Clemson es segundo en la liga en yardas de recepción y va camino de más de 1700 yardas en la campaña. No obstante, Ja'Marr sigue encontrando la manera de dejarnos con la boca abierta. Es en mi opinión uno de los diez jugadores más determinantes de la liga en ataque.
Los aficionados españoles no tuvieron demasiada fortuna con su primer 'matchup', aunque lo disfrutaron igualmente en 2025. El domingo podrán admirar a varios jugadores que están marcando época en la NFL esta década. No se lo pierdan.