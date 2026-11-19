La histórica afrenta del orgullosamente polaco Jaworski, que un par de años más tarde firmaría la mejor temporada de su vida durante la candidatura de Super Bowl que puso a los Eagles en la antesala al título, se recuerda más que la pasarela de leyendas que desfilaron por territorio mexicano.

De entrada, por los Eagles, Vince Papale, el barman y profesor suplente surgido de los barrios obreros del sur de Filadelfia, cuya asunción tardía inspiró la película Invencible, protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Ericson Core.

Luego el encantador Dick Vermeil, campeón del Super Bowl con los Rams de Kurt Warner —el surtidor de estanterías en un supermercado de Iowa que emergió como MVP— durante el cambio de siglo. También famoso por haberle prometido una botella de Cabernet sauvignon al pateador danés Morten Andersen en caso de que conectara un gol de campo decisivo frente a Oakland durante su gestión como mandamás en Kansas City.

Del otro lado, por los Saints, el quarterback Archie Manning, emblema semidivino de Ole Miss, única certeza competitiva de unos mediocres Saints y patriarca de la dinastía Manning, de donde brotaron talentos generacionales como Peyton y Eli, dos veces ganadores del Super Bowl y relatos fundacionales de la NFL de principios de siglo XXI.