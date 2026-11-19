Es difícil pensar en alguien que haya padecido tanto el primer partido de NFL celebrado en México en toda la historia que Ron Jaworski, a quien apodaban, tanto por sus raíces familiares como por la potencia de su brazo, "El Rifle Polaco".
Antes, un breve contexto. Jaworski fue, de alguna manera, el prólogo a Sebastian Janikowski, ese trasnochador pateador polaco del que Clay Ingram, compañero suyo en los Seminoles de Florida State, dijo que "bebía vodka de la misma manera en la que nosotros tomamos leche y jugo".
Después de presentarse ante los Saints en México como el quarterback franquicia de los Eagles, Ron Jaworski calificó aquel fin de semana acontecido en agosto de 1978 como "uno de los peores de su vida". Dijo, también, que se trató del "peor terreno de juego en el que he jugado jamás". Y procedió, para que no quedara margen de duda sobre su aversión por el incipiente esfuerzo de internacionalización de la liga, a inventariar todos los desperfectos que presentó el Estadio Ciudad de los Deportes, el entrañable recinto de la colonia Noche Buena, al sur de la Ciudad de México:
"En las bandas había bultos, piedras y grava; parecía un potrero. En una de las zonas de anotación, había un montículo que sobresalía unos 60 centímetros (dos pies) por encima del resto del terreno. Los postes de gol estaban torcidos. La mayor ovación de todo el viaje se produjo cuando las ruedas traseras del avión del equipo despegaron para regresar a casa".
La histórica afrenta del orgullosamente polaco Jaworski, que un par de años más tarde firmaría la mejor temporada de su vida durante la candidatura de Super Bowl que puso a los Eagles en la antesala al título, se recuerda más que la pasarela de leyendas que desfilaron por territorio mexicano.
De entrada, por los Eagles, Vince Papale, el barman y profesor suplente surgido de los barrios obreros del sur de Filadelfia, cuya asunción tardía inspiró la película Invencible, protagonizada por Mark Wahlberg y dirigida por Ericson Core.
Luego el encantador Dick Vermeil, campeón del Super Bowl con los Rams de Kurt Warner —el surtidor de estanterías en un supermercado de Iowa que emergió como MVP— durante el cambio de siglo. También famoso por haberle prometido una botella de Cabernet sauvignon al pateador danés Morten Andersen en caso de que conectara un gol de campo decisivo frente a Oakland durante su gestión como mandamás en Kansas City.
Del otro lado, por los Saints, el quarterback Archie Manning, emblema semidivino de Ole Miss, única certeza competitiva de unos mediocres Saints y patriarca de la dinastía Manning, de donde brotaron talentos generacionales como Peyton y Eli, dos veces ganadores del Super Bowl y relatos fundacionales de la NFL de principios de siglo XXI.
El hecho de que Ron Jaworski haya despotricado con tanta vehemencia respecto al partido celebrado en México —que por cierto ganaron los Saints frente a poco más de 30 mil espectadores— no hace más que subrayar una exigencia milenaria: toda historia de amor necesita, indefectiblemente, de un antagonista canalla y excesivo.