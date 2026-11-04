Dan Rooney, el republicano de corazón demócrata

Parte de ese resentimiento nació de la salvaje transformación que obligó a la ciudad a dejar atrás su gloriosa etapa como la meca de la industria metalúrgica y siderúrgica para afrontar un proceso de reconversión económica orientado a la tecnología y la transición energética. Pittsburgh, como muchos otros antiguos epicentros manufactureros, tuvo que lamerse las heridas ante la indiferencia del Estado.

La lealtad y el apoyo de Dan Rooney fue premiado con un puesto diplomático como embajador de Estados Unidos en Irlanda. La designación hacía todo el sentido por tres motivos: las raíces norirlandesas de la familia Rooney, su educación católica romana y su papel como cofundador de The Ireland Funds, una red filantrópica global creada con el objetivo de "promover y apoyar la paz, la cultura, la educación y el desarrollo comunitario en toda la isla de Irlanda, así como las causas relacionadas con la comunidad irlandesa en todo el mundo".

En 2017, tras la muerte de Rooney a los 84 años, el expresidente Obama lo despidió con honores: "Dan Rooney fue un gran amigo mío; pero, lo que es más importante, fue un gran amigo de los habitantes de Pittsburgh, un ciudadano ejemplar y alguien que representó a Estados Unidos con dignidad y elegancia ante el mundo".

Como prueba de lo anterior, es pertinente decir que al histórico propietario de los Steelers le sobrevivió la denominada "Regla Rooney", una política que obligó a las franquicias de NFL a incluir, desde 2003, candidatos de minorías étnicas o mujeres en las entrevistas para puestos de entrenador principal, coordinadores, directivos y ejecutivos.