Dan Rooney, el republicano de corazón demócrata

Mucha gente sostiene que el punto de inflexión para que Barack Obama se convirtiera en presidente de Estados Unidos fue aquel emocionante discurso de victoria en las asambleas electorales de Iowa, a principios de 2008.
Uno de esos hombres al que la arenga progresista y reformista de Obama le cambió la vida fue a Dan Rooney, hasta entonces republicano moderado. Con 74 años sobre la espalda y seis títulos de Super Bowl como propietario y brazo ejecutor de los Pittsburgh Steelers, Rooney se volcó con fervor adolescente al proyecto demócrata rumbo a las elecciones de 2009.
"Le encantaba ver con cuánto entusiasmo lo apoyaban los jóvenes; y, cuando llegas a la edad de mi padre, empiezas a desear que el futuro sea prometedor para las próximas generaciones. Para mi padre, Obama representaba algo totalmente nuevo y fresco", contó al respecto Jim Rooney, uno de los ocho hijos que procreó junto a su esposa Patricia.
La primera toma de contacto entre ambos se había dado en un acto de campaña que tuvo lugar en Pittsburgh, durante 2008. Ahí, Rooney le regaló a Obama, confeso admirador de los Bears, un jersey de los Steelers como muestra de respeto y reverencia. El gesto no sentó del todo bien dentro del núcleo duro de los aficionados al equipo, que siempre han manifestado una profunda aversión a la política tradicional.
Parte de ese resentimiento nació de la salvaje transformación que obligó a la ciudad a dejar atrás su gloriosa etapa como la meca de la industria metalúrgica y siderúrgica para afrontar un proceso de reconversión económica orientado a la tecnología y la transición energética. Pittsburgh, como muchos otros antiguos epicentros manufactureros, tuvo que lamerse las heridas ante la indiferencia del Estado.
La lealtad y el apoyo de Dan Rooney fue premiado con un puesto diplomático como embajador de Estados Unidos en Irlanda. La designación hacía todo el sentido por tres motivos: las raíces norirlandesas de la familia Rooney, su educación católica romana y su papel como cofundador de The Ireland Funds, una red filantrópica global creada con el objetivo de "promover y apoyar la paz, la cultura, la educación y el desarrollo comunitario en toda la isla de Irlanda, así como las causas relacionadas con la comunidad irlandesa en todo el mundo".
En 2017, tras la muerte de Rooney a los 84 años, el expresidente Obama lo despidió con honores: "Dan Rooney fue un gran amigo mío; pero, lo que es más importante, fue un gran amigo de los habitantes de Pittsburgh, un ciudadano ejemplar y alguien que representó a Estados Unidos con dignidad y elegancia ante el mundo".
Como prueba de lo anterior, es pertinente decir que al histórico propietario de los Steelers le sobrevivió la denominada "Regla Rooney", una política que obligó a las franquicias de NFL a incluir, desde 2003, candidatos de minorías étnicas o mujeres en las entrevistas para puestos de entrenador principal, coordinadores, directivos y ejecutivos.
De manera que no es aventurado decir que el legado ideológico de Dan Rooney envejeció mucho mejor que el de Barack Obama, el típico gobernante que insinuó más cosas de las que realmente hizo.