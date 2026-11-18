Lo interesante de este particular emparejamiento es el viejo y querido choque de estilos. Ahhh, claro. Un ángulo del periodismo gráfico tan viejo como la propia profesión. A no confundirse: el hecho de que un concepto como "choque de estilos" suene trillado no significa que haya perdido su relevancia o su validez. Lo digo siempre: por algo se les llama ´refranes´.

Aunque quizá no parezca a primera vista, Daniels y Burrow tienen varias cosas en común. Primero, lo más obvio: ambos han ganado el trofeo Heisman (Daniels lo consiguió cuatro años después que Burrow) y lo hicieron jugando para la misma universidad.

Ambos tuvieron éxito de inmediato en la NFL: si bien el QB de Cincinnati sufrió una lesión en su temporada de novato, regresó al año siguiente y condujo a los Bengals a una marca de 10-6 (todavía se jugaban 16 partidos en aquél entonces), siendo nombrado Comeback Player of the Year ("regreso del año"). Apenas en su tercera temporada, Burrow le ganó el Juego por el Campeonato de la AFC a Patrick Mahomes (en Kansas City) y, como hemos mencionado, disputó -y perdió- el Super Bowl.

El caso de Daniels fue aún más extremo. Como novato, sorprendió a toda la liga comandando a unos Commanders (lindo juego de palabras, Andy) a un récord de 12-5, quedando séptimo en la votación para el MVP y -por supuesto- llevándose el galardón al Novato Ofensivo del Año. En Playoffs, Daniels no se achicó, triunfando en dos ocasiones y plantándole batalla en el Juego por el Campeonato de la NFC a unos Philadelphia Eagles que, sencillamente, eran imparables.