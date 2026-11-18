El próximo lunes, cuando el humo todavía se esté disipando tras los fuegos de artificio en la Ciudad de México por el regreso de la NFL a tierra azteca, la Semana 11 de esta impredecible temporada ´26/´27 continuará en otra ciudad capital. Más precisamente, en la localidad de Landover, estado de Maryland.
Allí, a kilómetros (14.8, para ser exactos) de Washington DC, los Commanders de dicha ciudad recibirán a los Cincinnati Bengals, en una nueva presentación de Monday Night Football.
Aún está fresca en nuestra memoria la masterpiece de Joe Burrow, el pasado domingo por la noche ante Pittsburgh Steelers. El quarterback, ganador del trofeo Heisman y campeón de NCAA en 2019 con la Universidad de LSU, está disfrutando del mejor inicio de temporada en su carrera. Sí, incluso mejor que en 2022, año en el que Burrow lideró a su equipo hacia el Super Bowl (que, para los supersticiosos, se jugó en el mismo escenario que albergará el encuentro en la presente temporada: SoFi Stadium en Los Ángeles).
Si nos remontamos al pasado jueves, también enmarcado en un partido de primetime, Jayden Daniels logró salvar la temporada de Washington Commanders con una remontada en el último cuarto ante New York Giants. Está claro que ni la actuación de Daniels en TNF (Thursday Night Football), ni para el caso el partido en sí, tuvo el mismo nivel de impacto que lo realizado por Burrow y sus Bengals.
Lo interesante de este particular emparejamiento es el viejo y querido choque de estilos. Ahhh, claro. Un ángulo del periodismo gráfico tan viejo como la propia profesión. A no confundirse: el hecho de que un concepto como "choque de estilos" suene trillado no significa que haya perdido su relevancia o su validez. Lo digo siempre: por algo se les llama ´refranes´.
Aunque quizá no parezca a primera vista, Daniels y Burrow tienen varias cosas en común. Primero, lo más obvio: ambos han ganado el trofeo Heisman (Daniels lo consiguió cuatro años después que Burrow) y lo hicieron jugando para la misma universidad.
Ambos tuvieron éxito de inmediato en la NFL: si bien el QB de Cincinnati sufrió una lesión en su temporada de novato, regresó al año siguiente y condujo a los Bengals a una marca de 10-6 (todavía se jugaban 16 partidos en aquél entonces), siendo nombrado Comeback Player of the Year ("regreso del año"). Apenas en su tercera temporada, Burrow le ganó el Juego por el Campeonato de la AFC a Patrick Mahomes (en Kansas City) y, como hemos mencionado, disputó -y perdió- el Super Bowl.
El caso de Daniels fue aún más extremo. Como novato, sorprendió a toda la liga comandando a unos Commanders (lindo juego de palabras, Andy) a un récord de 12-5, quedando séptimo en la votación para el MVP y -por supuesto- llevándose el galardón al Novato Ofensivo del Año. En Playoffs, Daniels no se achicó, triunfando en dos ocasiones y plantándole batalla en el Juego por el Campeonato de la NFC a unos Philadelphia Eagles que, sencillamente, eran imparables.
Una vez que dejamos a un lado la estadística y los registros personales, es evidente que Burrow y Daniels son ramas que parten de árboles genealógicos completamente opuestos en lo que respecta a moldear la forma de juego de un mariscal de campo.
Burrow representa la vieja escuela. En pocas palabras, el QB de Cincinnati es un pasador de bolsillo (pocket passer). No se trata solamente del hecho que Burrow no sea un quarterback ágil, veloz ni de que sea capaz de correr con el ovoide (todas cualidades que Daniels posee); es que Joey ni siquiera intenta busca moverse detrás de la línea de golpeo.
Con Burrow, se ven pocos bootlegs (diseños en donde el QB rola hacia la derecha o izquierda, intencionalmente "moviendo" la zona desde la cual planea lanzar). El #9 quiere la pelota, preferentemente en formación escopeta (shotgun), para poder analizar y procesar por la supercomputadora que tiene como cabeza todo lo que está sucediendo en la jugada. Luego, utilizando su precisión quirúrgica y su anticipación, Burrow coloca la pelota donde quiere y va diseccionando defensas rivales, una jugada tras otra.
Daniels representa lo nuevo. Su estilo de juego es el fiel reflejo de cuánto ha tomado la NFL del fútbol americano colegial. Si Burrow es pocket passer, el QB de Washington vendría a ser un dual threat (doble amenaza). Jayden es capaz de esquivar defensivos con pequeños movimientos de cadera y hombros; sus movimientos son suaves como el agua, pero explosivos. En su (todavía) corta carrera como profesional, Daniels ya ha experimentado los riesgos de su estilo de juego, habiendo recibido golpes y habiendo sufrido lesiones que ponen en duda su capacidad para mantenerse en el campo de juego, primordial para cualquier QB (en realidad, para cualquier jugador, pero más aún para el puesto más importante del deporte).
Esta Semana 11 nos regala la posibilidad de observar dos maneras diametralmente opuestas de jugar como mariscal de campo…y de ser súper exitoso al mismo tiempo. Burrow querrá continuar fortificando su argumento para ser considerado MVP, mientras que Daniels buscará mantener a los Commanders en la pelea por la NFC Este. ¿Y el alumnado de LSU? ¿Por quién va? Un consejo: disfruten a los dos.