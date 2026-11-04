Cleveland: creer es innegociable

La tristeza sobrevuela Cleveland. Solamente Frank Zappa cantó alguna vez, aunque no sin cierto dejo de sarcasmo, habría que mudarnos a Cleveland. Chrissie Hynde, vocalista de los Pretenders, destinó la primera parte de su autobiografía a establecer por qué haber nacido y crecido en Akron, a unos cincuenta kilómetros de la aparente gran ciudad, constituía en sí mismo una importante declaración de intenciones. Cleveland era el patio trasero de Nueva York, contaba Hynde; ellos recibían conciertos de David Bowie, Lou Reed o Prince; nosotros teníamos que trabajarnos lo nuestro. Hynde creció adorando, por ejemplo, a Mitch Ryder y sus Detroit Wheels: una banda de segundo orden que se presentaba en Akron como platillo apetitoso de viernes por la noche. Akron concibió también a los Black Keys, a LeBron James o a Stephen Curry. Cleveland, hasta cierto punto, parecía tener todo en bandeja de plata, pero la historia no podría ser más distinta: mal vista por sus vecinos, ignorada por el grueso del país y profundamente desgraciada en el ámbito deportivo.
LeBron James debutó en la NBA enfundado en la camiseta de los Cleveland Cavaliers en 2003. Diez años después, tras haberlo logrado todo con el Miami Heat, su regreso se vendió como una obvia vuelta a casa. James, sin embargo, ya había declarado en 2010 que había crecido "odiando a Cleveland debido a que los chicos de allá nos veían con bastante condescendencia". En 2022, a las puertas del All-Star Game celebrado en Cleveland, se dejó ir ante un periodista que le preguntaba por las sensaciones que le generaba "volver a casa": "sin ofender a Cleveland, pero yo no soy de acá. Cuando eres de Akron, no eres de Cleveland". LeBron, sin embargo, sí le entregó a la ciudad la única alegría que ha exceptuado una inexplicable maldición que se extiende año con año desde 1964.
Los Cleveland Browns derrotaron a los Baltimore Colts en el duelo definitorio de la NFL aquel año; todavía no se concebía la idea del Super Bowl y la liga se dividía en dos conferencias, este y oeste, de siete equipos cada una. Era otro mundo y el fútbol americano se concebía de otro modo: predominaban la rudeza y las trincheras; todavía no se buscaba vínculo o significación alguna ligada al espectáculo. La Era Super Bowl, una suerte de refundación de la liga, se instauró en 1967; los Browns, equipo de tradición insoslayable, no han aparecido en ninguno. Los Cleveland Indians, ahora rebautizados como Guardians, uno de los equipos de béisbol de mayor arraigo en la cultura norteamericana, ganaron por última vez una Serie Mundial en 1948 y perdieron su oportunidad en 1995 ante los Atlanta Braves y en 1997 ante los Florida Marlins.
¿Qué es el deporte sino la posibilidad de año con año volver a creer? Más allá de que LeBron James hubiese debutado con los Cavaliers -que, en aquel momento, sobra decirlo, no habían ganado nunca un campeonato de la NBA-, la oportunidad de volver en 2013 representaba el hecho de retar una de las narrativas dominantes dentro del deporte norteamericano. Buscar un anillo con los Cavaliers se parecía mucho a desenterrar la espada del Rey Arturo. Los Cavaliers llegaron a las Finales contra el gran equipo de moda, los Golden State Warriors de su paisano Steph Curry, Andre Iguodala, Klay Thompson y Draymond Green. La historia la conocemos todos: los Warriors ganaron tres partidos, pero LeBron y sus Cavaliers concretaron el regreso más impresionante en la historia del baloncesto, consumado con aquel tapón a Iguodala en el séptimo juego. LeBron resquebrajó la maldición: estableció, tal vez, que las maldiciones resisten hasta que un elegido, una especie de mesías, consigue arribar al equipo afectado.
Los Browns, claro, no han encontrado al suyo. Baker Mayfield buscó serlo en 2018, pero se quedó corto. Más tarde, digamos, alcanzó el estatus de profeta un poco más al sur, en Tampa Bay. Los Guardians, rebautizados, acumulan dos temporadas quedándose en playoffs, al borde del éxito. ESPN creó un documental en 2016 que trazaba precisamente la idea de la maldición. ¿El título? Believeland. Creer es lo único innegociable.