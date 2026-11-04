Cleveland: creer es innegociable

Los Cleveland Browns derrotaron a los Baltimore Colts en el duelo definitorio de la NFL aquel año; todavía no se concebía la idea del Super Bowl y la liga se dividía en dos conferencias, este y oeste, de siete equipos cada una. Era otro mundo y el fútbol americano se concebía de otro modo: predominaban la rudeza y las trincheras; todavía no se buscaba vínculo o significación alguna ligada al espectáculo. La Era Super Bowl, una suerte de refundación de la liga, se instauró en 1967; los Browns, equipo de tradición insoslayable, no han aparecido en ninguno. Los Cleveland Indians, ahora rebautizados como Guardians, uno de los equipos de béisbol de mayor arraigo en la cultura norteamericana, ganaron por última vez una Serie Mundial en 1948 y perdieron su oportunidad en 1995 ante los Atlanta Braves y en 1997 ante los Florida Marlins.

¿Qué es el deporte sino la posibilidad de año con año volver a creer? Más allá de que LeBron James hubiese debutado con los Cavaliers -que, en aquel momento, sobra decirlo, no habían ganado nunca un campeonato de la NBA-, la oportunidad de volver en 2013 representaba el hecho de retar una de las narrativas dominantes dentro del deporte norteamericano. Buscar un anillo con los Cavaliers se parecía mucho a desenterrar la espada del Rey Arturo. Los Cavaliers llegaron a las Finales contra el gran equipo de moda, los Golden State Warriors de su paisano Steph Curry, Andre Iguodala, Klay Thompson y Draymond Green. La historia la conocemos todos: los Warriors ganaron tres partidos, pero LeBron y sus Cavaliers concretaron el regreso más impresionante en la historia del baloncesto, consumado con aquel tapón a Iguodala en el séptimo juego. LeBron resquebrajó la maldición: estableció, tal vez, que las maldiciones resisten hasta que un elegido, una especie de mesías, consigue arribar al equipo afectado.