Chiefs vs Broncos: revancha en Mile High

La relevancia de Kenneth Walker

El MVP del Super Bowl LX se ha convertido en la pieza principal de la ofensiva de los Chiefs. En apenas seis partidos, Walker ha demostrado su valor al asumir una carga importante dentro del esquema.

En las cinco victorias con las que Kansas City abrió la temporada, Walker superó las 100 yardas terrestres y promedió más de 4.0 yardas por toque en cuatro de esos encuentros. Su presencia es importante para que el equipo pueda establecer el juego por tierra, mover las cadenas y controlar el tiempo de posesión.

Su productividad resulta aún más llamativa si se considera que consiguió esas cuatro actuaciones con 100 ó más yardas terrestres sin alcanzar los 30 acarreos. En lo que va de temporada, Walker promedia 20.0 acarreos por partido y, sumando las recepciones, alcanza los 23.0 toques.

Walker destaca por su velocidad y coordinación para cambiar de dirección durante las jugadas. También demuestra visión y paciencia para atacar los huecos que abren sus linieros. Estas cualidades le han permitido realizar escapadas de más de 50 yardas. En el primer duelo ante los Broncos, por ejemplo, logró su primer touchdown en cuarta oportunidad con una carrera de 60 yardas, sin que ningún defensor pudiera alcanzarlo.

Así como sus grandes actuaciones impulsaron a los Chiefs a comenzar la temporada con marca de 5-0, su baja producción ante los Seattle Seahawks terminó repercutiendo en toda la ofensiva. Kansas City tuvo su peor partido de la campaña. Frente a su exequipo, Walker fue contenido desde la primera posesión: promedió apenas 2.6 yardas por acarreo y terminó el juego de la Semana 7 con 36 yardas terrestres, su registro más bajo de la temporada.