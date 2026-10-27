Chiefs vs Broncos: revancha en Mile High

En el Kickoff Weekend, los Chiefs dominaron de principio a fin a los Broncos y se impusieron por 31-10. La figura del encuentro, disputado el 14 de septiembre, fue Kenneth Walker, quien en su debut con Kansas City sumó 173 yardas por tierra y sus dos primeros touchdowns de la temporada.
Ambos equipos vuelven a enfrentarse en la Semana 8, en un contexto diferente. Tras perder el invicto, los Chiefs (5-1) necesitan mejorar su desempeño después de una actuación discreta ante los Seahawks, mientras que los Broncos (5-2) buscarán su cuarta victoria consecutiva.
La relevancia de Kenneth Walker
El MVP del Super Bowl LX se ha convertido en la pieza principal de la ofensiva de los Chiefs. En apenas seis partidos, Walker ha demostrado su valor al asumir una carga importante dentro del esquema.
En las cinco victorias con las que Kansas City abrió la temporada, Walker superó las 100 yardas terrestres y promedió más de 4.0 yardas por toque en cuatro de esos encuentros. Su presencia es importante para que el equipo pueda establecer el juego por tierra, mover las cadenas y controlar el tiempo de posesión.
Su productividad resulta aún más llamativa si se considera que consiguió esas cuatro actuaciones con 100 ó más yardas terrestres sin alcanzar los 30 acarreos. En lo que va de temporada, Walker promedia 20.0 acarreos por partido y, sumando las recepciones, alcanza los 23.0 toques.
Walker destaca por su velocidad y coordinación para cambiar de dirección durante las jugadas. También demuestra visión y paciencia para atacar los huecos que abren sus linieros. Estas cualidades le han permitido realizar escapadas de más de 50 yardas. En el primer duelo ante los Broncos, por ejemplo, logró su primer touchdown en cuarta oportunidad con una carrera de 60 yardas, sin que ningún defensor pudiera alcanzarlo.
Así como sus grandes actuaciones impulsaron a los Chiefs a comenzar la temporada con marca de 5-0, su baja producción ante los Seattle Seahawks terminó repercutiendo en toda la ofensiva. Kansas City tuvo su peor partido de la campaña. Frente a su exequipo, Walker fue contenido desde la primera posesión: promedió apenas 2.6 yardas por acarreo y terminó el juego de la Semana 7 con 36 yardas terrestres, su registro más bajo de la temporada.
En esta revancha frente a los Broncos, el corredor tendrá la oportunidad de recuperar su nivel. Por un lado, buscará repetir el auspicioso debut que tuvo ante a esa misma defensiva en la Semana 1. Por otro, se enfrentará a una unidad que permite el quinto mayor promedio de yardas terrestres, con 133.3 por partido. La producción de Walker será fundamental para complementar el juego de Patrick Mahomes y, sobre todo, quitarle presión al quarterback, algo que no ocurrió en la derrota ante Seattle.
Patrick Mahomes y las armas por aire de los Chiefs
Parece increíble, pero el rendimiento de Mahomes en la presente campaña ha quedado en un segundo plano dentro de la ofensiva de Kansas City. Después de siete semanas, no figura entre los diez mejores quarterbacks en yardas por aire, pases completos ni touchdowns. En este último apartado, acumula solo 9 pases de TD y 4 intercepciones.
En la derrota ante Seattle, el mariscal quedó más expuesto ante la baja productividad de Walker. En varias secuencias tuvo que extender las jugadas y retener el balón por más tiempo, debido a la complejidad de los esquemas de cobertura de los Seahawks. En otras, salió del pocket y terminó lanzando pases precipitados. Una de esas acciones derivó en una intercepción, en el segundo cuarto.
Los Chiefs cuentan con un reducido grupo de receptores y su principal opción, Rashee Rice, está fuera por una lesión en el músculo isquiotibial. Por lo mismo, Travis Kelce y Noah Gray, sus dos tight ends, se han convertido en alternativas importantes para Mahomes en el juego aéreo.
Ambos suelen acumular una alta cantidad de snaps y cumplen funciones variadas dentro de las formaciones. En algunas jugadas se alinean como tight ends para salir en ruta o quedarse como bloqueadores adicionales. En otras, uno de ellos o incluso ambos se ubican en el backfield y desde allí salen en rutas cortas o intermedias, buscando crear espacio y ganar yardas.
Kelce es quien lidera a los Chiefs con 24 recepciones, 343 yardas y 2 TD. También suma 35 targets, la misma cantidad que Xavier Worthy, quien ha asumido un papel importante como receptor ante la ausencia de Rice.
Los pases rápidos son una parte importante de la ofensiva de los Chiefs y Mahomes necesita recuperar esas conexiones con mayor consistencia. Ante Seattle, enfrentó presión defensiva en el 53% de sus dropbacks, la cuarta proporción más alta de su carrera, considerando temporada regular y playoffs.
Bo Nix y sus jugadas de alto impacto
Después de quedar con récord de 2-2, los Broncos encadenaron tres victorias consecutivas. Sin embargo, la ofensiva ha atravesado problemas estructurales, incluido un cambio en el play calling: Sean Payton retomó la responsabilidad de mandar las jugadas, en lugar del coordinador ofensivo Davis Webb, quien estuvo a cargo durante los primeros cuatro partidos.
Denver no ha mostrado una ofensiva consistente, pero ha encontrado la manera de ganar cinco de sus siete partidos. En cada una de esas cinco victorias hubo una jugada o una secuencia que cambió el impulso del juego a su favor y Bo Nix ha sido protagonista en varias de ellas.
En el triunfo ante los Arizona Cardinals, en la Semana 7, Nix adelantó a los Broncos en el segundo cuarto tras evadir la presión y protagonizar un scramble de 62 yardas que terminó en touchdown.
En el tercer cuarto volvió a generar dos jugadas de alto impacto. Primero, un pase pantalla a RJ Harvey terminó en un TD de 52 yardas. Más adelante, Nix conectó con Marvin Mims en un pase de 47 yardas que dejó a Denver a las puertas del end zone. Tres jugadas después, J.K. Dobbins anotó y amplió la ventaja de los Broncos.
Nix ha demostrado capacidad de reacción y valentía para generar jugadas en situaciones exigentes. Sin embargo, necesita más consistencia como pasador: después de siete semanas, registra el cuarto porcentaje más bajo de pases completos entre los QB titulares, con un 59.2%. También ha tenido dificultades en terceros downs cuando las defensivas envían presión adicional. En el último partido, por ejemplo, la ofensiva de Denver convirtió solo 3 de 11 oportunidades en esa situación.
En la Semana 8, los Chiefs buscarán retomar la senda ganadora y recuperar la productividad ofensiva que los caracterizó en el comienzo de la temporada. Por su parte, los Broncos querrán aprovechar su buen momento para imponerse en casa, extender su racha de victorias y reforzar su posición en la AFC Oeste. Con ambos equipos peleando por el primer lugar, esta revancha en Mile High representa una nueva oportunidad para marcar diferencias en la carrera divisional.