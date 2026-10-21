Buddy Ryan: expediente de un provocador

Dicen que Buddy Ryan se acostumbró a dormir con la mano derecha rondando la clavícula izquierda, la zona en la que solía guardar el arma de combate, como parte de la herencia de sus días como sargento mayor del ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea.

No es difícil imaginar a Ryan emulando al implacable sargento de artillería Hartman, el antagonista meticulosamente esculpido por Stanley Kubrick en la película bélica Full Metal Jacket. Mientras le aclara a sus jugadores que durante su mandato no hará distinciones de ningún tipo, puesto que, para él, todos son igual de insignificantes.

Buddy, padre de los hermanos Rob y Rex Ryan, parte consustancial del relato de la NFL de principios de este siglo, fue el arquitecto de la que para muchos es la mejor defensiva de la historia: los Chicago Bears de 1985. A partir de lo que denominó caprichosamente "Defensiva 46", en honor al número del safety Doug Plank, Buddy Ryan solía acumular hasta ocho hombres amenazando cerca de la línea de golpeo. Algo tremendamente revolucionario para la época.

Sin embargo, mi anécdota favorita en torno al controversial y desmesurado entrenador, ahora que tenemos un Cowboys-Eagles en el horizonte, tuvo lugar a finales de 1988. Resulta que Buddy flirteó con la muerte al atragantarse con un pedazo de chuleta de cerdo en las instalaciones del Estadio de los Veteranos. Ted Plumb, su entonces coordinador ofensivo en Filadelfia, tuvo que intervenir de emergencia mediante la maniobra de Heimlich para expulsar el pedazo y salvarle la vida.