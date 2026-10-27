Browns vs Steelers: la rivalidad está de vuelta

Browns y Steelers se enfrentaron por primera vez en 1950, con una victoria para los Browns. Una de las más grandes rivalidades en la historia de la NFL parece estar de vuelta en su mejor versión ya que este domingo se medirán en el Acrisure Stadium con el liderato de la AFC Norte en disputa. Los dos equipos llegan con récord de 5-2 y con Bengals y Ravens un juego detrás en una de las dos divisiones en las que todos los equipos tienen un récord ganador.