Bills vs Vikings: Josh Allen a prueba ante la mejor defensiva

El cierre de la Semana 9, en Monday Night Football, presenta un choque de contrastes. Los Buffalo Bills cuentan con la ofensiva más prolífica de la NFL, con un promedio de 33.3 puntos por partido. Por su parte, los Minnesota Vikings tienen la defensiva que permite menos puntos a sus rivales, con apenas 13.3 por partido.
El momento en que llegan estos equipos añade otro ingrediente al enfrentamiento. Los Bills (6-1) derrotaron a los Baltimore Ravens en la Semana 8, encadenan tres victorias seguidas y tienen el mejor récord de la AFC. Los Vikings (6-1), por su parte, ocupan el segundo lugar en la NFC y volverán a jugar en casa tras perder el invicto en su visita a los Detroit Lions.
Puntos de enfoque: ofensiva de Bills vs defensiva de Vikings
Buffalo suele distribuir a sus jugadores por todo el terreno y avanzar de manera sostenida, alcanzando el segundo mejor promedio de yardas ofensivas con 393.1 por partido. Minnesota, en cambio, cuenta con una defensiva diseñada para limitar las opciones de sus adversarios y permite el segundo menor promedio de yardas, con 271.6 por encuentro.
Sin embargo, una de las claves de este duelo puede estar en el juego terrestre. Los Vikings perdieron en la Semana 8 al ser incapaces de contener a Jahmyr Gibbs. El corredor acumuló 153 yardas en 23 acarreos y anotó un touchdown. Una parte importante de esa producción se generó en la segunda mitad, cuando los Lions insistieron con los acarreos para desgastar a los defensivos de Minnesota.
En aquel partido, los Vikings terminaron con 12 tackles fallados, según Next Gen Stats, su mayor registro en un encuentro bajo la coordinación de Brian Flores. El desgaste, sumado a los duelos perdidos en las trincheras y la velocidad de Gibbs, terminó por doblegar a una defensiva que ha permitido 100 o más yardas terrestres en tres de sus últimos cuatro partidos.
Por lo mismo, James Cook puede ser fundamental para Buffalo. El corredor absorbe una parte importante de la ofensiva y figura entre los diez mejores de la liga en su posición, con 138 acarreos, 707 yardas y 7 touchdowns. En la Semana 8 tuvo 23 toques y fue una alternativa constante desde el backfield, atacando los espacios y aprovechando los cambios de dirección permitidos por los esquemas de bloqueo. Ante los Ravens, terminó con un promedio de 4.4 yardas por toque.
Además, Cook lleva 7 partidos consecutivos anotando touchdowns. En su anterior aparición en Monday Night Football, el pasado 12 de octubre, sumó 111 yardas terrestres y dos anotaciones. Su participación constante lo convierte en una pieza importante para sostener la producción ofensiva de Buffalo.
Las decisiones de Josh Allen
Aunque no ha generado cifras sobresalientes en algunos apartados después de ocho semanas, Josh Allen sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la NFL. En lo que va de temporada, no ha superado el 70% de pases completos en ninguno de sus partidos. Sin embargo, compensa esa irregularidad con su capacidad para anotar touchdowns: suma 22, repartidos en partes iguales entre anotaciones por aire y por tierra.
Allen ha demostrado ser particularmente peligroso cuando enfrenta presión. Por eso, una de las claves de este partido será cómo responderá ante los esquemas defensivos de los Vikings. Para Brian Flores, las cargas son una de sus principales herramientas: puede enviar hasta ocho jugadores a presionar directamente al quarterback y también disfrazar las formaciones, haciendo retroceder a algunos defensivos para que asuman responsabilidades de cobertura.
Los Vikings envían blitz en el 71.4% de sus jugadas defensivas, la mayor proporción de la liga y muy por encima del equipo que ocupa el segundo lugar, los Washington Commanders, con un 45.5%. Ante los Lions, mandaron presión adicional en 26 de 29 jugadas de pase y consiguieron cuatro capturas, de las cuales 2.5 correspondieron a Andrew Van Ginkel, uno de sus jugadores más versátiles.
Resolver ante el blitz será el desafío para Allen. Según Pro Football Reference, retiene el balón durante 2.4 segundos antes de lanzarlo. Frente a Minnesota, podría necesitar desprenderse aún más rápido para evitar que los diferentes esquemas de presión desarticulen la ofensiva. En el juego anterior, Khalil Shakir y Dalton Kincaid fueron dos alternativas importantes para mover las cadenas.
Shakir, con su velocidad y capacidad de atacar espacios, logró 5 recepciones en 6 targets. Kincaid, por su parte, tuvo un papel determinante ante los Ravens: atrapó cuatro balones, tres de ellos para conseguir primeros downs y el último para anotar el touchdown que selló el resultado. Allen encontró a ambos receptores en primera lectura, una fórmula que podría adquirir todavía más relevancia ante la presión de los Vikings.
Las jugadas de finta y pase pueden ser otra alternativa para los Bills. Allen lidera la NFL en yardas por play action, con 621 en 65 intentos. Este recurso cobra importancia si se considera que los Vikings permitieron el touchdown decisivo ante Detroit en una jugada de este tipo, ejecutada por Jared Goff y Jameson Williams.
El factor Justin Jefferson
La ofensiva de Minnesota necesita encontrar respuestas. Los Vikings promedian la sexta menor cantidad de puntos, con 20.0 por partido y buena parte de sus opciones pasan por lo que pueda producir Justin Jefferson. La presencia del receptor suele atraer coberturas dobles, una atención que puede abrir espacios para otros jugadores como T.J. Hockenson y Jordan Addison.
Ante Detroit, esa dinámica quedó reflejada en dos jugadas importantes: Hockenson consiguió un touchdown y Addison logró una conversión de dos puntos, en acciones donde Jefferson también condicionó la cobertura. El propio receptor anotó durante el encuentro y llegó a cuatro TD en la temporada, aunque terminó con cinco recepciones en nueve targets para apenas 33 yardas.
Sus números están lejos de los registros habituales para un jugador de su nivel. Jefferson promedia 12.0 yardas por recepción y su jugada más larga alcanza las 39 yardas, cifras que reflejan las dificultades de los Vikings para conectar con él en profundidad. Kyler Murray tampoco ha conseguido encontrarlo con regularidad, incluso en situaciones en las que el receptor logra separarse de sus marcadores.
Para Minnesota, recuperar la conexión entre ambos será fundamental. Jefferson sigue siendo el jugador capaz de cambiar el rumbo de una ofensiva con una sola recepción, pero los Vikings necesitan aprovechar mejor su presencia para generar oportunidades y elevar su producción.
Los Bills llegan a Minnesota con la posibilidad de extender su racha ganadora y reafirmar su condición de uno de los principales aspirantes en la AFC. Para lograrlo, Josh Allen deberá encontrar soluciones ante una defensiva que pondrá a prueba su lectura del juego y su capacidad para responder bajo presión. Del otro lado, los Vikings buscarán recuperarse de su primera derrota de la temporada, apoyándose en la defensiva de Brian Flores y esperando que su ofensiva encuentre mayor regularidad. Un duelo de estilos que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la segunda mitad de la temporada.