Bills vs Vikings: Josh Allen a prueba ante la mejor defensiva

Las decisiones de Josh Allen

Aunque no ha generado cifras sobresalientes en algunos apartados después de ocho semanas, Josh Allen sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la NFL. En lo que va de temporada, no ha superado el 70% de pases completos en ninguno de sus partidos. Sin embargo, compensa esa irregularidad con su capacidad para anotar touchdowns: suma 22, repartidos en partes iguales entre anotaciones por aire y por tierra.

Allen ha demostrado ser particularmente peligroso cuando enfrenta presión. Por eso, una de las claves de este partido será cómo responderá ante los esquemas defensivos de los Vikings. Para Brian Flores, las cargas son una de sus principales herramientas: puede enviar hasta ocho jugadores a presionar directamente al quarterback y también disfrazar las formaciones, haciendo retroceder a algunos defensivos para que asuman responsabilidades de cobertura.

Los Vikings envían blitz en el 71.4% de sus jugadas defensivas, la mayor proporción de la liga y muy por encima del equipo que ocupa el segundo lugar, los Washington Commanders, con un 45.5%. Ante los Lions, mandaron presión adicional en 26 de 29 jugadas de pase y consiguieron cuatro capturas, de las cuales 2.5 correspondieron a Andrew Van Ginkel, uno de sus jugadores más versátiles.

Resolver ante el blitz será el desafío para Allen. Según Pro Football Reference, retiene el balón durante 2.4 segundos antes de lanzarlo. Frente a Minnesota, podría necesitar desprenderse aún más rápido para evitar que los diferentes esquemas de presión desarticulen la ofensiva. En el juego anterior, Khalil Shakir y Dalton Kincaid fueron dos alternativas importantes para mover las cadenas.

Shakir, con su velocidad y capacidad de atacar espacios, logró 5 recepciones en 6 targets. Kincaid, por su parte, tuvo un papel determinante ante los Ravens: atrapó cuatro balones, tres de ellos para conseguir primeros downs y el último para anotar el touchdown que selló el resultado. Allen encontró a ambos receptores en primera lectura, una fórmula que podría adquirir todavía más relevancia ante la presión de los Vikings.