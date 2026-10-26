5 momentos imperdibles del domingo de semana 7

Cuánta falta les hacía Penix

Los Falcons lucen mucho mejor desde que Michael Penix ha vuelto. Se celebraba el National TE Day y Penix lo sabía. Conectó para TD con Muse y con Pitts y consiguió una tercera anotación por aire con Drake London, pero quizá el mejor jugador en el campo para Atlanta fue Jesse Bates III. Logró una intercepción espectacular en un balón del que Purdy debía deshacerse de forma mucho más contundente y le arrancó el balón a Kittle al final del partido para terminar con el invicto de San Francisco. Purdy fue interceptado en otra ocasión por Kendal Daniels, que desvió un pase con las manos y terminó consiguiendo el intercambio de balón. A los 49ers les hace falta la dimensión extra que aportaba Mike Evans y lo que potenciaba en el juego de su QB. Las bajas pesaron y llegó la primera derrota, aunque aún tienen dos juegos de ventaja sobre Seattle, mientras que Atlanta amenaza con tomar el liderato en el sur.