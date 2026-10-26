5 momentos imperdibles del domingo de semana 7

Domingo de semana 7 en la NFL, con el primer juego de la historia en París, con invictos que no lo son más y duelos divisionales que hacen más ajustada la competencia.
Como cada semana, me quedo con cinco momentos clave de las dos primeras ventanas de este domingo. Ya habrá tiempo para hablar sobre la victoria de los Seahawks dominando al ataque de los Chiefs.
Los Steelers conquistan París
La NFL llegó por primera vez a Francia y, aunque los Saints eran locales, la victoria fue para Pittsburgh. Comandados por un Jaylen Warren que terminó con 137 yardas y que lideró al ejército Steeler en la conquista de París. Aaron Rodgers dejó un espectacular envío de larga distancia con DJ Moore, mientras Tyler Shough esta vez no logró ser factor ni mantener a los Saints en el juego. Fue interceptado volviendo del descanso y Daniel Carlson falló también un FG, lo que terminó alejándoles de la victoria. New Orleans se colocá en el fondo de su división con 2-5, mientras que Pittsburgh se mantiene en la pelea por la cima de la AFC Norte de cara a un duelo clave contra Cleveland en semana 8.
Los Vikings son el único invicto restante
Cayeron los 49ers y cayeron los Chiefs, pero la defensiva de Minnesota se mantiene inquebrantable y el invicto sigue intacto. Kyler Murray encontró yardas terrestres en momentos fundamentales y logró conectar con TJ Hockenson para conseguir un TD en un día complicado para los pateadores: a Will Reichard le bloquearon un patada y Spencer Schrader falló un gol de campo que mantenía las opciones de los Colts. Pero la defensiva de Brian Flores fue el factor decisivo, dejando a Indianapolis sin puntos en la segunda mitad y con Harrison Smith interceptando para sellar la victoria y mantenerlos en la cima de una de las únicas dos divisiones en las que todos tienen récord ganador.
Cuánta falta les hacía Penix
Los Falcons lucen mucho mejor desde que Michael Penix ha vuelto. Se celebraba el National TE Day y Penix lo sabía. Conectó para TD con Muse y con Pitts y consiguió una tercera anotación por aire con Drake London, pero quizá el mejor jugador en el campo para Atlanta fue Jesse Bates III. Logró una intercepción espectacular en un balón del que Purdy debía deshacerse de forma mucho más contundente y le arrancó el balón a Kittle al final del partido para terminar con el invicto de San Francisco. Purdy fue interceptado en otra ocasión por Kendal Daniels, que desvió un pase con las manos y terminó consiguiendo el intercambio de balón. A los 49ers les hace falta la dimensión extra que aportaba Mike Evans y lo que potenciaba en el juego de su QB. Las bajas pesaron y llegó la primera derrota, aunque aún tienen dos juegos de ventaja sobre Seattle, mientras que Atlanta amenaza con tomar el liderato en el sur.
Baker Mayfield está de regreso
Los Buccaneers desinflaron el globo de los Panthers y los dominaron completamente como visitantes. El ataque terrestre de Tampa Bay le hizo mucho daño a Carolina, Bucky Irving y Sean Tucker anotaron 3 TDs y Baker conectó con Tez Johnson para conseguir otra anotación por aire. Pero la defensiva no se quedó atrás, la defensiva provocó un fumble six, interceptó a Bryce Young y puso tierra de por medio al punto que los de Dave Canales terminaron por aceptar la derrota y mandar a los suplentes al campo. Con esto, los Bucs se acercaron a solo una victoria del liderato divisional y apretaron una NFC sur en la que ningún equipo tiene récord ganador.
Victorias divisionales que pueden definir la temporada
Los Bengals apretaron más una muy competida AFC Norte. Con Lamar Jackson aún en las laterales, Tyler Huntley trató de mantener a los Ravens en el partido, pero sólo le valió para la primera mitad. Cincinnati se fue sin puntos, pero encontraron el ritmo después del descanso. Burrow encontró a Gesicki, Higgins y Ja'Marr Chase en la zona de anotación que se sumaron a TDs terrestres para 35 puntos sin respuesta por parte de Baltimore. La AFC Norte sigue encendida y los Bengals no querían quedarse atrás.
También en el norte de la nacional, la otra división en la que todos tienen récord ganador, los Lions se llevaron una victoria muy importante ante los Packers. Jameson Williams anotó por aire, pero cuando parecía que Detroit pisaba el acelerador, perdieron el balón en drives consecutivos, manteniendo a Green Bay en el encuentro. Josh Jacobs volvió y anotó, pero Trey Smack falló dos FGs y los Lions usaron a Gibbs como ballesta para dejar la mesa puesta para que Bates les diera la victoria.
Como bonus, dos grandes momentos de semana 7 que no alcanzaron a entrar en el top:
- La primera victoria de JJ McCarthy con los Giants
- La carrera de Bo Nix desde la yarda 38 de Broncos para anotar el primer TD de Denver
Nos vemos en semana 8.