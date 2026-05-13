4 razones para no perderse el Mexico City Game 2026

4) ¿Un nuevo QB en la casa?

Al hablar de razones anticipadas nos encontramos con la posibilidad de un nuevo QB1 en la figura de Kyler Murray, que finalmente ha dejado a los Cardinals. Todo parece indicar que arrancará la temporada como titular, con incertidumbre sobre el impacto que esto tendrá sobre el rol de J.J. McCarthy. Al ya mencionado Jefferson se ha sumado Jauan Jennings, ex-San Francisco, para completar el arsenal junto a Jordan Addison. Opciones muy interesantes que deberá explotar al máximo Murray, ya que además de McCarthy, Carson Wentz completa el bullpen y tiene planes de opositar por ser el QB2 del equipo. Será muy interesante ver con qué versión ofensiva de los Vikings nos encontramos el 22 de noviembre, a las 7:20 de la noche, en el Estadio Banorte.