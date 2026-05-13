4 razones para no perderse el Mexico City Game 2026

- Lugar: Estadio Banorte
- Cuándo: 22 de noviembre de 2026, 7:20 pm (hora de CDMX)
Regresa lo que nunca se fue es el lema de campaña del 2026 NFL Mexico City Game, porque en México el futbol americano siguió presente en el día a día, con fans que siguen fervorosamente a sus equipos, con jerseys por las calles, con chicos jugando al Flag. Y ahora, la NFL vuelve con el primer Sunday Night Football (SNF) jugado fuera de Estados Unidos: San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings. Si eso no fue suficiente, te cuento 4 razones (anticipadas) por las que no podemos perdernos este duelo:
1) Los 49ers regresan a su segunda casa
San Francisco jugó el primer partido de temporada regular fuera de Estados Unidos, en 2005, cuando enfrentó a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca y también fue ese el último partido que se disputó en territorio mexicano. Los 49ers vuelven a su segunda casa y se encontrarán con una respuesta masiva de un público muy fiel a la bahía, que ha esperado para volver a ver a las estrellas en el emparrillado y que se encontrará un muy interesante duelo de la NFC a una altura en la que es posible encontrarnos dos clubes en plena pelea por un lugar en playoffs.
2) Nuevos juguetes para Brock Purdy
La ofensiva de los 49ers se hizo con los servicios de un WR legendario. Mike Evans, exTampa Bay, llega después de haber tenido una interrumpida y poco productiva temporada, que cortó la racha de 11 campañas por encima de las mil yardas por recepción. Mike espera volver a conseguir esos números de élite que lo pongan más adelante en Canton. También se ha sumado Christian Kirk, tras su paso por los Texans y De'Shaun Ztribling, en el Draft, para dar una nueva dimensión al ataque de Klay Kubiak, que quiere demostrar que está a la altura de su legado.
3) Vuelo de Jets en México
Justin Jefferson, uno de los mejores WRs de la liga, estará listo para conseguir recepciones espectaculares en la Ciudad de México después de tener un 2025 en el que, a pesar de superar la barrera de las mil yardas, registró su producción más baja tanto en yardas como en touchdowns. La ofensiva no funcionó como se esperaba, pero este año JJettas volverá a ser el arma principal y tendrá una exhibición en el Estadio Banorte para la que merece la pena ir reservando un lugar.
4) ¿Un nuevo QB en la casa?
Al hablar de razones anticipadas nos encontramos con la posibilidad de un nuevo QB1 en la figura de Kyler Murray, que finalmente ha dejado a los Cardinals. Todo parece indicar que arrancará la temporada como titular, con incertidumbre sobre el impacto que esto tendrá sobre el rol de J.J. McCarthy. Al ya mencionado Jefferson se ha sumado Jauan Jennings, ex-San Francisco, para completar el arsenal junto a Jordan Addison. Opciones muy interesantes que deberá explotar al máximo Murray, ya que además de McCarthy, Carson Wentz completa el bullpen y tiene planes de opositar por ser el QB2 del equipo. Será muy interesante ver con qué versión ofensiva de los Vikings nos encontramos el 22 de noviembre, a las 7:20 de la noche, en el Estadio Banorte.
Por ahora no queda más que registrarse en el sitio para tener la última información sobre preventa, venta general y todo lo relacionado con el 2026 NFL Mexico City Game y la mejor liga del planeta.