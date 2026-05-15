1 partido imperdible por cada semana de la temporada 2026

Es mayo y finalmente se ha dado a conocer el calendario de la temporada 2026 de la NFL. Primero se dio a conocer el calendario completo de los partidos internacionales, en una temporada récord con 9 encuentros que se jugarán fuera de Estados Unidos y que además prometen ser muy interesantes. Después, los juegos festivos también se han vuelto más grandes que nunca: un juego de Thanksgiving Eve, Black Friday, 4 días con partidos en Navidad y un duelo en año nuevo. Pero eso no es todo, cada semana promete enfrentamientos para los que no podemos esperar y aquí les dejo una selección de lo mejor de la temporada 2026, semana por semana:
Semana 1 - Patriots vs Seahawks
Este año la temporada arranca el miércoles 9 de septiembre con la revancha del más reciente Super Bowl LX. Queda aún tiempo para ver qué versiones encontraremos de cada uno de los equipos y quién podrá empezar con una W.
Semana 2 - Lions v Bills
El primer TNF con los Detroit Lions de Dan Campbell con ganas de ponerse a trabajar y recuperar su mejor versión contra Josh Allen y unos Bills que cada año comienzan con la misión de llegar hasta el gran domingo.
Semana 3 - Eagles v Bears
Podemos esperar seguir viendo la evolución de los Bears de Ben Johnson, con un año más de Caleb Williams en los controles, para enfrentar a un equipo de Philadelphia que podría lucir un poco diferente al año anterior.
Semana 4 - Broncos v 49ers
La temporada anterior los Broncos finalizaron en la cima de la AFC y quieren repetir la hazaña frente a unos 49ers que han buscado reestructurar el ataque añadiendo piezas ofensivas como Mike Evans y Christian Kirk.
Semana 5 - Bills v Rams (MNF)
Un MNF entre equipos que tienen entre sus planes llegar a playoffs y que están buscando reconstruir las ofensivas explosivas que los caracterizan.
Semana 6 - Cowboys v Packers (SNF)
Un SNF con aroma a franquicias históricas de la liga. Los Packers de Jordan Love quieren volver a playoffs y encontrar una versión que les permita permanecer más tiempo con vida, mientras que los Cowboys han reforzado en el Draft la defensiva que les trajo problemas.
Semana 7 - Chiefs vs Seahawks (SNF)
Semana del 2026 NFL Paris Game, que merecerá la pena seguirlo por lo histórico de que se juegue en la ciudad de la luz, pero era imposible no elegir un partido que podrá tener implicación directa sobre el panorama de playoffs al finalizar la temporada.
Semana 8 - Panthers vs Packers (TNF)
Dos equipos que llegaron a la postemporada en 2025. Los Panthers estuvieron cerca incluso de sorprender a los Rams y buscarán una mejor forma después de un año más de madurez, pero los Packers harán difícil el proceso.
Semana 9 - Bengals vs Falcons (Madrid)
El 2026 NFL Madrid Game llega reforzado con Bijan Robinson, Joe Burrow y Ja'Marr Chase para marcar el momento más fuerte los International Games. Si llegan sanos este puede ser un duelo a la altura de un recinto como el Bernabéu.
Semana 10 - Patriots vs Lions (Munich)
Un viaje hacia Alemania para el 2026 NFL Munich Game en el que los vigentes subcampeones deberán exhibir lo más sólido de su juego para derrotar a los Detroit Lions que se quedaron con ganas de playoffs.
Semana 11 - Vikings v 49ers (Ciudad de México)
El 2026 NFL Mexico City Game regresa mejor que nunca. El Estadio Banorte albergará un duelo de WRs con Justin Jefferson y Mike Evans listos para demostrar por qué es una de las posiciones más llamativas en el juego.
Semana 12 - Chiefs v Bills (SNF)
Un SNF con la imperdible rivalidad Mahomes v Allen. Una edición más de un duelo en el que Josh se ha llevado la mejor parte cuando se trata de temporada regular.
Semana 13 - Bills vs Patriots
Los Buffalo Bills aparecen por segunda semana consecutiva ya que después de enfrentar a Kansas City llegarán a Foxborough para un partido que podría definir el rumbo de la AFC East.
Semana 14 - Chiefs v Bengals
Si ver cómo se enfrentan Mahomes y Allen es de lo más atractivo, ver un Mahomes-Burrow no se queda atrás. Los dos QBs sufrieron lesiones la campaña anterior, pero verlos sanos a esta altura de 2026 podría hacer de este uno de los encuentros más esperados.
Semana 15 - Patriots v Chiefs (MNF)
Así como le sucedió a Josh Allen, para Patrick Mahomes y los Chiefs hay 4 semanas clave entre la 12 y la 15, enfrentando a Bills, Rams, Bengals y Patriots. Las esperanzas de playoffs y su potencial sembrado podría definirse en este momento del año.
Semana 16 - Bears v Packers (25 de dic)
Un clásico helado como platillo principal de navidad. Los Chicago Bears no solo se llevaron la división, sino que también eliminaron a los Green Bay Packers en la ronda de Wild Card y, para una rivalidad como esta, la revancha parece tener ese aroma navideño.
Semana 17 - Ravens v Bengals (TNF)
Ninguno de los dos pudo pasar el corte la temporada anterior y perdieron el título de la división contra los Steelers. Si las lesiones les respetan y llegan en forma, este partido podría ser el pretexto perfecto para arrancar la celebración de año nuevo.
Semana 18 - Seahawks v Rams
Dos pesos pesados de la liga que, para semana 18, podrían llegar como primer sembrado de la conferencia o disputando esa posición en la NFC. Este partido tiene altas posibilidades de cerrar con emoción la campaña y tener un impacto directo en el camino hacia el Super Bowl.