1 partido imperdible por cada semana de la temporada 2026

Es mayo y finalmente se ha dado a conocer el calendario de la temporada 2026 de la NFL. Primero se dio a conocer el calendario completo de los partidos internacionales, en una temporada récord con 9 encuentros que se jugarán fuera de Estados Unidos y que además prometen ser muy interesantes. Después, los juegos festivos también se han vuelto más grandes que nunca: un juego de Thanksgiving Eve, Black Friday, 4 días con partidos en Navidad y un duelo en año nuevo. Pero eso no es todo, cada semana promete enfrentamientos para los que no podemos esperar y aquí les dejo una selección de lo mejor de la temporada 2026, semana por semana: