Madden NFL 20 Germany Instagram rules

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Gewinnspiel 'Madden-Codes Instagram' von NFL International LLC, 8th Floor, 30 Panton Street, London SW1Y4AJ United Kingdom, nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.



Zeitraum des Gewinnspiels

Man kann vom 07.04.2020, 10.00 Uhr bis zum 09.04.2020, 12.00 Uhr am Gewinnspiel teilnehmen. Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt.



Teilnahme

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss der Teilnehmer dem Link https://rebrand.ly/Madden-IG-Ostern/ folgen, dem Instagram-Account @NFLDeutschland folgen, einen "Freund" markieren und kommentieren, für welche Konsole (Playstation 4 oder Xbox One) er einen Code gewinnen möchte.

Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Einreichung am Gewinnspiel teil. Es ist untersagt, mehrere Email-Adressen oder mehrere Social-Media-Profile oder automatisierte Verfahren zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.

Teilnahmeberechtigte

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen (keine Unternehmen), die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sollte ein Teilnehmer in seiner Geschäftsfähigkeit eingeschränkt sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.

Die Teilnahme ist nicht vom Erwerb einer Ware oder Dienstleistung abhängig.

Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels beteiligte Personen und Mitarbeiter des Veranstalters sowie jeweils deren Familienmitglieder. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise

(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,

(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,

(c) bei unlauterem Handeln oder

(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.

Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns

Folgende Preise werden vergeben: zehn (10) Vollversionen des Videospiels Madden NFL 20 in Form von Download-Codes für die Playstation 4 und zehn (10) Vollversionen des Videospiels Madden NFL 20 in Form von Download-Codes für die Xbox One.

Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden Verlosung unter allen Teilnehmern.

Die Gewinner der Verlosung werden zeitnah über eine Direktnachricht auf Instagram über den Gewinn informiert.

Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner. Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich. Die Auslieferung der Gewinne erfolgt nur innerhalb Deutschlands.

Eventuell für den Versand der Gewinne anfallende Kosten übernimmt der Veranstalter. Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten gehen zu Lasten des Gewinners. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht, entfällt der Anspruch auf den Gewinn und der Veranstalter ist berechtigt, einen Ersatzgewinner zu ziehen und diesem den Gewinn auszuhändigen.

Beendigung des Gewinnspiels

Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel aus wichtigem Grund und ohne vorherige Ankündigung zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Gründe eintreten, die einen planmäßigen Ablauf des Gewinnspiels stören oder verhindern würden. Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen können auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

Haftungsbeschränkungen

Der Veranstalter haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie leichter Fahrlässigkeit im Fall der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt. Sofern der Veranstalter eine wesentliche Pflicht verletzt hat, haftet er für darauf zurückzuführende Sach- und Vermögensschäden, mit deren Eintritt bei Vertragsabschluss vernünftigerweise zu rechnen war, bis zu dem Höchstbetrag von 5.000,00 Euro. Die Haftung für alle übrigen Schäden ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor-und Nachname und Emailadresse wahrheitsgemäß und richtig sind. Die vollständigen Datenschutzbestimmungen für das Gewinnspiel sind unter http://www.nfl.com/help/privacy wiedergegeben.

Für die Nutzung des Dienstes Instagram gilt die Instagram-Datenrichtlinie https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Disclaimer

Diese Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

Rechtliches

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten (jamie.king@nfl.com).