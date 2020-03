2020 NFL Free Agency: Notable departures by team

Below is a team-by-team breakdown of notable departures during the 2020 NFL free agency period. This list is not intended to be complete -- it's a spotlight of the most prominent NFL players who will be playing for a new team in 2020.

Arizona Cardinals

RB David Johnson (Texans)

WR Damiere Byrd (Patriots)

WR Pharoh Cooper (Panthers)

TE Charles Clay

OT Marcus Gilbert

OL A.Q. Shipley

DE Rodney Gunter (Jaguars)

LB Joe Walker (49ers)

LB Brooks Reed

OLB Cassius Marsh

Atlanta Falcons

RB Devonta Freeman

RB Kenjon Barner

WR Justin Hardy

TE Austin Hooper (Browns)

TE Luke Stocker

OT Ty Sambrailo

OG Wes Schweitzer (Redskins)

DE Adrian Clayborn

LB De'Vondre Campbell (Cardinals)

OLB Vic Beasley (Titans)

CB Desmond Trufant (Lions)

S Johnathan Cyprien

Baltimore Ravens

TE Hayden Hurst (Falcons)

OG Marshal Yanda (Retired)

OL James Hurst

DT Chris Wormley (Steelers)

DT Michael Pierce (Vikings)

DT Domata Peko

LB Patrick Onwuasor

LB Pernell McPhee

CB Brandon Carr

S Tony Jefferson

Buffalo Bills

RB Frank Gore

DT Corey Liuget

DT Jordan Phillips (Cardinals)

DE Shaq Lawson (Dolphins)

OLB Lorenzo Alexander

CB Kevin Johnson (Browns)

S Kurt Coleman

Carolina Panthers

QB Kyle Allen (Redskins)

WR Chris Hogan

TE Greg Olsen (Seahawks)

OG Trai Turner (Chargers)

OG Greg Van Roten (Jets)

DT Dontari Poe

LB Luke Kuechly (Retired)

DE Mario Addison (Bills)

DE Vernon Butler (Bills)

DE Bruce Irvin (Seahawks)

DT Kyle Love

CB James Bradberry (Giants)

CB Ross Cockrell

S Colin Jones

S Eric Reid

Chicago Bears

QB Chase Daniel (Lions)

WR Taylor Gabriel

OG Kyle Long (Retired)

DT Nick Williams (Lions)

LB Nick Kwiatkoski (Raiders)

OLB Leonard Floyd (Rams)

OLB Kevin Pierre-Louis (Redskins)

CB Prince Amukamara

CB Sherrick McManis

S Ha Ha Clinton-Dix (Cowboys)

Cincinnati Bengals

TE Tyler Eifert

OT Cordy Glenn

OG John Miller (Panthers)

DT Andrew Billings (Browns)

CB Darqueze Dennard (Jaguars)

CB B.W. Webb

S Clayton Fejedelem (Dolphins)

Cleveland Browns

QB Drew Stanton

WR Rashard Higgins

TE Demetrius Harris (Bears)

LB Christian Kirksey (Packers)

LB Joe Schobert (Jaguars)

CB T.J. Carrie

S Eric Murray (Texans)

S Damarious Randall

Dallas Cowboys

WR Tavon Austin

WR Randall Cobb (Texans)

TE Jason Witten (Raiders)

OT Cameron Fleming (Giants)

OG Xavier Su'a-Filo (Bengals)

C Travis Frederick (Retired)

DE Michael Bennett

DE Robert Quinn (Bears)

DT Maliek Collins (Raiders)

CB Byron Jones (Dolphins)

S Jeff Heath (Raiders)

Denver Broncos

QB Brandon Allen

QB Joe Flacco

OG Ronald Leary

C Connor McGovern (Jets)

DL Shelby Harris

DE Derek Wolfe

CB Chris Harris Jr. (Chargers)

CB Cyrus Jones

S Will Parks (Eagles)

Detroit Lions

QB Jeff Driskel (Broncos)

RB J.D. McKissic (Redskins)

WR Jermaine Kearse

OT Rick Wagner (Packers)

OL Graham Glasgow (Broncos)

DT Damon Harrison

DT A'Shawn Robinson (Rams)

OLB Devon Kennard (Cardinals)

CB Darius Slay (Eagles)

S Tavon Wilson

Green Bay Packers

WR Geronimo Allison

TE Jimmy Graham (Bears)

OT Bryan Bulaga (Chargers)

OT Jared Veldheer

LB Blake Martinez (Giants)

OLB Kyler Fackrell (Giants)

CB Tramon Williams

Houston Texans

RB Carlos Hyde

RB Lamar Miller

WR DeAndre Hopkins (Cardinals)

DT D.J. Reader (Bengals)

OLB Barkevious Mingo (Bears)

CB Johnathan Joseph

S Jahleel Addae

S Mike Adams (Retired)

Indianapolis Colts

QB Brian Hoyer (Patriots)

WR Devin Funchess

WR Dontrelle Inman

WR Chester Rogers

TE Eric Ebron (Steelers)

OL Joe Haeg (Buccaneers)

DE Margus Hunt

DE Jabaal Sheard

CB Pierre Desir (Jets)

S Clayton Geathers

K Adam Vinatieri

Jacksonville Jaguars

QB Nick Foles (Bears)

TE Geoff Swaim

OT Cedric Ogbuehi (Seahawks)

DE Calais Campbell (Ravens)

DT Marcell Dareus

LB Jake Ryan

CB A.J. Bouye (Broncos)

Kansas City Chiefs

QB Matt Moore

RB LeSean McCoy

RB Spencer Ware

WR Demarcus Robinson

OG Stephen Wisniewski (Steelers)

OG Cameron Erving

DE Emmanuel Ogbah (Dolphins)

LB Darron Lee

LB Reggie Ragland

CB Bashaud Breeland

CB Morris Claiborne

CB Kendall Fuller (Redskins)

Las Vegas Raiders

QB Mike Glennon

WR Dwayne Harris

LB Vontaze Burfict

LB Tahir Whitehead (Panthers)

CB Daryl Worley

S Karl Joseph (Browns)

Los Angeles Chargers

QB Philip Rivers (Colts)

RB Melvin Gordon (Chargers)

FB Derek Watt (Steelers)

WR Travis Benjamin

OG Michael Schofield

OT Russell Okung (Panthers)

DT Brandon Mebane

LB Jatavis Brown (Eagles)

LB Thomas Davis (Redskins)

S Adrian Phillips (Patriots)

S Jaylen Watkins (Texans)

Los Angeles Rams

QB Blake Bortles

DT Michael Brockers (Ravens)

DE Dante Fowler Jr. (Falcons)

LB Cory Littleton (Raiders)

OLB Clay Matthews

CB Nickell Robey-Coleman

S Eric Weddle (Retired)

K Greg Zuerlein

Miami Dolphins

TE Clive Walford

OT J'Marcus Webb

OL Evan Boehm

CB Aqib Talib

S Reshad Jones

Minnesota Vikings

RB Ameer Abdullah

WR Stefon Diggs (Bills)

WR Laquon Treadwell (Falcons)

OG Josh Kline

DE Everson Griffen

DE Stephen Weatherly (Panthers)

CB Mackensie Alexander (Bengals)

CB Xavier Rhodes

CB Trae Waynes (Bengals)

S Jayron Kearse (Lions)

S Andrew Sendejo (Browns)

New England Patriots

QB Tom Brady (Buccaneers)

WR Phillip Dorsett

TE Ben Watson (Retired)

OL Ted Karras (Dolphins)

DT Danny Shelton (Lions)

LB Elandon Roberts (Dolphins)

OLB Jamie Collins (Lions)

OLB Kyle Van Noy (Dolphins)

S Duron Harmon (Lions)

K Stephen Gostkowski

New Orleans Saints

QB Teddy Bridgewater (Panthers)

WR Ted Ginn Jr.

OLB A.J. Klein (Bills)

CB Eli Apple (Raiders)

CB P.J. Williams

S Vonn Bell

New York Giants

QB Eli Manning (Retired)

WR Cody Latimer

OT Mike Remmers (Chiefs)

LB Deone Bucannon

LB Alec Ogletree

OLB Markus Golden

CB Antonio Hamilton (Chiefs)

S Antoine Bethea

New York Jets

QB Trevor Siemian

WR Robby Anderson

WR Demaryius Thomas

OT Ryan Kalil

OT Kelvin Beachum

LB Brandon Copeland (Patriots)

CB Darryl Roberts

CB Maurice Canady (Cowboys)

Philadelphia Eagles

QB Josh McCown

RB Jordan Howard (Dolphins)

RB Darren Sproles

WR Nelson Agholor (Raiders)

OT Jason Peters

OL Halapoulivaati Vaitai (Lions)

DE Vinny Curry

DT Timmy Jernigan

LB Nigel Bradham

OLB Kamu Grugier-Hill (Dolphins)

CB Ronald Darby

S Malcolm Jenkins (Saints)

Pittsburgh Steelers

TE Nick Vannett (Broncos)

OL B.J. Finney (Seahawks)

DT Javon Hargrave (Eagles)

OLB Anthony Chickillo

CB Artie Burns (Bears)

S Mark Barron

San Francisco 49ers

WR Emmanuel Sanders (Saints)

TE Garrett Celek (Retired)

TE Levine Toilolo (Giants)

DT DeForest Buckner (Colts)

CB Jason Verrett

Seattle Seahawks

QB Geno Smith

RB C.J. Prosise

RB Marshawn Lynch

WR Jaron Brown

WR Josh Gordon

OG Mike Iupati

OT Germain Ifedi

OT George Fant (Jets)

DE Ezekiel Ansah

DE Quinton Jefferson (Bills)

LB Mychal Kendricks

OLB Jadeveon Clowney

Tampa Bay Buccaneers

QB Jameis Winston

QB Blaine Gabbert

RB Peyton Barber

WR Breshad Perriman

OT Demar Dotson

DT Ndamukong Suh

DE Carl Nassib (Raiders)

Tennessee Titans

QB Marcus Mariota (Raiders)

RB Dion Lewis (Giants)

WR Tajae Sharpe

TE Delanie Walker

OT Jack Conklin (Browns)

DT Jurrell Casey (Broncos)

LB Wesley Woodyard

OLB Kamalei Correa

OLB Cameron Wake

CB Logan Ryan

Washington Redskins

QB Case Keenum (Browns)

QB Colt McCoy (Giants)

RB Chris Thompson

WR Paul Richardson

TE Vernon Davis (Retired)

TE Jordan Reed

OT Donald Penn

OG Ereck Flowers (Dolphins)

CB Aaron Colvin

CB Quinton Dunbar (Seahawks)

CB Josh Norman (Bills)

CB Dominique Rodgers-Cromartie

CB Kayvon Webster