Week 10 injury report for Sunday's NFL games

Week 10 of the 2019 season is upon us.

Below is a full tally of the official injury report and gameday designations for all 11 Sunday games.

Arizona Cardinals at Tampa Bay Buccaneers

Cardinals: OUT: DE Zach Allen (neck), CB Tramaine Brock (hamstring), RB Chase Edmonds (hamstring), OLB Brooks Reed (hamstring); QUESTIONABLE: OL Justin Murray (knee), OLB Terrell Suggs (hamstring), S Deionte Thompson (knee)

Buccaneers: OUT: CB Carlton Davis (hip), OLB Carl Nassib (groin), OLB Anthony Nelson (hamstring).

Atlanta Falcons at New Orleans Saints

Falcons: OUT: DE John Cominsky (knee), G Wes Schweitzer (head), RB Ito Smith (neck); QUESTIONABLE: CB Desmond Trufant (toe)

Saints: QUESTIONABLE: CB Patrick Robinson (hamstring).

Baltimore Ravens at Cincinnati Bengals

Ravens: QUESTIONABLE: WR Marquise Brown (ankle/thigh), QB Lamar Jackson (illness), DT Daylon Mack (knee/hip), WR Chris Moore (thumb), S Earl Thomas (NIR/knee), G Marshal Yanda (illness)

Bengals: OUT: WR A.J. Green (ankle), CB Dre Kirkpatrick (knee), G Alex Redmond (knee/ankle); QUESTIONABLE: T Cordy Glenn (concussion).

Buffalo Bills at Cleveland Browns

Bills: No injuries.

Browns: OUT: DB Eric Murray (knee), DE Olivier Vernon (knee); QUESTIONABLE: OL Kendall Lamm, S Damarious Randall (hamstring), TE Ricky Seals-Jones (knee).

Detroit Lions at Chicago Bears

Lions: OUT: DL Da'Shawn Hand (ankle), S Miles Killebrew (concussion), S Tracy Walker (knee); QUESTIONABLE: G Joe Dahl (ankle), DT Mike Daniels (foot), OL Graham Glasgow (back), DT Damon Harrison (groin), P Sam Martin (abdomen), DE Romeo Okwara (groin), DT A'Shawn Robinson (ankle), QB Matthew Stafford (hip/back)

Bears: OUT: LB Isaiah Irving (quad); QUESTIONABLE: NT Eddie Goldman (thigh).

Kansas City Chiefs at Tennessee Titans

Chiefs: OUT: T Eric Fisher (groin), DE Alex Okafor (ankle); QUESTIONABLE: DE Frank Clark (neck), G Laurent Duvernay-Tardif (ankle), CB Kendall Fuller (thumb)

Titans: OUT: LB Jayon Brown (groin), DT Jurrell Casey (shoulder), TE Delanie Walker (ankle); DOUBTFUL: WR Corey Davis (hip).

New York Giants at New York Jets

Giants: OUT: TE Evan Engram (foot), C Jon Halapio (hamstring), WR Sterling Shepard (concussion); DOUBTFUL: T Mike Remmers (back)

Jets: OUT: LB C.J. Mosley (groin); DOUBTFUL: LB Neville Hewiit (neck/knee), C Ryan Kalil (knee), DB Darryl Roberts (calf); QUESTIONABLE: DL Henry Anderson (shoulder), OL Kelvin Beachum (ankle), RB Le'Veon Bell (knee/ankle), TE Chris Herndon (hamstring), LB Jordan Jenkins (calf), DL Steve McLendon (neck), WR Demaryius Thomas (hamstring), OL Brian Winters (knee/shoulder).

Carolina Panthers at Green Bay Packers

Panthers: OUT: T Greg Little (concussion); QUESTIONABLE: CB James Bradberry (groin), DT Vernon Butler (back)

Packers: DOUBTFUL: TE Robert Tonyan (hip); QUESTIONABLE: CB Jaire Alexander (groin), S Adrian Amos (hamstring).

Los Angeles Rams at Pittsburgh Steelers

Rams: OUT: WR Brandin Cooks (concussion), LB Bryce Hager (shoulder); QUESTIONABLE: WR JoJo Natson (illness)

Steelers: OUT: RB James Conner (shoulder), G Ramon Foster (concussion), FB Roosevelt Nix (knee), RB Benny Snell Jr. (knee); QUESTIONABLE: WR JuJu Smith-Schuster (foot).

Miami Dolphins at Indianapolis Colts

Dolphins: OUT: S Reshad Jones (chest), CB Ken Webster (ankle); QUESTIONABLE: C Evan Boehm (hip), DT Davon Godchaux (shoulder), C Daniel Kilgore (knee), DE Avery Moss (ankle)

Colts: OUT: WR Parris Campbell (hand), WR T.Y. Hilton (calf); QUESTIONABLE: QB Jacoby Brissett (knee), CB Pierre Desir (hamstring), CB Quincy Wilson (shoulder).

Minnesota Vikings at Dallas Cowboys

Vikings: OUT: DT Linval Joseph (knee), S Andrew Sendejo (groin), WR Adam Thielen (hamstring); QUESTIONABLE: CB Trae Waynes (ankle), DE Stephen Weatherly (groin)

Cowboys: OUT: T Cameron Fleming (calf); QUESTIONABLE: WR Amari Cooper (knee/ankle).