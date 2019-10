Week 8 injury report for Sunday's NFL games

Week 8 of the 2019 season is upon us.

Below is a full tally of the official injury report and gameday designations for all 13 Sunday games.

Denver Broncos at Indianapolis Colts

Broncos: OUT: CB Bryce Callahan (foot), S Will Parks (hand); QUESTIONABLE: LB Justin Hollins (knee), T Ja'Wuan James (knee)

Colts: OUT: DT Carl Davis (hamstring); QUESTIONABLE: WR Parris Campbell (abdomen), CB Pierre Desir (hamstring), TE Jack Doyle (groin), DT Tyquan Lewis (ankle), CB Kenny Moore (knee).

Tampa Bay Buccaneers at Tennessee Titans

Buccaneers: OUT: G Alex Cappa (forearm), LB Jack Cichy (elbow), TE O.J. Howard (hamstring); QUESTIONABLE: T Demar Dotson (hamstring)

Titans: OUT: LB Sharif Finch (shoulder), CB Adoree' Jackson (foot), CB Chris Milton (calf), TE Delanie Walker (ankle); QUESTIONABLE: LB Kamalei Correa (knee).

Arizona Cardinals at New Orleans Saints

Cardinals: OUT: DE Zach Allen (neck), RB D.J. Foster (hamstring); QUESTIONABLE: LB Dennis Gardeck (ankle), LB Jordan Hicks (calf), RB David Johnson (ankle), WR Christian Kirk (ankle), LB Haason Reddick (knee), LB Ezekiel Turner (hamstring)

Saints: OUT: TE Jared Cook (ankle), CB Patrick Robinson (hamstring), WR Tre'Quan Smith (ankle); QUESTIONABLE: QB Drew Brees (right thumb), S J.T. Gray (ankle), RB Alvin Kamara (ankle, knee).

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams (in London)

Bengals: OUT: CB Darqueze Dennard (hamstring), T Cordy Glenn (concussion), WR A.J. Green (ankle), CB Dre Kirkpatrick (knee), DE Carl Lawson (hamstring); QUESTIONABLE: G John Miller (groin), T Andre Smith (ankle)

Rams: OUT: RB Malcolm Brown (ankle), LB Bryce Hager (shoulder), LB Clay Matthews (jaw); QUESTIONABLE: CB Troy Hill (hamstring).

New York Jets at Jacksonville Jaguars

Jets: OUT: T Kelvin Beachum (ankle), RB Trenton Cannon (foot, ankle), LB Albert McClellan (concussion), LB C.J. Mosley (groin); DOUBTFUL: TE Christopher Herndon (hamstring), LB Neville Hewitt (neck, knee), G Kelechi Osemele (shoulder); QUESTIONABLE: DE Henry Anderson (shoulder), WR Braxton Berrios (hamstring), CB Trumaine Johnson (ankle)

Jaguars: OUT: LB Najee Goode (toe), LB Leon Jacobs (hamstring), LB Quincy Williams (hamstring); QUESTIONABLE: WR Dede Westbrook (shoulder, neck).

New York Giants at Detroit Lions

Giants: OUT: CB Corey Ballentine (concussion), WR Sterling Shepard (concussion)

Lions: OUT: DT Mike Daniels (foot), CB Amani Oruwariye (knee), CB Darius Slay (hamstring); QUESTIONABLE: RB Nick Bawden (foot), DT Damon Harrison (groin, not injury related).

Los Angeles Chargers at Chicago Bears

Chargers: OUT: S Nasir Adderley (hamstring), DT Cortez Broughton (illness), DT Justin Jones (shoulder), DT Brandon Mebane (knee); QUESTIONABLE: WR Keenan Allen (hamstring), K Michael Badgley (right groin), DE Melvin Ingram (hamstring), RB Justin Jackson (calf), RB Derek Watt (knee)

Bears: QUESTIONABLE: DT Bilal Nichols (knee).

Philadelphia Eagles at Buffalo Bills

Eagles: OUT: LB Nigel Bradham (ankle, illness), WR DeSean Jackson (abdomen), DT Timmy Jernigan (foot), CB Avonte Maddox (concussion, neck), T Jason Peters (knee), RB Darren Sproles (quadricep)

Bills: QUESTIONABLE: S Kurt Coleman (hamstring), CB Kevin Johnson (neck), LB Matt Milano (hamstring), LB Corey Thompson (ankle), WR Duke Williams (shoulder).

Seattle Seahawks at Atlanta Falcons

Seahawks: OUT: S Delano Hill (elbow), DT Quinton Jefferson (oblique); QUESTIONABLE: DE Ezekiel Ansah (ankle), T Duane Brown (biceps), S Quandre Diggs (hamstring), CB Tre Flowers (neck), T Germain Ifedi (knee), S Bradley McDougald (back)

Falcons: OUT: G James Carpenter (knee), RB Ito Smith (concussion, neck), CB Desmond Trufant (toe); QUESTIONABLE: DT Grady Jarrett (abdomen), QB Matt Ryan (ankle).

Carolina Panthers at San Francisco 49ers

Panthers: OUT: T Greg Little (concussion), LB Christian Miller (ankle), QB Cam Newton (foot)

49ers: OUT: RB Kyle Juszczyk (knee), T Mike McGlinchey (knee), CB Ahkello Witherspoon (foot); DOUBTFUL: T Joe Staley (fibula); QUESTIONABLE: WR Marquise Goodwin (not injury related), RB Raheem Mostert (knee), TE Levine Toilolo (groin).

Cleveland Browns at New England Patriots

Browns: S Damarious Randall (hamstring); QUESTIONABLE: T Kendall Lamm (knee), S Sheldrick Redwine (hamstring)

Patriots: OUT: TE Ryan Izzo (concussion), TE Matt LaCosse (knee); QUESTIONABLE: RB Rex Burkhead (foot), S Patrick Chung (head, chest), WR Julian Edelman (chest), G Shaquille Mason (ankle), WR Gunner Olszewski (ankle, hamstring).

Oakland Raiders at Houston Texans

Raiders: QUESTIONABLE: T Trenton Brown (calf), RB Josh Jacobs (shoulder), WR Tyrell Williams (foot)

Texans: OUT: WR Will Fuller (hamstring), T Tytus Howard (knee), C Greg Mancz (concussion); QUESTIONABLE: S Tashaun Gipson (back, hamstring, wrist), T Roderick Johnson (neck), CB Johnathan Joseph (hamstring, neck), CB Bradley Roby (hamstring).

Green Bay Packers at Kansas City Chiefs

Packers: DOUBTFUL: WR Davante Adams (toe), TE Robert Tonyan (hip); QUESTIONABLE: C Corey Linsley (back), S Darnell Savage (ankle)

Chiefs: OUT: DE Frank Clark (neck), T Eric Fisher (groin), CB Kendall Fuller (thumb), DT Chris Jones (groin), QB Patrick Mahomes (knee), G Andrew Wylie (ankle); QUESTIONABLE: LB Darron Lee (illness).