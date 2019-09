Week 2 injury report for Sunday's NFL games

Week 2 of the 2019 season is upon us.

Below is a full tally of the official injury report and gameday designations for all 14 Sunday games.

Arizona Cardinals at Baltimore Ravens

Cardinals: OUT: G Lamont Gaillard (knee); QUESTIONABLE: DE Jonathan Bullard (hamstring).

Ravens: OUT: CB Jimmy Smith (knee); QUESTIONABLE: TE Mark Andrews (foot), LB Tyus Bowser (groin), WR Marquise Brown (hip), CB Marlon Humphrey (back), RB Mark Ingram (shoulder).

Dallas Cowboys at Washington Redskins

Cowboys: OUT: WR Tavon Austin (concussion), LB Luke Gifford (ankle).

Redskins: OUT: TE Jordan Reed (concussion), DE Jonathan Allen (knee), DE Caleb Brantley (foot), RB Derrius Guice (knee), QB Colt McCoy (fibula); DOUBTFUL: CB Fabian Moreau (ankle); QUESTIONABLE: CB Quinton Dunbar (knee).

Indianapolis Colts at Tennessee Titans

Colts: OUT: DE Jabaal Sheard (knee), RB Jonathan Williams (rib); DOUBTFUL: DE Kemoko Turay (neck).

Titans: OUT: LB Reggie Gilbert (knee), OL Kevin Pamphile (knee); QUESTIONABLE: RB David Fluellen (hamstring).

Seattle Seahawks at Pittsburgh Steelers

Seahawks: OUT: WR David Moore (shoulder), C Joey Hunt (ankle); DOUBTFUL: DT Poona Ford (calf), S Tedric Thompson (hamstring), CB Neiko Thorpe (hamstring); QUESTIONABLE: DE Ezekiel Ansah (shoulder).

Steelers: OUT: FB Roosevelt Nix (knee); QUESTIONABLE: CB Joe Haden (shoulder), C Maurkice Pouncey (ankle).

Buffalo Bills at New York Giants

Bills: OUT: WR Andre Roberts (quad), CB Taron Johnson (hamstring); QUESTIONABLE: TE Tyler Kroft (foot).

Giants: OUT: Sterling Shepard (concussion), TE Garrett Dickerson (quad), WR Darius Slayton (hamstring); QUESTIONABLE: WR Cody Latimer (calf).

San Francisco 49ers at Cincinnati Bengals

49ers: OUT: RB Tevin Coleman (ankle), WR Jalen Hurd (back), WR Trent Taylor (foot); QUESTIONABLE: DE Nick Bosa (ankle), S Jimmie Ward (hand).

Bengals: OUT: WR A.J. Green (ankle), LT Cordy Glenn (concussion); QUESTIONABLE: RB Joe Mixon (ankle), CB Trayveon Williams (foot), S Clayton Fejedelem (ankle).

Los Angeles Chargers at Detroit Lions

Chargers: OUT: TE Hunter Henry (knee); DOUBTFUL: CB Michael Davis (hamstring); QUESTIONABLE: WR Mike Williams (knee), LB Denzel Perryman (ankle), LB Jatavis Brown (ankle), K Michael Badgley (groin), WR Geremy Davis (hamstring), DE Isaac Rochell (concussion), CB Roderic Teamer (hamstring).

Lions: QUESTIONABLE: LB Jarrad Davis (ankle) T Taylor Decker (back), DE Da'Shawn Hand (elbow).

Minnesota Vikings at Green Bay Packers

Vikings: OUT: Mackensie Alexander (elbow); DOUBTFUL: CB Mike Hughes (knee); QUESTIONABLE: G Pat Elflein (knee), CB Mark Fields (groin), LB Ben Gideon (groin).

Packers: OUT: LB Oren Burks (chest), WR Darrius Shepherd (hamstring); QUESTIONABLE: LT David Bakhtiari (back), CB Ka'Dar Hollman (neck).

Jacksonville Jaguars at Houston Texans

Jaguars: OUT: Yannick Ngakoue (hamstring), TE Josh Oliver (hamstring), T Cedric Ogbuehi (hamstring); QUESTIONABLE: WR Marqise Lee (knee), A.J. Bouye (hip), LT Cam Robinson (knee).

Texans: QUESTIONABLE: RB Taiwan Jones (elbow, hamstring), G Senio Kelemete (wrist), C Greg Mancz (ankle).

New England Patriots at Miami Dolphins

Patriots: QUESTIONABLE: T Marcus Cannon (shoulder), TE Matt LaCosse (ankle), RB Brandon Bolden (hamstring).

Dolphins: OUT: S Reshad Jones (ankle), WR Albert Wilson (calf); QUESTIONABLE: DE Charles Harris (wrist), S Bobby McCain (shoulder), C Daniel Kilgore (shoulder), LB Trent Harris (foot).

Kansas City Chiefs at Oakland Raiders

Chiefs: OUT: WR Tyreek Hill (shoulder) QUESTIONABLE: LT Eric Fisher (groin).

Raiders: OUT: G Gabe Jackson (knee), WR J.J. Nelson (ankle); QUESTIONABLE: CB Gareon Conley (neck), DT Corey Liuget (knee).

New Orleans Saints at Los Angeles Rams

Saints: OUT: DT Sheldon Rankins (Achilles).

Rams: NONE

Chicago Bears at Denver Broncos

Bears: QUESTIONABLE: DT Eddie Goldman (oblique), TE Trey Burton (groin), LB Nick Kwiatkoski (knee), Bilal Nichols (knee).

Broncos: OUT: Ja'Wuan James (knee), RB Andy Janovich (pectoral), LB Joseph Jones (triceps); QUESTIONABLE: LB Todd Davis (calf), CB Bryce Callahan (foot).

Philadelphia Eagles at Atlanta Falcons (Sunday Night)

Eagles: OUT: LB Kamu Grugier-Hill (knee), T Jordan Mailata (back); DOUBTFUL: QB Nate Sudfeld (wrist).

Falcons: OUT: T Matt Gono (back); QUESTIONABLE: WR Russell Gage (head, hamstring).