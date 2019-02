2019 NFL Scouting Combine: Full list of 337 invitees

The NFL released the list of players invited to the 2019 NFL Scouting Combine on Thursday. A total of 337 prospects are invited to attend the event, which will take place in Indianapolis from Feb. 26 through March 4:

UPDATE: Louisiana Tech DL Jaylon Ferguson had his invitation to the combine rescinded.

» Johnathan Abram, DB, Mississippi State

» Paul Adams, OL, Missouri

» Nasir Adderley, DB, Delaware

» Otaro Alaka, LB, Texas A&M

» Dakota Allen, LB, Texas Tech

» Josh Allen, LB, Kentucky

» Zach Allen, DL, Boston College

» Bryson Allen-Williams, LB, South Carolina

» Jeff Allison, LB, Fresno State

» Azeez Al-Shaair, LB, Florida Atlantic

» Ugo Amadi, DB, Oregon

» Rodney Anderson, RB, Oklahoma

» JJ Arcega-Whiteside, WR, Stanford

» Ryquell Armstead, RB, Temple

» Blessuan Austin, DB, Rutgers

» Jake Bailey, K, Stanford

» Zack Bailey, OL, South Carolina

» Derrick Baity, DB, Kentucky

» Deandre Baker, DB, Georgia

» Corey Ballentine, DB, Washburn

» Ben Banogu, DL, TCU

» Alex Barnes, RB, Kansas State

» Alex Bars, OL, Notre Dame

» Cody Barton, LB, Utah

» Jackson Barton, OL, Utah

» Ryan Bates, OL, Penn State

» John Battle, DB, LSU

» Terry Beckner, DL, Missouri

» Mike Bell, DB, Fresno State

» Beau Benzschawel, OL, Wisconsin

» Marquise Blair, DB, Utah

» Kendall Blanton, TE, Missouri

» Nick Bosa, DL, Ohio State

» Kris Boyd, DB, Texas

» Miles Boykin, WR, Notre Dame

» Garrett Bradbury, OL, N.C. State

» Tyre Brady, WR, Marshall

» Jordan Brailford, DL, Oklahoma State

» Nick Brossette, RB, LSU

» A.J. Brown, WR, Ole Miss

» Blace Brown, DB, Troy

» Jordan Brown, DB, South Dakota State

» Keenen Brown, TE, Texas State

» Marquise Brown, WR, Oklahoma

» Jake Browning, QB, Washington

» Austin Bryant, DL, Clemson

» Isaiah Buggs, DL, Alabama

» Sean Bunting, DB, Central Michigan

» Brian Burns, DL, Florida State

» Ben Burr-Kirven, LB, Washington

» Devin Bush, LB, Michigan

» Emmanuel Butler, WR, Northern Arizona

» Hakeem Butler, WR, Iowa State

» Yodny Cajuste, OL, West Virginia

» Shaq Calhoun, OL, Mississippi State

» Parris Campbell, WR, Ohio State

» Malik Carney, DL, North Carolina

» Blake Cashman, LB, Minnesota

» Hamp Cheevers, CB, Boston College

» Demarcus Christmas, DL, Florida State

» L.J. Collier, DL, TCU

» John Cominsky, DL, Charleston

» Te'Von Coney, LB, Notre Dame

» Ryan Connelly, LB, Wisconsin

» C.J. Conrad, TE, Kentucky

» Byron Cowart, DL, Maryland

» Jonathan Crawford, DB, Indiana

» Xavier Crawford, DB, Central Michigan

» Maxx Crosby, DL, Eastern Michigan

» Jamal Custis, WR, Syracuse

» Dennis Daley, OL, South Carolina

» Davante Davis, DB, Texas

» Deshaun Davis, LB, Auburn

» Felton Davis, WR, Michigan State

» Jamal Davis, DL, Akron

» Nate Davis, OL, North Carolina-Charlotte

» Ryan Davis, WR, Auburn

» Jamel Dean, DB, Auburn

» Michael Deiter, OL, Wisconsin

» Lukas Denis, DB, Boston College

» Andre Dillard, OL, Washington State

» D'Cota Dixon, DB, Wisconsin

» Johnnie Dixon, WR, Ohio State

» Tyrel Dodson, LB, Texas A&M

» Greg Dortch, WR, Wake Forest

» Keelan Doss, WR, UC Davis

» Ashton Dulin, WR, Malone University (Ohio)

» Jovon Durante, WR, Florida Atlantic

» Chuma Edoga, OL, USC

» David Edwards, OL, Wisconsin

» Mike Edwards, DB, Kentucky

» T.J. Edwards, LB, Wisconsin

» Emeke Egbule, LB, Houston

» Bobby Evans, OL, Oklahoma

» Noah Fant, TE, Iowa

» Rashad Fenton, DB, South Carolina

» Jazz Ferguson, WR, Northwestern State

» Clelin Ferrell, DL, Clemson

» Mark Fields, DB, Clemson

» Ryan Finley, QB, N.C. State

» Nick Fitzgerald, QB, Mississippi State

» Cody Ford, OL, Oklahoma

» Jack Fox, P, Rice

» Hjalte Froholdt, OL, Arkansas

» Travis Fulgham, WR, Old Dominion

» Lamont Gaillard, OL, Georgia

» Greg Gaines, DL, Washington

» Malik Gant, DB, Marshall

» Chauncey Gardner-Johnson, S, Florida

» Rashan Gary, DL, Michigan

» Myles Gaskin, RB, Washington

» Matt Gay, K, Utah

» Zach Gentry, TE, Michigan

» Joe Giles-Harris, LB, Duke

» Kevin Givens, DL, Penn State

» Dan Godsil, LS, Indiana

» Terry Godwin, WR, Georgia

» Carl Granderson, DL, Wyoming

» Derwin Gray, OL, Maryland

» Gerri Green, DL, Mississippi State

» Donnell Greene, OL, Minnesota

» Ethan Greenridge, OL, Villanova

» Dre Greenlaw, LB, Arkansas

» Will Grier, QB, West Virginia

» Porter Gustin, LB, USC

» Emanuel Hall, WR, Missouri

» Nate Hall, LB, Northwestern

» Terez Hall, LB, Missouri

» Saquan Hampton, DB, Rutgers

» Terrill Hanks, LB, New Mexico State

» Chase Hansen, LB, Utah

» Mecole Hardman, WR, Georgia

» Kelvin Harmon, WR, N.C. State

» Damien Harris, RB, Alabama

» Will Harris, DB, Boston College

» N'Keal Harry, WR, Arizona State

» Montre Hartage, DB, Northwestern

» Dwayne Haskins, QB, Ohio State

» Phil Haynes, OL, Wake Forest

» Daniel Helm, TE, Duke

» Darrell Henderson, RB, Memphis

» Nate Herbig, OL, Stanford

» Karan Higdon, RB, Michigan

» Justice Hill, RB, Oklahoma State

» Trysten Hill, DL, Central Florida

» T.J. Hockenson, TE, Iowa

» Alijah Holder, DB, Stanford

» Justin Hollins, LB, Oregon

» Elijah Holyfield, RB, Georgia

» Travis Homer, RB, Miami

» Amani Hooker, DB, Iowa

» Tytus Howard, OL, Alabama State

» Albert Huggins, DL, Clemson

» Lil'Jordan Humphrey, WR, Texas

» Jalen Hurd, WR, Baylor

» Mitch Hyatt, OL, Clemson

» Alec Ingold, RB, Wisconsin

» Andy Isabella, WR, Massachusetts

» Martez Ivey, OL, Florida

» Joe Jackson, DL, Miami

» Mike Jackson, DB, Miami

» Tyree Jackson, QB, Buffalo

» Josh Jacobs, RB, Alabama

» Andre James, OL, UCLA

» CeCe Jefferson, DL, Florida

» Jalen Jelks, DL, Oregon

» Elgton Jenkins, OL, Mississippi State

» Gary Jennings, WR, West Virginia

» Anthony Johnson, WR, Buffalo

» Bisi Johnson, WR, Colorado State

» Darryl Johnson, DL, North Carolina A&T

» Devon Johnson, OL, Ferris State

» Diontae Johnson, WR, Toledo

» Fred Johnson, OL, Florida

» Gary Johnson, LB, Texas

» Isaiah Johnson, DB, Houston

» Jaquan Johnson, DB, Miami

» KJ Johnson, WR, Fresno State

» Lonnie Johnson, DB, Kentucky

» Daniel Jones, QB, Duke

» Dre'Mont Jones, DL, Ohio State

» Jordan Jones, LB, Kentucky

» Tyler Jones, OL, N.C. State

» Mike Jordan, OL, Ohio State

» Vosean Joseph, LB, Florida

» Kingsley Keke, DL, Texas A&M

» Joseph Kendall, LB, Clemson

» Brandon Knight, OL, Indiana

» Dawson Knox, TE, Mississippi

» Tre Lamar, LB, Clemson

» Dexter Lawrence, DL, Clemson

» Justin Layne, DB, Michigan State

» Jonathan Ledbetter, DL, Georgia

» Iman Lewis-Marshall, DB, USC

» Christopher Lindstrom, OL, Boston College

» Greg Little, OL, Mississippi

» Drew Lock, QB, Missouri

» DaMarkus Lodge, WR, Mississippi

» David Long, DB, Michigan

» David Long, LB, West Virginia

» Bryce Love, RB, Stanford

» Julian Love, DB, Notre Dame

» Alize Mack, TE, Notre Dame

» Daylon Mack, DL, Texas A&M

» Alexander Mattison, RB, Boise State

» Erik McCoy, OL, Texas A&M

» Kaleb McGary, OL, Washington

» Connor McGovern, OL, Penn State

» Mark McLaurin, DB, Mississippi State

» Terry McLaurin, WR, Ohio State

» Trace McSorely, QB, Penn State

» D.K. Metcalf, WR, Mississippi

» Jakobi Meyers, WR, North Carolina State

» Joshua Miles, OL, Morgan State

» Christian Miller, LB, Alabama

» Jordan Miller, DB, Washington

» Shareef Miller, DL, Penn State

» Gardner Minshew, QB, Washington State

» Dillon Mitchell, WR, Oregon

» David Montgomery, RB, Iowa State

» Jalin Moore, RB, Appalachian State

» Foster Moreau, TE, LSU

» Stanley Morgan, WR, Nebraska

» Trayvon Mullen, DB, Clemson

» Byron Murphy, DB, Washington

» Kyler Murray, QB, Oklahoma

» Nyqwan Murray, WR, Florida State

» Isaac Nauta, TE, Georgia

» Anthony Nelson, DL, Iowa

» Yosh, Nijman, OL, Virginia Tech

» Bobby Okereke, LB, Stanford

» Ed Oliver, DL, Houston

» Josh Oliver, TE, San Jose State

» Qadree Ollison, RB, Pittsburgh

» Charles Omenihu, DL, Texas

» Sua Opeta, OL, Weber State

» Amani Oruwariye, DB, Penn Satte

» Javon Patterson, OL, Mississippi

» Jamal Peters, DB, Mississippi State

» Ross Pierschbacher, OL, Alabama

» Trey Pipkins, OL, Sioux Falls

» Jachai Polite, DL, Florida

» Tony Pollard, RB, Memphis

» Ryan Pope, OL, San Diego State

» Bennett Powers, OL, Oklahoma

» Germaine Pratt, LB, North Carolina State

» Isaiah Prince, OL, Ohio State

» Ryan Pulley, DB, Arkansas

» Taylor Rapp, DB, Washington

» Wyatt Ray, DL, Boston College

» Dax Raymond, TE, Utah State

» Sheldrick Redwine, DB, Miami

» Hunter Renfrow, WR, Clemson

» Riley Ridley, WR, Georgia

» Dalton Risner, OL, Kansas State

» Tyler Roemer, OL, San Diego State

» Dontavius Russell, DL, Auburn

» Brett Rypien, QB, Boise State

» Dru Samia, OL, Oklahoma

» Drew Sample, TE, Washington

» Deebo Samuel, WR, South Carolina

» Miles Sanders, RB, Penn State

» Khalen Saunders, DL, Western Illinois

» Darnell Savage, DB, Maryland

» Jordan Scarlett, RB, Florida

» Max Scharping, OL, Northern Illinois

» LJ Scott, RB, Michigan State

» Austin Seibert, K, Oklahoma

» Kendall Sheffield, DB, Ohio State

» Kyle Shurmur, QB, Vanderbilt

» David Sills, WR, West Virginia

» Devin Singletary, RB, Florida Atlantic

» Chris Slayton, DL, Syracuse

» Darius Slayton, WR, Auburn

» Cameron Smith, LB, USC

» Irv Smith, TE, Alabama

» Jaylen Smith, WR, Louisville

» Kaden Smith, TE, Stanford

» Saivion Smith, DB, Alabama

» Sutton Smith, DL, Northern Illinois

» Benny Snell, RB, Kentucky

» Jace Sternberger, TE, Texas A&M

» Easton Stick, QB, North Dakota State

» Jarrett Stidham, QB, Auburn

» Ty Summers, LB, TCU

» Montez Sweat, DL, Mississippi State

» Tommy Sweeney, TE, Boston College

» William Sweet, OL, UNC

» Jordan Ta'amu, QB, Mississippi

» Taki Takitaki, LB, BYU

» Trevon Tate, OL, Memphis

» Jahlani Tavai, LB, Hawaii

» Jawaan Taylor, OL, Florida

» Marvell Tell, DB, USC

» Derrek Thomas, DB, Baylor

» Cody Thompson, WR, Toledo

» Deionte Thompson, DB, Alabama

» Juan Thornhill, DB, Virginia

» Clay Thorson, QB, Northwestern

» Jerry Tillery, DL, Notre Dame

» Cole Tracy, K, LSU

» Drue Tranquill, LB, Notre Dame

» Oli Udoh, OL, Elon

» Andrew Van Ginkel, LB, Wisconsin

» D'Andre Walker, LB, Georgia

» Kahale Warring, TE, San Diego State

» Armon Watts, DL, Arkansas

» Jamarius Way, WR, South Alabama

» Mike Weber, RB, Ohio State

» Ken Webster, DB, Mississippi

» Trevon Wesco, TE, West Virginia

» Alex Wesley, WR, Northern Colorado

» Antoine Wesley, WR, Texas Tech

» Darius West, DB, Kentucky

» Devin White, LB, LSU

» Christian Wilkins, DL, Clemson

» Greedy Williams, DB, LSU

» Dexter Williams, RB, Notre Dame

» James Williams, RB, Washington State

» Joejuan Williams, DB, Vanderbilt

» Jonah Williams, OL, Alabama

» Quinnen Williams, DL, Alabama

» Trayveon Williams, RB, Texas A&M

» Gerald Willis, DL, Miami

» Khari Willis, DB, Michigan State

» Caleb Wilson, TE, UCLA

» Donovan Wilson, DB, Texas A&M

» Mack Wilson, LB, Alabama

» Andrew Wingard, DB, Wyoming

» Chase Winovich, DL, Michigan

» Daniel Wise, DL, Kansas

» Mitchell Wishnowsky, P, Utah

» Zedrick Woods, DB, Mississippi

» Evan Worthington, DB, Colorado

» Renell Wren, DL, Arizona State

» Oshane Ximines, DL, Old Dominion

» Rock Ya-Sin, DB, Temple