Concours d’accueil des partisans ambassadeurs de la NFL Pour les résidents du Québec

Période d'inscription: Le concours d'accueil des partisans ambassadeurs de la NFL (le « concours ») est commandité par NFL Properties LLC (« commanditaire » ou « NFL ») et est ouvert de 11 h heure de l'Est (« HE ») le 7 novembre 2018 à 23 h 59 HE le 11 novembre 2018 (la « période d'inscription »).

Le concours s'adresse uniquement aux résidents légaux de la province de Québec qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de leur inscription. Les employés, représentants ou agents de NFL, de sa société mère, de sociétés affiliées ou liées, de ses filiales, de ses divisions et de toutes les agences de publicité, d'achat médiatique et de promotion ne sont pas éligibles, ainsi que les membres de la famille immédiate des personnes décrites ci-dessus ou les personnes domiciliées avec celles-ci. Par famille immédiate, on entend les parents, les frères et sœurs, les enfants ou le conjoint.

Comment participer: Aucun achat requis. Les participants doivent avoir un accès Internet et un compte Facebook valide pour s'inscrire au concours. Si vous n'avez pas de compte Facebook, vous pouvez en obtenir un gratuitement sur www.facebook.com.

Pour remplir une (1) inscription au concours, visitez la page Facebook de NFL Canada sur www.facebook.com/NFL pendant la période d'inscription et suivez les instructions indiquées pour « aimer » ou commenter la publication de la chronologie indiquée par la NFL. Les commentaires ne doivent pas porter atteinte aux droits personnels ou de propriété d'une personne ni être offensants, obscènes, profanes, diffamatoires, menaçants, harcelants, péjoratifs ou de mauvais goût, et ne doivent inclure aucun renseignement personnel sur un individu, aucun produit tiers identifiable, marques de commerce, marques et/ou logos autres que ceux du commanditaire.

Si vous choisissez de vous inscrire à l'aide de votre appareil mobile, des frais de données standard peuvent s'appliquer. Consultez votre fournisseur de services sans fil pour les détails du plan de tarification. Non valide là où interdit par la loi. Limite d'une (1) inscription par personne utilisant un seul (1) compte Facebook pendant toute la période d'inscription. Les demandes d'inscription générées au moyen d'un script, d'une macro-commande ou de tout autre moyen automatisé ou inapproprié ne seront pas valides. Toute tentative par une personne de participer plus d'une fois en utilisant plusieurs / différents comptes, identités ou identifiants, ou par toute autre méthode, annulera l'inscription de cette personne et cette dernière pourra être disqualifiée.

Les inscriptions doivent être reçues pendant la période d'inscription. En participant à ce concours, vous reconnaissez que toutes les inscriptions deviennent la propriété du commanditaire et celui-ci ne les retournera pas et n'accusera pas réception. Dans le cadre de votre soumission, vous affirmez, déclarez et/ou garantissez que vous possédez ou avez entre les mains les permis, droits, consentements et autorisations nécessaires pour utiliser et autoriser le commanditaire à utiliser tous les droits d'auteur, marques de commerce ou autres droits de propriété relatifs à votre soumission pour permettre l'inclusion et l'utilisation de la soumission de la manière prévue par les règlements de ce concours. Le commanditaire se réserve le droit de rejeter et de disqualifier toute soumission qui pourrait être offensante ou inappropriée ou qui ne respecte pas les termes et modalités de ces règlements.

Grand prix:

Il y a un (1) grand prix (le « grand prix ») à gagner par le gagnant du grand prix (le « gagnant du grand prix »), consistant en un (1) voyage pour deux (2) personnes (gagnant et invité) à Kansas City, dans le Missouri, qui comprend:

(i) billets d'avion aller-retour en classe économique pour le gagnant du grand prix et son invité (l'« invité ») partant ensemble de la même porte depuis l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal ou, à la discrétion du commanditaire, depuis un autre aéroport international du Canada plus près de la résidence du gagnant, vers un aéroport près de la ville où le match aura lieu, tel que déterminé par le commanditaire du concours à sa seule et absolue discrétion;

(ii) deux (2) billets pour un (1) match de la NFL à Kansas City (Missouri), le 13 décembre 2018 (le « match ») (l'emplacement exact des places sera déterminé par le commanditaire du concours à sa seule et absolue discrétion);

(iii) une (1) nuit en hébergement standard dans un hôtel choisi par le commanditaire du concours pour le gagnant du grand prix et son invité en occupation double;

(iv) 200 $ CAN en argent de poche (pour le gagnant du grand prix seulement);

(v) deux (2) laissez-passer donnant accès au terrain le jour du match; et

(vi) une (1) rencontre avec Laurent Duvernay-Tardif qui sera organisée à la discrétion du commanditaire du concours.

La valeur au détail approximative (« VDA ») du grand prix est de 3 000 $ CAN.

Le gagnant du grand prix et son invité doivent être en mesure de voyager du [12 décembre 2018] au [14 décembre 2018].le gagnant du grand prix et/ou son invité sont incapables de voyager aux dates et aux heures désignées par le commanditaire, le grand prix sera perdu et pourrait être attribué à un autre gagnant. Le gagnant du grand prix et son invité seront responsables du transport terrestre (y compris celui vers et au retour de l'aéroport d'origine et de l'aéroport de destination à l'hôtel), de l'assurance voyage et médicale, des documents de voyage, des frais d'améliorations aéroportuaires, des taxes, des pourboires, des appels téléphoniques, des frais chargés à la chambre et de toute autre dépense non explicitement incluse dans le grand prix. L'invité doit avoir atteint l'âge de la majorité au moment du voyage et doit se conformer aux règlements du concours et signer et renvoyer la renonciation (décrit ci-dessous).

Sélection du gagnant du grand prix

Un gagnant potentiel du grand prix sera sélectionné lors d'un tirage au sort qui aura lieu le 12 novembre 2018 vers 10 h HE, aux bureaux du commanditaire situés au 47, rue Colborne, unité 401, Toronto, Ontario, M5E 1P8, parmi toutes les participations admissibles reçues pendant la période d'inscription conformément à ces règlements officiels. Si la soumission sélectionnée ne respecte pas ces règlements officiels, une autre soumission peut être sélectionnée conformément à ces règlements officiels. Limite d'un (1) grand prix par personne. Les chances de gagner le grand prix dépendent du nombre d'inscriptions admissibles reçues pendant la période d'inscription.

Le gagnant du grand prix est responsable de toutes les taxes fédérales, provinciales et municipales, le cas échéant. Le grand prix doit être accepté tel qu'il est attribué, ne peut être ni remboursé ni transféré et ne peut être converti en argent comptant. Toutes les inscriptions sont sujettes à vérification. En cas de différend quant à l'identité d'un participant, celui-ci sera réputé être le titulaire autorisé du compte Facebook utilisé pour l'inscription. Le « titulaire autorisé du compte » est la personne affectée à un compte Facebook par Facebook. Le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, de substituer tout le grand prix ou une partie du grand prix à un ou plusieurs prix d'une valeur égale ou supérieure pour quelque raison que ce soit.

Le commanditaire tentera de contacter le gagnant potentiel par message direct ou par un autre moyen sur Facebook. Avant d'être déclaré gagnant du grand prix, le gagnant potentiel doit d'abord : (i) répondre correctement, sans aide, à une question réglementaire d'arithmétique; (ii) remplir, signer et renvoyer une déclaration de conformité à ces règlements officiels et une renonciation de responsabilité et de publicité (la « renonciation du concours »); et (iii) être en conformité avec ces règlements officiels. Si un gagnant potentiel ne peut pas être joint dans les 3 jours suivant la première tentative de contact du commanditaire, ne répond pas correctement à la question réglementaire d'arithmétique, ne signe pas et ne renvoie pas les renonciations du concours requises dans le délai spécifié dans ces renonciations et/ou n'est pas en conformité avec ces règlements officiels, il sera disqualifié et perdra le grand prix.

Si un gagnant potentiel est disqualifié ou non éligible, le grand prix ne lui sera pas attribué, le grand prix ne pourra pas être attribué et le commanditaire sera entièrement et complètement libéré et dégagé de tout engagement ou toute responsabilité à cet égard. En acceptant le grand prix, le gagnant du grand prix autorise le commanditaire à publier et diffuser son nom, sa ville et sa province de résidence, sa photo, sa ressemblance, ses commentaires et sa voix, dans le cadre de toute promotion ou publicité sans autre rémunération.

Renonciation

Le gagnant du grand prix et son invité seront tenus de signer un contrat et une renonciation juridiques (« renonciation du prix ») confirmant que le gagnant du grand prix et son invité : (i) acceptent le grand prix tel qu'il est offert; (ii) dégagent chacun des commanditaires et leurs sociétés mères, filiales, sociétés affiliées et/ou sociétés liées respectives, ainsi que chacun de leurs employés, gestionnaires, dirigeants, fournisseurs, agents, commanditaires, administrateurs, détenteurs de permis, représentants, agences de publicité, d'achat médiatique et de promotion (collectivement, les « renonciataires ») de toute responsabilité pour toute perte ou dépense et tout préjudice, dommage ou coût résultant de la participation au concours, de la participation à une activité liée au concours ou de l'acceptation, de l'utilisation ou de l'utilisation abusive du grand prix ou d'une partie de celui-ci, y compris, sans toutefois s'y limiter, les coûts, blessures, pertes liées aux blessures personnelles, décès, dommages à, perte ou destruction de biens, droits à la publicité ou à la vie privée, diffamation ou représentation sous un faux jour, ou de toute réclamation de tiers en résultant; et (iii) octroient aux commanditaires le droit illimité, à leur discrétion collective ou individuelle, de produire, reproduire, publier, diffuser, communiquer par télécommunication, exposer, distribuer, adapter et autrement utiliser ou réutiliser les noms du gagnant et de l'invité, leurs photographie, ressemblance, voix et biographie, dans tous les médias actuellement connus ou qui seront créés dans l'avenir, en relation avec le concours, sa promotion et son exploitation. Les renonciations de prix signées doivent être retournées dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date indiquée sur l'avis, sinon le participant sélectionné sera disqualifié et le grand prix sera perdu.

Remise du grand prix

Toutes les modalités de voyage doivent être réglées par l'intermédiaire du commanditaire et sont à la seule discrétion du commanditaire. Une fois les billets émis, le nom du voyageur ne peut plus être changé. Le gagnant du grand prix et son invité sont seuls responsables de l'obtention des documents de voyage requis. Le droit au grand prix sera annulé si, selon le cas (a) pour quelque raison que ce soit, les documents de voyage ne peuvent être obtenus dans les délais établis par le commanditaire du concours; (b) le gagnant du grand prix ne peut pas ou ne veut pas voyager pendant la période spécifiée; (c) le gagnant du grand prix n'a pas le droit, au moment de sa sélection ou au moment du voyage, de se rendre à la destination du grand prix; ou (d) un problème d'immigration quelconque survient et empêche le gagnant du grand prix ou son invité de participer au voyage. Dans un tel cas, le gagnant du grand prix ou l'invité exclu de la destination sera tenu seul responsable de l'organisation et du paiement de tout transport de retour requis. À la seule discrétion du commanditaire, le grand prix perdu peut être attribué à un autre participant admissible.

Modalités générales: Le concours peut être retiré sans préavis. Les parties exonérées (telles que définies ci-dessous) ne sont pas responsables des inscriptions perdues, en retard, incomplètes, endommagées, inexactes, volées, retardées, mal acheminées ou non remises, des mentions « aime », des commentaires, des publications ou de la correspondance, des comptes Facebook incorrects, modifiés ou non fonctionnels; ou pour la perte, l'interruption ou la non-disponibilité de réseau, de serveur, de fournisseur d'accès Internet (FAI) ou de site Web, la disponibilité, l'accessibilité ou la mauvaise communication d'autres connexions, la défaillance d'ordinateur ou de satellite, les erreurs d'imprimante, les défaillances téléphoniques, de transmission par câble, de lignes ou techniques, les transmissions brouillées, retardées ou mal dirigées ou des erreurs informatiques de toute nature, qu'elles soient humaines, mécaniques, électroniques, typographiques, d'imprimantes ou de toute autre manière liées au concours, y compris, sans limitation, les erreurs pouvant survenir lors de l'administration du concours, du traitement des inscriptions, des mentions « aime », commentaires ou publications, ou dans tout matériel lié au concours. Les parties exonérées ne sont pas responsables des blessures ou des dommages aux ordinateurs ou imprimantes des participants ou de toute autre personne liés à ou résultant de la participation à ce concours ou du téléchargement de matériel à partir de tout site Web ou de l'utilisation de tout site Web. Une preuve de participation ne sera pas considérée comme une preuve de réception. Les personnes qui altèrent ou abusent de tout aspect du concours, tel que déterminé par le commanditaire, seront disqualifiées. Si une partie du concours était, de l'avis du commanditaire compromise par des bogues, virus, vers, intervention humaine non autorisée ou d'autres causes qui, de l'avis du commanditaire, altéraient ou compromettaient l'administration, la sécurité ou l'équité du concours ou la soumission de renseignements en rapport avec le concours, sous réserve de la juridiction de la Régie des alcools, des cours et des jeux, le commanditaire se réserve le droit, à sa seule discrétion, d'annuler, de suspendre, de modifier ou de mettre fin au concours et, à sa discrétion, de sélectionner les gagnants potentiels parmi toutes les inscriptions éligibles et non suspectes reçues avant que cette action ne soit prise. En participant, vous acceptez (i) d'être lié par ces règlements officiels et les décisions du commanditaire qui sont définitives et contraignantes, et (ii) de dégager de toute responsabilité le commanditaire, la Ligue nationale de football, ses clubs de football professionnel membres, NFL Enterprises LLC, NFL International Ltd., NFL Ventures, Inc., NFL Ventures, L.P., NFL International LLC, NFL Productions LLC et Facebook et chacune de leurs filiales, sociétés affiliées, détaillants et agences de publicité et de promotion, ainsi que tous leurs dirigeants, administrateurs, employés et agents (les « parties exonérées »), contre toute responsabilité, pour toute blessure ou perte ou tout dommage de toute nature, y compris le décès, à des personnes ou à des biens résultant en totalité ou en partie, directement ou indirectement, de la participation à ce concours ou de l'acceptation, de l'utilisation ou de l'utilisation abusive du grand prix ou de toute partie de celui-ci. Le concours est assujetti à toutes les lois fédérales, provinciales et municipales applicables. Tous les problèmes et toutes les questions concernant l'élaboration, la validité, l'interprétation et le caractère exécutoire de ces règlements officiels, ou les droits et obligations des participants et du commanditaire en rapport avec ce concours, seront régis par les lois applicables dans la province de l'Ontario. Dans le cas où les lois de l'autorité dans laquelle vous résidez exigent que les lois de cette autorité s'appliquent à ces règlements officiels, la loi applicable qui précède ne s'applique pas à vous. Commandité par NFL Properties LLC, 47, rue Colborne, unité 401, Toronto, Ontario, M5E 1P8. Ce concours n'est en aucun cas commandité, approuvé, administré par ou associé à Facebook; Facebook est entièrement dégagé de toute responsabilité par chaque participant à ce concours. Toute question, tout commentaire ou toute plainte concernant le concours doit être adressé au commanditaire et non à Facebook. Tout litige concernant le déroulement ou l'organisation de ce concours au Québec peut être soumis à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour décision. Tout litige quant à l'attribution d'un prix peut être soumis à la Régie uniquement dans le but d'aider les parties à parvenir à un règlement.

Les renseignements personnels fournis dans le cadre de ce concours seront utilisés et divulgués par le commanditaire, lorsque cela est nécessaire, aux fins de l'administration du concours et conformément à la politique de confidentialité du commanditaire qui est disponible à l'adresse http://www.nfl.com/help/privacy.