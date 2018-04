Top undrafted free agents following the 2018 NFL Draft

ARLINGTON, Texas -- There were 256 players selected in the 2018 NFL Draft who now have a place to call home. But for those who didn't hear their name called over the three days, it doesn't mean hope of making an NFL roster is lost. Here is my position-by-position list of the best priority free agents available (by rank). We'll keep it updated as the undrafted players sign with teams.

Quarterbacks

1. Chase Litton,Marshall

2. Kurt Benkert, Virginia

3. Nic Shimonek, Texas Tech

4. J.T. Barrett, Ohio State

5. Riley Ferguson, Memphis

6. Luis Perez, Texas A&M-Commerce

7. Nick Stevens, Colorado State

8. Matt Linehan, Idaho

9. Peter Pujals, Holy Cross

10. Kenny Hill, TCU

11. John O'Korn, Michigan

12. Brandon Silvers, Troy

13. Richard Lagew, Indiana

14. Chris Streveler, South Dakota

15. Jeremiah Briscoe, Sam Houston State

16. Tim Boyle, Eastern Kentucky

17. Kerron Johnson, Coastal Carolina

18. Kyle Allen, Houston

19. Chad Meredith, S.E. Missouri State

20. Christopher Board, North Dakota

21. Max Staver, Maine

Running backs

1. Josh Adams, Notre Dame

2. Martez Carter, Grambling

3. Darrell Williams, LSU

4. Akrum Wadley, Iowa

5. Roc Thomas, Jacksonville State

6. Jordan Wilkins, Ole Miss

7. Kamryn Pettway, Auburn

8. Phillip Lindsay, Colorado

9. Ryan Nall, Oregon State

10. Ralph Webb, Vanderbilt

11. Justin Crawford, West Virginia

12. Lavon Coleman, Washington

13. Jeffery Wilson, North Texas

14. Jarvion Franklin, Western Michigan

15. Chris Warren, Texas

16. Keith Ford, Texas A&M

17. Nick Wilson, Arizona

18. Kyle Hicks, TCU

19. Malik Williams, Louisville

20. Mike Boone, Cincinnati

21. Jordan Chunn, Troy

22. Jamal Morrow, Washington State

23. Demario Richard, Arizona State

24. Quinton Flowers, South Florida

25. Ty Isaac, Michigan

26. Gus Edwards, Rutgers

27. Terry Swanson, Toledo

28. Dalyn Dawkins, Colorado State

29. D'Ernest Johnson, South Florida

30. Ray Lawry, Old Dominion

31. Dontrell Hilliard, Tulane

32. Detrez Newsome, Western Carolina

33. Mark Thompson, Florida

35. Shaun Wilson, Duke

36. Anthony Philyaw, Howard

37. Gerald Holmes, Morgan State

38. Larry Rose, New Mexico State

39. Sherman Badie, Tulane

40. Luke McNitt, Nebraska (UPDATE: Signed with Atlanta)

Wide receivers

1. Allen Lazard, Iowa State

2. Simmie Cobbs, Indiana

3. Byron Pringle, Kansas State

4. Jeff Badet, Oklahoma

5. Jester Weah, Pittsburgh

6. Vyncint Smith, Limestone

7. Jake Wieneke, South Dakota State

8. Robert Foster, Alabama

9. Ted Redding, Bowling Green

10. Reggie Bonnafon, Louisville (UPDATE: Signed with Carolina)

11. Jaelon Acklin, Western Illinois

12. Korey Robertson, Southern Miss

13. Chris Lacy, Oklahoma State

14. Taj Williams, TCU

15. Josh Crockett, Central Oklahoma

16. Quadree Henderson,Pittsburgh

17. Jonah Trinnaman, BYU

18. Matt Vanderberg, Iowa

19. Steve Ishmael, Syracuse

20. J.T. Luper, Central Oklahoma

21. Keith Kirkwood, Temple

22. J.D. Diarse, TCU

23. Ka'Raun White, West Virginia

24. Caleb Scott, Vanderbilt

25. Trent Sheffield, Vanderbilt

26. Bryce Bobo, Colorado

27. Tre Bonner, Houston

28. Saeed Blacknail, Penn State

29. Elijah Marks, Northern Arizona

30. Davon Grayson, East Carolina

31. Devante Kincade, Grambling

32. Deontay Burnett, USC

33. Steven Mitchell, USC

34. Cam Phillips, Virginia Tech

35. Damoun Patterson, Youngstown State

36. Frank Stephens, Air Force

37. Dijon Paschal, Arkansas State

38. Matt Sewall, Bryant

39. Gary McKnight Jr., Northeastern (Okla.) State

40. Shay Fields, Colorado

41. Devin Ross, Colorado

42. Brandon Powell, Florida

44. Garrett Johnson, Kentucky

45. Charles Walker, Kentucky

46. Jalen Tolliver, Louisiana-Monroe

47. Devin Scott, Louisiana-Lafayette

48. Earl Malik, Missouri State

49. Jordan Gandy, Murray State

50. De'Mornay Pierson-El, Nebraska

51. Trent Bostic, Charlotte

52. Elijah Marks, Northern Arizona

53. Elijaah Goins, Ohio State

54. Andrew Bridgeforth, Slippery Rock

55. Quinton Lane, South Alabama

56. Cameron Batson, Texas Tech

57. DeVonte Boyd, UNLV

Tight ends

1. Marcus Baugh, Ohio State

2. Ethan Wolfe, Tennessee

3. David Wells, San Diego State

4. Andrew Vollert, Weber State

5. Deon Yelder, Western Kentucky

6. Matt Flanagan, Pittsburgh

7. Blake Mack, Arkansas State

8. Shane Wimann, Northern Illinois

9. Nick Keizer, Grand Valley State

10. Cam Serigne, Wake Forest

11. Junior Pomee, West Texas A&M

12. Ryan Smith, Miami (Ohio)

13. Damon Gibson, Minnesota-Moorhead

14. Jason Reese, Missouri

15. DeAndre Goolsby, Florida

16. Jeb Blazevich, Georgia

17. Tyler Hoppes, Nebraska (UPDATE: Signed with Minnesota)

18. Andrew Caskin, William & Mary

19. Nathan Marcus, Vanderbilt

20. Greg Hart, Kentucky

21. David Ajamu, Washington

22. Derrick Hayward, Maryland

23. Ben Johnson, Kansas

24. Garrett Hudson, Richmond

25. Cole Hunt, TCU

26. Jordan Franks, Central Florida

27. Dillon Salva, Merrimack

28. Jonathan Wolf, Minnesota-Mankato

29. Trey Scott, North Carolina A&T

30. Cole Cook, N.C. State

31. Connor Wentz, North Dakota State

32. Garrett Dickerson, Northwestern

33. Julian Allen, Southern Miss

34. Brett Thompson, Tennessee-Martin

35. Austin Ramesh, Wisconsin

Offensive linemen

1. Zach Crabtree, Oklahoma State

2. Toby Weathersby, LSU

3. Sean Welsh, Iowa

4. Nick Gates, Nebraska

5. Tony Adams, N.C. State

6. Taylor Hearn, Clemson

7. Jaryd Jones-Smith, Pittsburgh

8. Dejon Allen, Hawaii

9. Desmond Harrison, West Georgia

10. Brett Toth, Army

11. Skyler Phillips, Idaho State

12. Evan Brown, SMU

13. Gerhard De Beer, Arizona

14. Jacob Alsadek, Arizona

15. Austin Golson, Auburn

16. K.J. Malone, LSU

17. Jake Campos, Iowa State

18. Aaron Stinnie, James Madison

19. Jamar McGloster, Syracuse

20. Darius James, Auburn

21. Matt Gano, Wesley

22. K.C. McDermott, Miami

23. Brad Lundblade, Oklahoma State

24. David Bright, Stanford

25. Brett Kendrick, Tennessee

26. Sales Uhatafe, Utah

27. Nate Wozniak, Minnesota

28. Beau Nunn, Appalachian State

29. Mo Porter, Baylor

30. Aaron Evans, Central Florida

31. Austin Fleer, Colorado-Mesa

32. Zack Goloitch, Colorado State

33. Albert Havili, Eastern Washington

34. Christian Dilavro, Illinois

35. Isaac Boettger, Iowa

36. David Reese, Montana

37. Bradford Lundblade, Oklahoma State

38. Jake Pisarcik, Oregon

39. Bryce Johnson, State John's (Minn.)

40. Ian Park, Slippery Rock

41. Nico Falah, USC

42. Justin Evans, South Carolina State

43. Cole Boozer, Temple

44. Tristan Nickelson, Texas

45. Patrick Morris, TCU

46. Matt Pryor, TCU

47. Elijah Nkansah, Toledo

Defensive linemen

1. Hercules Mata'afa, Washington State

2. Marcell Frazier, Missouri

3. Poona Ford, Texas

4. Trenton Thompson, Georgia

5. Sharif Finch, Temple

6. Christian LaCouture, LSU

7. Ja'Von Rolland-Jones, Arkansas State

8. Joe Ostman, Central Michigan

9. Darius Jackson, Jacksonville State (Ala.)

10. Trent Harris, Miami

11. Matt Dickerson, UCLA

12. Jamiyus Pittman, Central Florida

13. Tracy Sprinkle, Ohio State

14. Greg Gilmore, LSU (UPDATE: Signed with Pittsburgh)

15. Curtis Cothran, Pen State

16. Henry Mondeaux, Oregon

17. Mike Ramsay, Duke

18. Zaycoven Henderson, Texas A&M

19. Tyler Lancaster, Northwestern

20. Jamar King, Alabama

21. Parker Cothran, Penn State

22. John Atkins, Georgia

23. Du'Vonta Lampkin, Oklahoma

24. Taylor Stallworth, South Carolina

25. Kevin Soulek, South Dakota State

26. Nifae Lealad, Vanderbilt

27. Eric Boggs, Appalachian State

28. Ben Sorensen, Cal-Sacramento

29. Malik Forrester, Fresno State

30. Dalton Keene, Illinois State

31. Drew Bailey, Louisville

32. Frank Herron, LSU

33. Cavon Walker, Maryland

34. Patrick Choudia, Nevada

35. Ebo Ogundeko, Tennessee State

36. Jesse Brubaker, Tulsa

37. Daniel Ekuale, Washington State

Linebackers

1. Skai Moore, South Carolina

2. Mike McCray, Michigan

3. Frank Ginda, San Jose State

4. Matthew Thomas, Florida State

5. Frankie Lulu, Washington State

6. Manase Mungalu, Oregon State

7. Chris Worley, Ohio State

8. Garret Dooley, Wisconsin

10. Davin Bellamy, Georgia

11. Jason Cabinda, Penn State

12. Slone Teuhema, Southeast Louisiana

13. Jeff Holland, Auburn

14. Nick DeLuca, North Dakota State

15. Nyles Morgan, Notre Dame

16. Andrew Motuapuaka, Virginia Tech

17. Auggie Sanchez, South Florida

18. Joe Lanning, Iowa State

19. Tre Williams, Auburn

20. Jacob Pugh, Florida State

21. Brian Womac, Rice

22. James Hearns, Louisville

23. Bo Bower, Iowa

24. Ben Niemann, Iowa

25. Darius Jackson, Jacksonville State

26. Corey Thompson, LSU

27. Derek McCartney, Colorado

28. Tegray Scales, Indiana

29. Cortney Love, Kentucky

30. DeMarquis Gates, Ole Miss

31. Cayson Collins, North Carolina

32. Emmanuel Ellerbee, Rice

33. William Ossai, San Jose State

34. Naashon Hughes, Texas

35. Junior Joseph, Connecticut (UPDATE: Signed with Cincinnati)

Defensive backs

1. Holton Hill, Texas

2. Quenton Meeks, Stanford

3. J.C. Jackson, Maryland

4. Quin Blanding, Virginia

5. Tony Brown, Alabama

6. Grant Haley, Penn State

7. Tarvarus McFadden, Florida State

8. Rashard Fant, Indiana

9. Levi Wallace, Alabama

10. Kevin Toliver, LSU

11. Kameron Kelly, San Diego State

12. Arrion Springs, Oregon

13. Michael Joseph, Dubuque

14. Godwin Igwebuike, Northwestern

15. Joshua Kalu, Nebraska

16. Trayvon Henderson, Hawaii

17. Andre Chachere, San Jose State

18. Troy Matthews, Auburn

19. Damon Webb, Ohio State

20. Linden Stephens, Cincinnati

21. Chandon Sullivan, Georgia State

22. Charvarius Ward, Middle Tennessee State

23. Trey Marshall, Florida State

24. Dee Delaney, Miami

25. Afolabi Laguda, Colorado

26. Darious Williams, UAB

27. Heath Harding, Miami (Ohio)

28. Jordan Thomas, Oklahoma

29. Jalen Davis, Utah State

30. Stephen Roberts, Auburn

31. A.J. Howard, Appalachian State

32. Marcus Edmond, Clemson

33. Joseph Putu, Florida

34. Bryce Canady, Florida International

35. Dominick Sanders, Georgia

36. B.J. Clay, Georgia State

37. Montrel Meander, Grambling

38. Reginald Hall, Jacksonville State

39. Raven Greene, James Madison

40. Nick Holley, Kent State

41. Jason Matovu, Maine

42. Christian Slaughter, Memphis

43. Anthony Sherrils, Missouri

44. A.J. Moore, Ole Miss

45. J.T. Gray, Mississippi State

46. Mike Basile, Monmouth

47. Bryson McCabe, Montana State

48. Travis Wilson, Nevada

49. Kishawn McClain, North Texas

50. Elijah Campbell, Northern Iowa

51. Steven Parker, Oklahoma

52. Brandon Arnold, Oregon State

53. D.J. Olmstead, Washburn

54. Juante Baldwin, Pittsburgh (Kansas) State

55. Jamarcus King, South Carolina

56. Mike Ford, S.E. Missouri State

57. Jomez Applewhite, Southern Miss

58. Tre Herndon, Vanderbilt

59. Trey Johnson, Villanova

60. Ezekiel Turner, Washington

61. Astantay Brown, Western Michigan

62. Rico Gafford, Wyoming

Place-kickers

1. Daniel Pineiro, Florida

2. Aaron Medley, Tennessee

3. Michael Badgley, Miami

4. Cole Murphy, Syracuse

5. Matthew McCrane, Kansas State

6. Mike Weaver, Wake Forest

7. Daniel Martinez, Wayland Baptist

8. Griffin Oakes, Indiana

9. Drew Brown, Nebraska

10. Jonathan Barnes, Louisiana Tech

11. Kaare Vedvik, Marshall

Punters

1. Joe Zema, Incarnate Word

2. Ryan Winslow, Pittsburgh

3. Shane Tripuka, Texas A&M

4. Joe Davidson, Bowling Green

5. Cameron Nizialek, Georgia

6. Trevor Daniel, Tennessee

7. Keith Wrzuszczak, Eastern Kentucky

8. Alan Luna, UTEP

Long-snappers

1. Tanner Crew, Oregon

2. Mitchell Fraboni, Arizona State

