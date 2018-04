Editor's note: Click through the tabs above to see each round of Chad Reuter's seven-round mock draft.

Round 6

PICK 175 Arrion Springs - CB, Oregon

PICK 176 Troy Apke - S, Penn State

PICK 177 Kylie Fitts - Edge, Utah

PICK 178 Mike White - QB, Western Kentucky

PICK 179 Matt Gono - OG, Wesley

PICK 180 Avonte Maddox - CB, Pittsburgh

PICK 181 Jaryd Jones-Smith - OT, Pittsburgh

PICK 182 Parry Nickerson - CB, Tulane

PICK 183 Justin Lawler - LB, SMU

PICK 184 Sam Jones - OG, Arizona State

PICK 185 Cedrick Wilson - WR, Boise State

PICK 186 Chandon Sullivan - CB, Georgia State

PICK 187 Ryan Izzo - TE, Florida State

PICK 188 Deon Yelder - TE, Western Kentucky

PICK 189 Skyler Phillips - OG, Idaho State

PICK 190 Mike Love - DE, South Florida

PICK 191 Tegray Scales - LB, Indiana

PICK 192 Durham Smythe - TE, Notre Dame

PICK 193 Darius Phillips - CB, Western Michigan

PICK 194 Tony Adams - C, N.C. State

PICK 195 Nick Nelson - CB, Wisconsin

PICK 196 Jordan Akins - TE, UCF

PICK 197 Micah Kiser - LB, Virginia

PICK 198 Duke Ejiofor - DE, Wake Forest

PICK 199 Foley Fatukasi - DT, Connecticut

PICK 200 Tyler Conklin - TE, Central Michigan

PICK 201 Damon Webb - S, Ohio State

PICK 202 Brett Toth - OT, Army

PICK 203 Will Richardson - OT, N.C. State

PICK 204 Justin Jackson - S, Northwestern

PICK 205 Justin Jones - DT, N.C. State

PICK 206 Mason Cole - C, Michigan

PICK 207 Ethan Wolf - TE, Tennessee

PICK 208 Braxton Berrios - WR, Miami

PICK 209 Trayvon Henderson - S, Hawaii

PICK 210 Tracy Walker - S, Louisiana-Lafayette

PICK 211 Andre Chachere - CB, San Jose State

PICK 212 R.J. McIntosh - DT, Miami

PICK 213 Chase Litton - QB, Marshall

PICK 214 Steven Dunbar - WR, Houston

PICK 215 Amari Coleman - CB, Central Michigan

PICK 216 A.J. Howard - S, Appalachian State

PICK 217 JK Scott - P, Alabama

PICK 218 Natrell Jamerson - S, Wisconsin

