Round 7

PICK 219 Austin Ramesh - FB, Wisconsin

PICK 220 Dejon Allen - OG, Hawaii

PICK 221 Montrel Meander - CB, Grambling State

PICK 222 Salesi Uhatafe - OG, Utah

PICK 223 Nick DeLuca - LB, North Dakota State

PICK 224 Godwin Igwebuike - S, Northwestern

PICK 225 Marquis Haynes - LB, Mississippi

PICK 226 Kentavius Street - DE, N.C. State

PICK 227 Allen Lazard - WR, Iowa State

PICK 228 Jaleel Scott - WR, New Mexico State

PICK 229 David Steinmetz - OT, Purdue

PICK 230 Mike Basile - S, Monmouth

PICK 231 Kameron Kelly - S, San Diego State

PICK 232 Nicholas Falah - C, USC

PICK 233 Jordan Lasley - WR, UCLA

PICK 234 Darious Williams - CB, UAB

PICK 235 Akrum Wadley - RB, Iowa

PICK 236 Foyesade Oluokun - LB, Yale

PICK 237 Nic Shimonek - QB, Texas Tech

PICK 238 Deontay Burnett - WR, USC

PICK 239 Tim Boyle - QB, Eastern Kentucky

PICK 240 Abdullah Anderson - DT, Bucknell

PICK 241 Azeem Victor - LB, Washington

PICK 242 Toby Weathersby - OT, LSU

PICK 243 Nick Bawden - FB, San Diego State

PICK 244 Tanner Lee - QB, Nebraska

PICK 245 Linden Stephens - CB, Cincinnati

PICK 246 Curtis Cothran - DT, Penn State

PICK 247 Dee Liner - DT, Arkansas State

PICK 248 Eddy Pineiro - K, Florida

PICK 249 Jermaine Carter - LB, Maryland

PICK 250 Javon Wims - WR, Georgia

PICK 251 Nick Keizer - TE, Grand Valley State

PICK 252 Jordan Mailata - OT, Sydney (rugby player)

PICK 253 John Atkins - DT, Georgia

PICK 254 Mike Boone - RB, Cincinnati

PICK 255 Ryan Green - RB, Florida State

PICK 256 Vyncint Smith - WR, Limestone

