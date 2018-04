Mike Mayock's 2018 NFL Draft position rankings 3.0

Mike Mayock unveils the third and final of his position-by-position rankings for the 2018 NFL Draft.

Quarterback

1. Sam Darnold, USC

2. Josh Allen, Wyoming

3. Josh Rosen, UCLA

4. Baker Mayfield, Oklahoma

5. Lamar Jackson, Louisville

Fall: Mason Rudolph, Oklahoma State (T-5)

Running back

1. Saquon Barkley, Penn State

2. Sony Michel, Georgia

3. Derrius Guice, LSU

4. Nick Chubb, Georgia

T-5. Ronald Jones II, USC

T-5. Rashaad Penny, San Diego State

Rise: Michel (3), Chubb (T-5)

Fall: Guice (2), Jones (4)

Wide receiver

1. DJ Moore, Maryland

2. Calvin Ridley, Alabama

3. Courtland Sutton, SMU

4. Christian Kirk, Texas A&M

T-5. James Washington, Oklahoma State

T-5. Anthony Miller, Memphis

Rise: Moore (2), Sutton (4), Washington (NR)

Fall: Ridley (1), Kirk (3), Sutton (3), DJ Chark, LSU (T-5)

Tight end

1. Hayden Hurst, South Carolina

2. Mike Gesicki, Penn State

3. Dallas Goedert, South Dakota State

4. Mark Andrews, Oklahoma

5. Chris Herndon, Miami

Rise: Gesicki (3), Herndon (NR)

Fall: Goedert (2), Will Dissly, Washington (5)

Tackle

1. Mike McGlinchey, Notre Dame

2. Kolton Miller, UCLA

3. Connor Williams, Texas

4. Tyrell Crosby, Oregon

T-5. Orlando Brown, Oklahoma

T-5. Geron Christian, Louisville

Rise: Miller (3), Christian (NR)

Fall: Williams (2), Martinas Rankin, Mississippi State (T-5)

Interior OL

1. Quenton Nelson, Notre Dame

2. James Daniels, Iowa

3. Billy Price, Ohio State

4. Will Hernandez, UTEP

T-5. Isaiah Wynn, Georgia

T-5. Frank Ragnow, Arkansas

T-5. Austin Corbett, Nevada

Rise: Daniels (3), Price (T-5), Corbett (NR)

Fall: Wynn (2)

Interior DL

1. Vita Vea, Washington

2. Da'Ron Payne, Alabama

3. Taven Bryan, Florida

4. Nathan Shepherd, Fort Hays State

T-5. Harrison Phillips, Stanford

T-5. Derrick Nnadi, Florida State

Rise: Shepherd (NR), Nnadi (NR)

Fall: Maurice Hurst, Michigan (4)

Edge rusher

1. Bradley Chubb, N.C. State

2. Marcus Davenport, UTSA

3. Harold Landry, Boston College

4. Lorenzo Carter, Georgia

5. Rasheem Green, USC

Rise: Green (NR)

Fall: Arden Key, LSU (T-5), Sam Hubbard, Ohio State (T-5)

Linebacker

1. Roquan Smith, Georgia

2. Tremaine Edmunds, Virginia Tech

3. Rashaan Evans, Alabama

4. Leighton Vander Esch, Boise State

5. Uchenna Nwosu, USC

Rise: Smith (2), Evans (4)

Fall: Edmunds (1), Vander Esch (3)

Cornerback

1. Denzel Ward, Ohio State

2. Jaire Alexander, Louisville

3. Mike Hughes, UCF

4. Isaiah Oliver, Colorado

T-5. Donte Jackson, LSU

T-5. Josh Jackson, Iowa

Rise: Hughes (4), Oliver (5), Donte Jackson (NR)

Fall: Josh Jackson (3)

Safety

1. Minkah Fitzpatrick, Alabama

2. Derwin James, Florida State

3. Ronnie Harrison, Alabama

4. Justin Reid, Stanford

5. Jessie Bates III, Wake Forest

Rise: Reid (5)

Fall: Bates (4)

