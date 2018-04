2018 NFL five-round mock draft: Round 4

Editor's note: Click through the tabs above to see each round of Chad Reuter's five-round mock draft.

Round 4

101. Packers: Jack Cichy, LB, Wisconsin

102. Patriots: DaeSean Hamilton, WR, Patriots (pick acquired in projected trade with Bucs)

103. Texans: Jamarco Jones, OT, Ohio State

104. Colts: Ogbonnia Okoronkwo, LB, Oklahoma

105. Bears: Deon Cain, WR, Clemson

106: Broncos: Chad Thomas, DE, Miami

107. Jets: Bilal Nichols, DT, Delaware

108. Giants: Michael Dickson, P, Texas

109. Redskins: Josh Adams, RB, Notre Dame

110. Raiders: Hercules Mata'afa, DE, Washington State

111. Rams: Dante Pettis, WR, Washington

112. Bengals: Nick Nelson, CB, Wisconsin

113. Broncos: Byron Pringle, WR, Kansas State

114. Jaguars: Royce Freeman, RB, Oregon (pick acquired in projected trade with Browns)

115. Bears: Kemoko Turay, EDGE, Rutgers

116. Cowboys: Nyheim Hines, RB, N.C. State

117. Lions: Anthony Averett, CB, Alabama

118. Ravens: Justin Watson, WR, Pennsylvania

119. Chargers: Chukwuma Okorafor, OT, Western Michigan

120. Seahawks: DeShon Elliott, S, Texas

121. Bills: Jerome Baker, LB, Ohio State

122. Chiefs: Rashaan Gaulden, CB, Tennessee

123. Dolphins: Mark Walton, RB, Miami

124. Chiefs: Jordan Akins, TE, Central Florida

125. Titans: Jaylen Samuels, TE, N.C. State

126. Falcons: Tyler Conklin, TE, Central Michigan

127. Saints: Dorian O'Daniel, LB, Clemson

128. 49ers: M.J. Stewart, CB, North Carolina

129: Jaguars: Micah Kiser, LB, Virginia

130. Eagles: Antonio Callaway, WR, Florida

131. Dolphins: Deadrin Senat, DT, South Florida

132. Eagles: Bo Scarbrough, RB, Alabama

133. Packers: Wyatt Teller, OG, Virginia Tech

134. Cardinals: Davontae Harris, CB, Illinois State

135. Rams: Sam Jones, OG, Arizona State

136. Rams: Joe Ostman, LB, Central Michigan

137. Cowboys: Andrew Brown, DT, Virginia

Follow Chad Reuter on Twitter @chad_reuter.