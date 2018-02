2018 NFL free agents by position

NOTE: These lists are not intended to be complete, but they include all key free agents in the league.

Quarterbacks

Sam Bradford

Drew Brees

Teddy Bridgewater

Kirk Cousins

Jay Cutler

Blaine Gabbert

Case Keenum

AJ McCarron

Josh McCown

Running Backs

Le'Veon Bell

LeGarrette Blount

Alfred Blue

Rex Burkhead

Jamaal Charles

Isaiah Crowell

Orleans Darkwa

Andre Ellington

Frank Gore

Jeremy Hill

Carlos Hyde

Dion Lewis

Jerick McKinnon

Doug Martin

Alfred Morris

Charles Sims

Darren Sproles

Shane Vereen

Terrance West

Damien Williams

Wide Receivers

Jaron Brown

John Brown

Brice Butler

Eric Decker

Bruce Ellington

Michael Floyd

Taylor Gabriel

Jarvis Landry

Cody Latimer

Marqise Lee

Jordan Matthews

Donte Moncrief

Terrelle Pryor

Brian Quick

Paul Richardson

Allen Robinson

Mike Wallace

Sammy Watkins

Albert Wilson

Kendall Wright

Tight Ends

Trey Burton

Ed Dickson

Tyler Eifert

Antonio Gates

Jimmy Graham

Virgil Green

Niles Paul

Austin Seferian-Jenkins

Benjamin Watson

Luke Willson

Tackles

Chris Clark

Cameron Fleming

Breno Giacomini

Garry Gilliam

Seantrel Henderson

Chris Hubbard

James Hurst

Austin Pasztor

Justin Pugh

Greg Robinson

Michael Schofield

Andre Smith

Nate Solder

Donald Stephenson

LaAdrian Waddle

Guards/Centers

Alex Boone

D.J. Fluker

Zach Fulton

Brandon Fusco

Ryan Jensen

Luke Joeckel

Senio Kelemete

Josh Kline

Spencer Long

Jack Mewhort

Andrew Norwell

Weston Richburg

Matt Slauson

John Sullivan

Travis Swanson

Defensive Linemen

Beau Allen

Chris Baker

Jay Bromley

Dominique Easley

Justin Ellis

Nick Fairley

Tom Johnson

DaQuan Jones

Bennie Logan

Star Lotulelei

Haloti Ngata

Mike Pennel

Dontari Poe

Sheldon Richardson

Ahtyba Rubin

Frostee Rucker

Shamar Stephen

Brent Urban

Tyrunn Walker

Kyle Williams

Edge Defenders

Ezekiel Ansah

Jeremiah Attaochu

Denico Autry

Connor Barwin

David Bass

Tank Carradine

Adrian Clayborn

Kony Ealy

Junior Galette

William Hayes

Lamarr Houston

Charles Johnson

Devon Kennard

Demarcus Lawrence

Aaron Lynch

Kareem Martin

Pernell McPhee

Barkevious Mingo

Trent Murphy

Alex Okafor

Julius Peppers

Courtney Upshaw

4-3 Off-Ball Linebackers

Nigel Bradham

Jonathan Casillas

Ramon Humber

Kemal Ishmael

Jelani Jenkins

Emmanuel Lamur

Kevin Pierre-Louis

LaRoy Reynolds

Tahir Whitehead

Paul Worrilow

Inside Linebackers

Jon Bostic

NaVorro Bowman

Preston Brown

Zach Brown

Demario Davis

Todd Davis

Anthony Hitchens

Christian Jones

Paul Posluszny

Avery Williamson

Cornerbacks

Prince Amukamara

Bashaud Breeland

Malcolm Butler

T.J. Carrie

Morris Claiborne

Ross Cockrell

Aaron Colvin

Vontae Davis

Kyle Fuller

E.J. Gaines

Brent Grimes

Trumaine Johnson

Nevin Lawson

Rashaan Melvin

Patrick Robinson

Safeties

Tre Boston

Tyvon Branch

Morgan Burnett

Kurt Coleman

Quintin Demps

Lamarcus Joyner

Bradley McDougald

Reggie Nelson

Eric Reid

Michael Thomas

Kenny Vaccaro

Tavon Wilson

Restricted Free Agents

Atlanta Falcons S Ricardo Allen

Denver Broncos LB Shaquil Barrett

New Orleans Saints CB Delvin Breaux

Chicago Bears CB Bryce Callahan

Dallas Cowboys DT David Irving

New York Giants C Brett Jones

Los Angeles Rams DE/OLB Matt Longacre

Chicago Bears WR Cameron Meredith

Denver Broncos C Matt Paradis

Tennessee Titans G Quinton Spain

Los Angeles Chargers WR Tyrell Williams