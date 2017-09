Roster cuts tracker: Teams trim to 53-player rosters

The NFL preseason is over. The season is less than a week away from kicking off -- and that means it's time to teams to trim their rosters.

Here's a team-by-team rundown of every player cut as NFL general managers trim their rosters to the mandatory 53-player limit by Saturday's 4 p.m. ET deadline. We will update this list as cuts are announced:

Arizona Cardinals

Atlanta Falcons

WR Bra'lon Cherry, WR Reginald Davis, OT Wil Freeman, OT Kevin Graf, DB Akeem King, DB Jordan Moore, DB Deron Washington

Baltimore Ravens

WR C.J. Board, TE Larry Donnell, RB Bobby Rainey, FB Lorenzo Taliaferro, WR Griff Whalen, C Jeremy Zuttah

Buffalo Bills

G Karim Barton, RB Cedric O'Neal, DB Bacarri Rambo, DB Jumal Rolle, WR Rashad Ross

Carolina Panthers

WR Fred Ross, DB Zack Sanchez

Chicago Bears

DT Kapron Lewis-Moore, LB Alex Scearce

Cincinnati Bengals

P Will Monday

Cleveland Browns

WR Mario Alford, WR Rasheed Bailey, LB B.J. Bello, WR Josh Boyce, DB Christian Bryant, DB Trey Caldwell, LB Ladell Fleming, CB Joe Haden, DB J.D. Harmon, DB Alvin Hill, TE Nate Iese, C Gabe Ikard, LB Cam Johnson, TE Taylor McNamara, WR Richard Mullaney, OL Kitt O'Brien, DL Karter Schult, DB Channing Stribling, DL Brandon Thompson, RB Brandon Wilds, WR James Wright

Dallas Cowboys

Denver Broncos

DE Jimmy Bean, OT Justin Murray, RB Stevan Ridley

Detroit Lions

RB Matt Asiata, OT Cyrus Kouandjio

Green Bay Packers

LS Derek Hart, WR Colby Pearson, RB William Stanback

Houston Texans

WR Devin Street

Indianapolis Colts

G Blake Muir, TE Steven Wroblewski

Jacksonville Jaguars

RB DuJuan Harris, S Jeron Johnson, DT Tueni Lupeamanu, DB Exra Robinson

Kansas City Chiefs

OL Jah Reid

Los Angeles Chargers

Los Angeles Rams

K Travis Coons

Miami Dolphins

Minnesota Vikings

New England Patriots

LB Christian Kuntz

New Orleans Saints

DE Jason Jones

New York Giants

DE Owa Odighizuwa, WR Darius Powe

New York Jets

Oakland Raiders

Philadelphia Eagles

DB Ron Brooks, WR Paul Turner, DB Mitchell White

Pittsburgh Steelers

DT Christian Brown, TE Phazahn Odom

San Francisco 49ers

Seattle Seahawks

Tampa Bay Buccaneers

DE George Johnson, LB Paul Magloire, RB Blake Sims

Tennessee Titans

Washington Redskins