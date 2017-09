Cuts tracker: NFL teams finalize 53-player rosters

The NFL preseason is over. The season is less than a week away from kicking off -- and that means it's time for teams to trim their rosters.

Here's a team-by-team rundown of every player cut as NFL general managers trim their rosters to the mandatory 53-player limit by Saturday's 4 p.m. ET deadline. TWe will update this list as cuts are announced:

Arizona Cardinals

RB Chris Johnson, LB Scooby Wright

Atlanta Falcons

QB Alek Torgersen, WR Anthony Dable, WR Josh Magee, WR Reggie Davis, WR Marvin Hall, WR Deante Burton, RB Jhurell Pressley, TE Joshua Perkins, FB Tyler Renew, C Travis Averill, C Larson Graham, C Cornelius Edison, OL D.J. Tialavea, OL Daniel Brunskill, DE A.J. Jefferson, DE Joe Vellano, DE J'Terius Jones, DE Chris Odom, DT Taniela Tupou, CB Jarnor Jones, S Marcelis Branch, DE Martin Ifedi, LB Josh Keyes, QB Matt Simms, TE Darion Griswold, WR Bra'lon Cherry, WR Reginald Davis, OT Wil Freeman, OT Kevin Graf, DB Akeem King, OL Andreas Knappe, LB Jack Lynn, WR Josh Magee, K Mike Meyer, DB Jordan Moore, RB Kelvin Taylor, DB Deron Washington

Baltimore Ravens

WR Quincy Adeboyejo, P Kenny Allen, LB Randy Allen, WR C.J. Board, G Jarell Broxton, TE Larry Donnell, DB Otha Foster, T Roubbens Joseph, QB Thaddeus Lewis, LB Boseko Lokombo, TE Ryan Malleck, WR Chris Matthews,RB Taquan Mizzell, C Derrick Nelson, FB Ricky Ortiz, LB Donald Payne, LS Taybor Pepper, CB Reggie Porter, G Jarrod Pughsley, RB Bobby Rainey, WR/RS Keenan Reynolds, G Maurquice Shakir, C Matt Skura, FB/RB Lorenzo Taliaferro, CB Trevin Wade, G/T De'Ondre Wesley, WR Griff Whalen, QB Josh Woodrum, G/C Jeremy Zuttah

Buffalo Bills

TE Rory Anderson, LB Carl Bradford, WR Jeremy Butler, S Shamiel Gary, OL Cameron Jefferson, RB Jordan Johnson, DT Marquavius Lewis, WR Dezmin Lewis, LB Jacob Lindsey, LB Abner Logan, S Adrian McDonald, OL Jordan Mudge, OL Michael Ola, S Joe Powell, OL Greg Pyke, WR Brandon Reilly, S B.T. Sanders, TE Wes Saxton, CB marcus Sayles, DE Ian Seau, WR Daikiel Shorts, WR Rod Streater, CB Bradley Sylve, DE Max Valles, OL Zach Voytek, QB Keith Wenning, DT Nigel Williams

Carolina Panthers

LB Ben Boulware, LB Zeek Bigger, OT Blaine Clausell, DE Bryan Cox, DT Eric Crume, WR Austin Duke, C Brian Folkerts, WR Mose Fraizer, WR Trevor Graham, QB Garrett Gilbert, WR Keyarris Garrett, CB Devonte Johnson, DT Toby Johnson, P Andy Lee, DT Gabriel Mass, DE Arthur Miley, DE Zach Moore, DE Efe Obada, S Damien Parms, CB Jeff Richards, WR Fred Ross, DB Zack Sanchez, RB Jalen Simmons, TE Scott Simonson, S Dezmen Southward, TE Eric Wallace, QB Joe Webb, DE Larry Webster, TE Bryce Williams, DT Connor Wujciak, OL David Yankey, FB Darrel Young

Chicago Bears

K Roberto Aguayo, WR Victor Cruz, DT Kapron Lewis-Moore, LB Alex Scearce

Cincinnati Bengals

OT Eric Winston

LB Bryson Albright, LB Brandon Bell, WR Chris Brown, DE Ryan Brown, DE Will Clarke, S Demetrious Cox, LB P.J. Dawson, DT David Dean, G J.J. Dielman, K Jake Elliott, DE Wallace Gilberry, DE Marcus Hardison, FB Darrin Laufasa, OT Landon Lechler, G Cameron Lee, CB Tony McRae, P Will Monday, OT Kent Perkins, WR Alonzo Russell, G Dustin Stanton, DT Josh Tupou, WR Kermit Whitfield, DT DeShawn Williams, HB Jarveon Williams, S Brandon Wilson

Cleveland Browns

WR Mario Alford, WR Rasheed Bailey, LB B.J. Bello, WR Josh Boyce, DB Christian Bryant, DB Trey Caldwell, DL Xavier Cooper, OL Anthony Fabiano, LB Ladell Fleming, OL John Greco, CB Joe Haden, WR Rannell Hall, DB J.D. Harmon, DB Alvin Hill, TE J.P. Holtz, TE Nate Iese, C Gabe Ikard, LB Cam Johnson, LB Deon King, WR Jordan Leslie, RB Terrence Magee, TE Taylor McNamara, WR Richard Mullaney, DB Najee Murray, OL Kitt O'Brien, LB Kenneth Olugbode, QB Brock Osweiler, WR Jordan Payton, K Cody Parkey, DL Karter Schult, DB Channing Stribling, DL Brandon Thompson, RB Brandon Wilds, WR James Wright

Dallas Cowboys

DE Richard Ash, DE Woody Baron, S Robert Blanton, RB Brandon Brown-Dukes, WR Brian Brown, C Ross Burbank, CB Dejaun Butler, DT Jordan Carrell, T Emmett Cleary, G Kadeem Edwards, LB Kennan Gilchrist, CB John Green, WR Karel Hamilton, RB Ronnie Hillman, P Sam Irwin-Hill, DT Joey Ivie, TE Blake Jarwin, WR Andy Jones, LB Joseph Jones, DE Lenny Jones, WR Lance Lenoir, DE Darnell Leslie, LB Lamar Louis, QB Luke McCown, TE M.J. McFarland, QB Kellen Moore, DE Lewis Neal, WR Uzoma Nwachukwu, CB Sammy Seamster, S Jameill Showers, G Dan Skipper, G Nate Theaker, CB Marquez White, LS Zach Wood

Denver Broncos

DE Jimmy Bean, OT Justin Murray, RB Stevan Ridley, S T.J. Ward

Detroit Lions

RB Matt Asiata, LB Thurston Armbrister, CB Adairius Barnes, OT Nick Becton, WR Jace Billingsley, G Connor Bozick, S Alex Carter, DT Ego Ferguson, WR Dontez Ford, DB Tramain Jacobs, QB Brad Kaaya, C Leo Koloamatangi, OT Cyrus Kouandjio, TE Khari Lee, DT Derrick Lott, DT Caushaud Lyons, S Rolan Milligan, DE Giorgio Newberry, T Storm Norton, DE Pat O'Connor, TE Scott Orndoff, WR Michael Rector, WR Dez Stewart, WR Noel Thomas, CB Josh Thornton, TE Robert Tonyan, TE Cole Wick, LB Antwione Williams

Green Bay Packers

LS Derek Hart, QB Taysom Hill, WR Colby Pearson, RB William Stanback

Houston Texans

WR Devin Street, LB Dayon Pratt, QB Brandon Weeden

Indianapolis Colts

LB Akeem Ayers, CB Dante Blackmon, DT Josh Boyd, WR Marvin Bracy, WR Fred Brown, T Fahn Cooper, LB Lavar Edwards, S Tyson Graham Jr., S Lee Hightower, WR Bug Howard, TE Henry Krieger-Coble, WR Justice Liggins, RB De���Mard Llorens, DT T.Y. McGill, G Blake Muir, WR JoJo Natson, DT David Parry, RB Troymaine Pope, G Adam Redmond, RB Daaryl Richardson, WR Brian Riley, ILB Darnell Sankey, WR Valdez Showers, OLB Garrett Sickels, LB Sean Spence, DE Jhaustin Thomas, T Arturo Uzdavinis, G Terran Vaughn, QB Phillip Walker, CB Corey White, S Andrew Williamson, TE Steven Wroblewski, T Andrew Wylie

Jacksonville Jaguars

RB Tim Cook, DE Hunter Dimick, CB Brian Dixon, TE Alex Ellis, WR Amba Etta-Tawo, LB Andrew Gachkar, OL Avery Gennesy, DE Malliciah Goodman, TE David Grinnage, RB DuJuan Harris, DB Tracy Howard, CB Stanley Jean-Baptiste, S Jeron Johnson, OL Nila Kasitati, DT Tueni Lupeamanu, DT Kevin Maurice, LB Josh McNary, DE Carroll Phillips, OL Chris Reed, DB Ezra Robinson, DE Jonathan Woodard

Kansas City Chiefs

DL Ricky Ali'ifua, CB De'Vante Bausby, TE Orson Charles, OL Joseph Cheek, WR Gehrig Dieter, TE Gavin Escobar, K Sam Ficken, CB Jacoby Glenn, CB Trevon Hartfield, T Donald Hawkins, T Josh James, WR Seantavius Jones, WR Tevin Jones, WR Marcus Kemp, G Damien Mama, LB Justin March-Lillard, S Leon McQuay, LB Earl Okine, OL Mike Pearson, RB Devine Redding, OL Jah Reid, LB Marcus Rush, CB Larry Scott, RB C.J. Spiller, QB Joel Stave, WR Tony Stevens, DT Maurice Swain, S Steve Terrell, DT Cam Thomas, G Andrew Tiller, WR Robert Wheelwright

Los Angeles Chargers

P Toby Baker, RB Kenjon Barner, QB Mike Bercovici, G Brett Boyko, WR Da'Ron Brown, NT Ryan Carrethers, QB Kellen Clemens, LB Kyle Coleman, TE Jeff Cumberland, CB Michael Davis, TE Mike Estes, CB Randall Evans, C/G Barrett Gouger, WR Jamaal Jones, K Josh Lambo, S Dwight Lowery, WR Mitchell Paige, WR Andre Patton, WR Cameron Posey, CB Trovon Reed, DT Caraun Reid, WR Artavis Scott, CB Brandon Stewart, CB Brad Watson, TE Matt Weiser, RB Andre Williams

Los Angeles Rams

DT Omarius Bryant, WR K.D. Cannon, OL Parker Collins, K Travis Coons, CB Carlos Davis, LB Kevin Davis, OL Michael Dunn, OL Jake Eldrenkamp, LB Josh Forrest, DB Tyquwan Glass, RB Aaron Green, TE Cory Harkey, DB Isaiah Johnson, DB Michael Jordan, OL Alex Kozan, OLB Willie Mays, LB Cassanova Mckinzy, WR Paul McRoberts, OLB Andy Mulumba, OL Pace Murphy, LB Folarin Orimolade, QB Dan Orlovsky, DB Aarion Penton, NT Mike Purcell, FB Sam Rogers, WR Shakeir Ryan, DT Casey Sayles, WR Brandon Shippen, WR Nelson Spruce, OLB Carlos Thompson, RB Lenard Tillery, OLB Davis Tull, G Cody Wichmann, TE Travis Wilson

Miami Dolphins

LS Winston Chapman, P Matt Darr, QB Brandon Doughty, TE Thomas Duarte, G Isame Faciane, QB David Fales, WR Trey Griffey, S A.J. Hendy, T Sean Hickey, CB Larry Hope, RB Storm Johnson, LB Deon Lacey, WR Rashad Lawrence, WR Malcolm Lewis, CB Jordan Lucas, DE Camerson Malveaux, DE Praise Martin-Oguike, WR Mitch Mathews, WR Drew Morgan, DT Lawrence Okoye, TE Chris Pantale, CB Lafayette Pitts, DE Joby Saint Fleur, RB De'Veon Smith, WR Damore'ea Stringfellow, LB Junior Sylvestre, DE Julius Warmsley, T Avery Young

Minnesota Vikings

G Willie Beavers, WR Moritz Bohringer, G Alex Boone, DT Dylan Bradley, CB Sam Brown, TE Kyle Carter, DT Chunky Clements, OL T.J. Clemmings, LB Noor Davis, T Reid Fragel, WR Isaac Fruechte, QB Taylor Heinicke, RB Bronson Hill, WR Cayleb Jones, G Zac Kerin, K Marshall Koehn, LB Elijah Lee, QB Mitch Leidner, DE Sam McCaskill, RB Terrell Newby, DE Ifeadi Odenigbo, CB Jabari Price, TE Josiah Price, CB Horace Richardson, CB Tre Roberson, LB Edmond Robinson, WR R.J. Shelton, T Austin Shepherd, CB Terrell Sinkfield, DT Will Sutton, P Taylor Symmank, G Freddie Tagaloa, S Jack Tocho, TE Nick Truesdell

New England Patriots

LB Christian Kuntz

New Orleans Saints

OT Khalif Barnes, TE Braedon Bowman, LB Audie Cole, DB Malik Foreman, WR De'Quan Hampton, DB Erik Harris, DE Jason Jones, DT Ashaad Mabry, LB Michael Mauti, DT Tony McDaniel, DB Elijah Mitchell, DB Damian Swann, OT Jerry Ugokwe, LB Jonathan Walton, DT Justin Zimmer

New York Giants

RB Khalid Abdullah, CB DaShaun Amos, OL Adam Bisnowaty, WR Marquis Bundy, LB Chris Casher, LB Steven Daniels, CB Donte Deayon, RB Shaun Draughn, WR Ed Eagan, WR C.J. Germany, DB Tay Glover-Wright, LB Curtis Grant, DB Daniel Gray, OL Jon Halapio, FB Jacob Huesman, QB Josh Johnson, OL Jarron Jones, WR Jerome Lane, G Richard Levy, LB Stansly Maponga, S Ryan Murphy, K Mike Nugent, DE Owa Odighizuwa, DB Eric Pinkins, WR Darius Powe, DL Bobby Richardson, S Trey Robinson, OL Matt Rotheram, WR Travis Rudolph, DB Tim Scott, WR Canaan Severin, LB Deontae Skinner, DL Devin Taylor, CB Nigel Tribune, TE Will Tye, DL Jordan Williams

New York Jets

RB Anthony Firkser, RB Romar Morris, RB Jahad Thomas, WR Frankie Hammond, WR Gabe Marks, WR Jalin Marshall, WR Lucky Whitehead, WR Kenbrell Thompkins, WR Dan Williams, TE Austin Seferian-Jenkins, OL Alex Balducci, OL Chris Bordelon, OL Ben Braden, OL Javarious Leamon, DL Patrick Gamble, DL Deon Simon, DL Lawrence Thomas, LB Frank Beltre, LB Connor Harris, DB Xavier Coleman, DB Robenson Therezie, DB Shamarko Thomas, ST Tanner Purdum, OL Jeff Adams, TE Brandon Barnes, DB Armagedon Draughn, DL Jeremy Faulk, WR Chris Harper, ST Ross Martin, LB Spencer Paysinger, LS Tanner Purdum, DB David Rivers, OL Craig Watts, WR Myles White

Oakland Raiders

Philadelphia Eagles

C/G Josh Andrews, DB Ron Brooks, TE Billy Brown, LB Don Cherry, DT Winston Craig, WR Rashard Davis, TE Anthony Denham, QB Dane Evans, LB Carlos Fields, LB Nathan Gerry, T Dillon Gordon, G Darrell Greene, CB Aaron Grymes, DT Justin Hamilton, T Taylor Hart, P Cameron Johnston, RB Byron Marshall, DE Jake Metz, C Aaron Neary, C Tyler Orlosky, T Victor Salako, CB C.J. Smith, LB Christian Tago, WR Bryce Treggs, WR Paul Turner, WR Greg Ward, DB Mitchell White, CB Jomal Wiltz, DT Gabe Wright, TE Adam Zaruba

Pittsburgh Steelers

WR Demarcus Ayers, DT Christian Brown, C Ruben Carter, OL Ethan Cooper, RB Knile Davis, CB Brandon Dixon, C Kyle Friend, LB Matt Galambos, LB Austin Gearing, S Malik Golden (waived/injured), CB Senquez Golson, S Jacob Hagen, WR Cobi Hamilton, LS Colin Holba, DE Lavon Hooks, QB Bart Houston, LB Farrington Huguenin, TE David Johnson, LB Steven Johnson, DE Francis Kallon, LB Keith Kelsey, DE Johnny Maxey, TE Jake McGee, OT Brian Mihalik, OL Keavon Milton, TE Phazahn Odom, CB Dashaun Phillips, DT Roy Philon, OT Jake Rodgers, CB JaCorey Shepherd, WR Justin Thomas, RB Fitzgerald Touissant, WR Marcus Tucker, S Terrish Webb and RB Trey Williams

San Francisco 49ers

QB Matt Barkley, C Tim Barnes, TE Blake Bell, RB Kapri Bibbs, LB Austin Calitro, WR DeAndre Carter, CB Will Davis, NT Quinton Dial, DL Leger Douzable, OL J.P. Flynn, OL Andrew Gardner, RB Tim Hightower, TE Cole Hikutini, CB Asa Jackson, WR Jeremy Kerley, OL Andrew Lauderdale, DL Sen'Derrick Marks, FB Tyler McCloskey, QB Nick Mullens, WR Louis Murphy, DL Noble Nwachukwu, WR Tim Patrick, OL Norman Price, K Nick Rose, LB Shayne Skov, WR DeAndre Smelter, S Vinnie Sunseri, OL Darrell Williams Jr.

Seattle Seahawks

RB Alex Collins, TE Stevie Donatell, WR David Moore, DT Ahtyba Rubin

Tampa Bay Buccaneers

DE Mehdi Abdesmad, OL Josh Allen, DE Sterling Bailey, DE Tarvaris Barnes, LB Richie Brown, LB Riley Bullough, CB Mariel Cooper, WR Donteea Dye, DE Hendrick Ekpe, RB Russell Hansbrough, CB Vernon Harris, G Jarvis Harrison, WR Shaq Hill, K Zach Hocker, WR Josh Huff, S Marqueston Huff, FB Austin Johnson, S Isaiah Johnson, T Korren Kirven, LB Jeff Knox, OL Mike Liedtke, T Marquis Lucas, WR Freddie Martino, RB Jeremy McNichols, CB Jonathan Moxey, LB Eric Nzeocha, DB Cody Riggs, G James Stone, WR Derel Walker, TE Tevin Westbrook, WR Bobo Wilson, LS Andrew DePaola, DE George Johnson, LB Paul Magloire, RB Blake Sims

Tennessee Titans

CB Manny Abad, TE Jace Amaro, DE Angelo Blackson, NT DeAngelo Brown, TE Jerome Cunningham, QB Tyler Ferguson, CB Demontre Hurst, WR Darius Jennings, S Denzel Johnson, WR Jonathan Krause, WR KeVonn Mabon, T Tyler Marz, G Josue Matias, WR Tre McBride, T Steven Moore, RB Khalfani Muhammad, WR Giovanni Pascascio, T Jonah Pirsig, RB Brandon Radcliff, DE Cameron Robbins, T Brad Seaton, TE Tim Semisch, G Jake Simonich, CB Darrius Sims, CB D'Joun Smith, C Mark Spelman, LB Justin Staples, WR Eric Weems, NT Antwaun Woods

Washington Redskins

S Will Blackmon, DL A.J. Francis, DL Brandon Banks, TE E.J. Bibbs, C Lucas Crowley, WR Robert Davis, TE Manasseh Garner, WR Maurice Harris, WR Matt Hazel, RB Kenny Hilliard, CB Tevin Homer, WR Levern Jacobs, RB Matt Jones, G Kyle Kalis, T John Kling, G Arie Kouandjio, LB Nico Marley, DL Joey Mbu, CB Jeremiah McKinnon, OL Kendall Pace, T Vinston Painter, WR Zach Pascal, C Ronald Patrick, DL Ondre Pipkins, WR James Quick, LB Pete Robertson, S Fish Smithson, WR Jamari Staples, QB Nate Sudfeld, LB Ron Thompson Jr., LB Lynden Trail, LB Zach Vigil, G Isaiah Williams