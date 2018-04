Mike Mayock's 2017 NFL Draft top 100 prospect rankings

Mike Mayock unveils his top 100 prospect rankings for the 2017 NFL Draft.

1. Myles Garrett, DE, Texas A&M

2. Jonathan Allen, DE, Alabama

3. Jamal Adams, S, LSU

4. Leonard Fournette, RB, LSU

5. Solomon Thomas, DE, Stanford

6. Marshon Lattimore, CB, Ohio State

7. Reuben Foster, LB, Alabama

8. Christian McCaffrey, RB, Stanford

9. O.J. Howard, TE, Alabama

10. Haason Reddick, LB, Temple

11. Gareon Conley, CB, Ohio State

12. Mike Williams, WR, Clemson

13. Malik Hooker, S, Ohio State

14. John Ross, WR, Washington

15. Charles Harris, DE, Missouri

16. Cam Robinson, T, Alabama

17. Derek Barnett, DE, Tennessee

18. Forrest Lamp, G, Western Kentucky

19. Takkarist McKinley, DE, UCLA

20. Deshaun Watson, QB, Clemson

21. Ryan Ramczyk, T, Wisconsin

22. Adoree' Jackson, CB, USC

23. David Njoku, TE, Miami

24. Evan Engram, TE, Ole Miss

25. Marlon Humphrey, CB, Alabama

26. Jabrill Peppers, S, Michigan

27. Alvin Kamara, RB, Tennessee

28. Corey Davis, WR, Western Michigan

29. Dalvin Cook, RB, Florida State

30. Mitchell Trubisky, QB, North Carolina

31. Budda Baker, S, Washington

32. Patrick Mahomes II, Texas Tech

33. Garett Bolles, T, Utah

34. Kevin King, CB, Washington

35. T.J. Watt, LB, Wisconsin

36. Tre'Davious White, CB, LSU

37. Jordan Willis, DE, Kansas State

38. Jarrad Davis, LB, Florida

39. Tim Williams, LB, Alabama

40. Chidobe Awuzie, CB, Colorado

41. Sidney Jones, CB, Washington

42. Obi Melifonwu, S, Connecticut

43. Curtis Samuel, WR, Ohio State

44. DeMarcus Walker, DE, Florida State

45. Marcus Williams, S, Utah

46. Quincy Wilson, CB, Florida

47. Dalvin Tomlinson, DT, Alabama

48. Marcus Maye, S, Florida

49. Taco Charlton, DE, Michigan

50. Zay Jones, WR, East Carolina

51. Tarell Basham, DE, Ohio

52. Ryan Anderson, LB, Alabama

53. Chris Wormley, DE, Michigan

54. Pat Elflein, C, Ohio State

55. Dion Dawkins, G, Temple

56. Dan Feeney, G, Indiana

57. JuJu Smith-Schuster, WR, USC

58. DeShone Kizer, QB, Notre Dame

59. Zach Cunningham, LB, Vanderbilt

60. Alex Anzalone, LB, Florida

61. Jourdan Lewis, CB, Michigan

62. Ethan Pocic, C, LSU

63. Tanoh Kpassagnon, DE, Villanova

64. Davis Webb, QB, Cal

65. Taylor Moton, T, Western Michigan

66. Malik McDowell, DE, Michigan State

67. Trey Hendrickson, DE, FAU

68. Samaje Perine, RB, Oklahoma

69. Adam Sheehan, TE, Ashland

70. Justin Evans, S, Texas A&M

71. Cooper Kupp, WR, Eastern Washington

72. Raekwon McMillan, LB, Ohio State

73. Fabian Moreau, CB, UCLA

74. Desmond King, CB, Iowa

75. Dede Westbrook, WR, Oklahoma

76. Dorian Johnson, G, Pittsburgh

77. George Kittle, TE, Iowa

78. Kareem Hunt, RB, Toledo

79. Cameron Sutton, CB, Tennessee

80. Tyus Bowser, LB, Houston

81. John Johnson, S, Boston College

82. Derek Rivers, DE, Youngstown State

83. Teez Tabor, CB, Florida

84. Ahkello Witherspoon, CB, Colorado

85. Gerald Everett, TE, South Alabama

86. Antonio Garcia, T, Troy

87. Taywan Taylor, WR, Western Kentucky

88. Jordan Leggett, TE, Clemson

89. Damontae Kazee, CB, San Diego State

90. Dawuane Smoot, DE, Illinois

91. Josh Jones, S, N.C. State

92. ArDarius Stewart, WR, Alabama

93. Larry Ogunjobi, DT, Charlotte

94. Daeshon Hall, DE, Texas A&M

95. Jermaine Eluemunor, T, Texas A&M

96. Jeremy Sprinkle, TE, Arkansas

97. Donnel Pumphrey, RB, San Diego State

98. Kendell Beckwith, LB, LSU

99. Blair Brown, LB, Ohio

100. Lorenzo Jerome, S, Saint Francis

Follow Mike Mayock on Twitter @MikeMayock.