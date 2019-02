Positional 2019 fantasy football rankings

Fantasy football isn't just a seasonal topic of conversation anymore ... it's become a 365-day-a-year passion. So for those fantasy owners who are already thinking about their future draft strategies, here are my initial 2019 positional player rankings. These rankings are based on a PPR scoring system (1 point) and will be updated throughout the offseason. Auction values are based on a $200 budget.

Quarterbacks

Running backs

Wide receivers

Tight ends

Kickers

Defenses

1. Patrick Mahomes Chiefs ($31)2. Aaron Rodgers Packers ($26)3. Andrew Luck Colts ($24)4. Deshaun Watson Texans ($24)5. Russell Wilson Seahawks ($18)6. Cam Newton Panthers ($17)7. Matt Ryan Falcons ($14)8. Drew Brees Saints ($14)9. Jared Goff Rams ($14)10. Ben Roethlisberger Steelers ($13)11. Philip Rivers Chargers ($13)12. Tom Brady Patriots ($12)13. Carson Wentz Eagles ($12)14. Baker Mayfield Browns ($11)15. Lamar Jackson Ravens ($11)16. Kirk Cousins Vikings ($9)17. Mitchell Trubisky Bears ($9)18. Dak Prescott Cowboys ($9)19. Jimmy Garoppolo 49ers ($8)20. Jameis Winston Buccaneers ($7)21. Sam Darnold Jets ($6)22. Josh Allen Bills ($6)23. Matthew Stafford Lions ($5)24. Marcus Mariota Titans ($5)25. Josh Rosen Cardinals ($3)26. Andy Dalton Bengals ($3)27. Derek Carr Raiders ($2)28. Eli Manning Giants ($1)29. Case Keenum Broncos ($1)30. Nick Foles , Eagles($1)31. Ryan Tannehill Dolphins ($1)32. Joe Flacco Ravens ($1)33. Blake Bortles Jaguars ($1)34. Teddy Bridgewater Saints ($1)35. Tyrod Taylor Browns ($1)36. Ryan Fitzpatrick Buccaneers ($1)37. Nick Mullens 49ers ($1)38. Colt McCoy Redskins ($1)39. Jacoby Brissett Colts ($1)40. Kyle Lauletta Giants ($1)1. Saquon Barkley Giants ($67)2. Ezekiel Elliott Cowboys ($65)3. Todd Gurley Rams ($65)4. Christian McCaffrey Panthers ($63)5. Alvin Kamara Saints ($58)6. Melvin Gordon Chargers ($58)7. Le'Veon Bell Steelers ($55)8. Joe Mixon Bengals ($55)9. James Conner Steelers ($52)10. Nick Chubb Browns ($49)11. David Johnson Cardinals ($44)12. Dalvin Cook Vikings ($41)13. Leonard Fournette Jaguars ($38)14. Phillip Lindsay Broncos ($38)15. Aaron Jones Packers ($35)16. Sony Michel Patriots ($28)17. Kerryon Johnson Lions ($26)18. Devonta Freeman Falcons ($25)19. Chris Carson Seahawks ($25)20. Marlon Mack Colts ($23)21. Derrius Guice Redskins ($22)22. James White Patriots ($22)23. Derrick Henry Titans ($21)24. Tarik Cohen Bears ($21)25. Damien Williams Chiefs ($19)26. Kenyan Drake Dolphins ($19)27. Lamar Miller Texans ($18)28. Jordan Howard Bears ($18)29. Jerick McKinnon 49ers ($17)30. Mark Ingram Saints ($17)31. Tevin Coleman Falcons ($15)32. LeSean McCoy Bills ($15)33. Matt Breida 49ers ($14)34. Dion Lewis Titans ($14)35. Marshawn Lynch Raiders ($13)36. Jay Ajayi Eagles ($13)37. Isaiah Crowell Jets ($13)38. Rashaad Penny Seahawks ($12)39. Royce Freeman Broncos ($12)40. Kareem Hunt , free agent ($12)41. Nyheim Hines Colts ($11)42. Chris Thompson Redskins ($11)43. Austin Ekeler Chargers ($11)44. Elijah McGuire Jets ($10)45. Duke Johnson Browns ($10)46. Gus Edwards Ravens ($9)47. Peyton Barber Buccaneers ($9)48. Spencer Ware Chiefs ($8)49. D'Onta Foreman Texans ($8)50. Jalen Richard Raiders ($7)51. Ronald Jones Buccaneers ($7)52. Ito Smith Falcons ($6)53. Jamaal Williams Packers ($6)54. Josh Adams Eagles ($5)55. Kalen Ballage Dolphins ($5)56. Kenneth Dixon Ravens ($5)57. T.J. Yeldon Jaguars ($4)58. Giovani Bernard Bengals ($4)59. Carlos Hyde Jaguars ($4)60. Rex Burkhead Patriots ($4)61. Doug Martin Raiders ($3)62. Wendell Smallwood Eagles ($3)63. Latavius Murray Vikings ($3)64. Theo Riddick Lions ($3)65. Alex Collins Ravens ($2)66. Adrian Peterson Redskins ($2)67. Corey Clement Eagles ($2)68. Jaylen Samuels Steelers ($2)69. Bilal Powell Jets ($2)70. C.J. Anderson Rams ($2)71. Mike Davis Seahawks ($1)72. Frank Gore Dolphins ($1)73. Jordan Wilkins Colts ($1)74. Rod Smith Cowboys ($1)75. Chase Edmonds Cardinals ($1)76. LeGarrette Blount Lions ($1)75. Malcolm Brown Rams ($1)78. Wayne Gallman Giants ($1)79. Devontae Booker Broncos ($1)80. Javorius Allen Ravens ($1)1. DeAndre Hopkins Texans ($64)2. Antonio Brown Steelers ($64)3. Davante Adams Packers ($63)4. Michael Thomas Saints ($60)5. Julio Jones Falcons ($60)6. Odell Beckham Jr., Giants ($55)7. Tyreek Hill Chiefs ($48)8. Adam Thielen Vikings ($43)9. JuJu Smith-Schuster Steelers ($40)10. Keenan Allen Chargers ($38)11. Mike Evans Buccaneers ($37)12. A.J. Green Bengals ($37)13. Amari Cooper Cowboys ($32)14. Stefon Diggs Vikings ($28)15. T.Y. Hilton Colts ($26)16. Robert Woods Rams ($26)17. Kenny Golladay Lions ($25)18. Cooper Kupp Rams ($23)19. Brandin Cooks Rams ($22)20. Julian Edelman Patriots ($21)21. Jarvis Landry Browns ($19)22. Tyler Boyd , Bengals($18)23. Corey Davis Titans ($18)24. Tyler Lockett Seahawks ($17)25. Allen Robinson Bears ($17)26. Alshon Jeffery Eagles ($17)27. D.J. Moore Panthers ($17)28. Doug Baldwin Seahawks ($16)29. Marvin Jones Lions ($16)30. Emmanuel Sanders Broncos ($16)31. Calvin Ridley Falcons ($16)32. Sammy Watkins Chiefs ($15)33. Robby Anderson Jets ($15)34. Will Fuller Texans ($14)35. Mike Williams Chargers ($14)36. Chris Godwin Buccaneers ($13)37. Courtland Sutton Broncos ($13)38. Dante Pettis 49ers ($13)39. Christian Kirk Cardinals ($13)40. Keke Coutee Texans ($12)41. DaeSean Hamilton Broncos ($12)42. Curtis Samuel Panthers ($12)43. Sterling Shepard Giants ($11)44. Larry Fitzgerald Cardinals ($11)45. Dede Westbrook Jaguars ($10)46. Michael Gallup Cowboys ($10)47. Adam Humphries Buccaneers ($10)48. Golden Tate Eagles ($9)49. DeSean Jackson Buccaneers ($9)50. Kenny Stills Dolphins ($9)51. Robert Foster Bills ($8)52. Jamison Crowder Redskins ($8)53. Devin Funchess Panthers ($7)54. Demaryius Thomas Texans ($7)55. Marqise Lee Jaguars ($7)56. Nelson Agholor Eagles ($7)57. Marquise Goodwin 49ers ($6)58. Mohamed Sanu Falcons ($6)59. Michael Crabtree Ravens ($6)60. Zay Jones Bills ($5)61. John Brown Ravens ($5)62. Albert Wilson Dolphins ($4)63. Anthony Miller Bears ($4)64. Paul Richardson Redskins ($4)65. James Washington Steelers ($4)66. Marquez Valdes-Scantling Packers ($4)67. Antonio Callaway Browns ($3)68. DeVante Parker Dolphins ($3)69. Willie Snead Ravens ($3)70. Randall Cobb Packers ($3)71. Tyrell Williams Chargers ($3)72. Donte Moncrief Jaguars ($2)73. Tre'Quan Smith Saints ($2)74. Josh Doctson Redskins ($2)75. John Ross Bengals ($2)76. Quincy Enunwa Jets ($2)77. Geronimo Allison Packers ($1)78. Jordy Nelson Raiders ($1)79. David Moore Seahawks ($1)80. Equanimeous St. Brown Packers ($1)1. Travis Kelce Chiefs ($35)2. Zach Ertz Eagles ($32)3. George Kittle 49ers ($25)4. Hunter Henry Chargers ($18)5. Rob Gronkowski Patriots ($18)6. O.J. Howard Buccaneers ($15)7. Eric Ebron Colts ($15)8. David Njoku Browns ($14)9. Evan Engram Giants ($14)10. Jared Cook Raiders ($12)11. Delanie Walker Titans ($11)12. Jack Doyle Colts ($10)13. Austin Hooper Falcons ($10)14. Greg Olsen Panthers ($9)15. Trey Burton Bears ($8)16. Jimmy Graham Packers ($7)17. Chris Herndon Jets ($6)18. Jordan Reed Redskins ($6)19. Kyle Rudolph Vikings ($5)20. Vance McDonald Steelers ($4)21. Gerald Everett Rams ($4)22. Mike Gesicki Dolphins ($3)23. Dallas Goedert Eagles ($3)24. Cameron Brate Buccaneers ($3)25. Ricky Seals-Jones Cardinals ($2)26. Hayden Hurst Ravens ($2)27. Tyler Eifert Bengals ($1)28. Mark Andrews Ravens ($1)29. Blake Jarwin Cowboys ($1)30. Ian Thomas Panthers ($1)1. Greg Zuerlein Rams ($5)2. Justin Tucker Ravens ($4)3. Wil Lutz Saints ($4)4. Harrison Butker Chiefs ($4)5. Ka'imi Fairbairn Texans ($4)6. Stephen Gostkowski Patriots ($4)7. Matt Bryant Falcons ($3)8. Jake Elliott Eagles ($3)9. Mason Crosby Packers ($3)10. Robbie Gould 49ers ($3)11. Brett Maher Cowboys ($2)12. Matt Prater Lions ($2)13. Adam Vinatieri Colts ($2)14. Michael Badgley, Chargers ($2)15. Dan Bailey Vikings ($2)16. Jason Myers Jets ($2)17. Aldrick Rosas Giants ($2)18. Graham Gano Panthers ($2)19. Brandon McManus Broncos ($2)20. Sebastian Janikowski Seahawks ($1)21. Ryan Succop Titans ($1)22. Cody Parkey Bears ($1)23. Chris Boswell Steelers ($1)24. Josh Lambo Jaguars ($1)25. Dustin Hopkins Redskins ($1)26. Daniel Carlson Raiders ($1)27. Cairo Santos Buccaneers ($1)28. Randy Bullock Bengals ($1)29. Greg Joseph Browns ($1)30. Phil Dawson Cardinals ($1)31. Steven Hauschka, Bills ($1)32. Jason Sanders Dolphins ($1)1. Bears ($11)2. Ravens ($8)3. Rams ($8)4. Vikings ($8)5. Texans ($7)6. Chargers ($6)7. Patriots ($6)8. Saints ($6)9. Jaguars ($5)10. Chiefs ($5)11. Broncos ($5)12. Cowboys ($4)13. Eagles ($4)14. Seahawks ($4)15. Colts ($4)16. Bills ($3)17. Titans ($3)18. Browns ($3)19. Falcons ($2)20. Panthers ($2)21. Steelers ($2)22. Packers ($2)23. Cardinals ($2)24. 49ers ($1)25. Lions ($1)26. Giants ($1)27. Redskins ($1)28. Buccaneers ($1)29. Dolphins ($1)30. Bengals ($1)31. Jets ($1)32. Raiders ($1)

Michael Fabiano is an award-winning fantasy football analyst on NFL.com and NFL Network and a member of the Fantasy Sports Writers Association (FSWA) Hall of Fame. You can follow Michael on Twitter, Facebook, YouTube and Instagram for all of the latest fantasy football news, notes and in-depth analysis!